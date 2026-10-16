Le premier iPhone pliable d’Apple se précommande depuis ce vendredi 16 octobre, pour une disponibilité annoncée au 23 octobre. Affiché à partir de 2 339 € par Apple, il bénéficie déjà de remises chez trois opérateurs, quand Amazon et Boulanger le proposent au prix public.
L’iPhone Duo est un smartphone pliable au format livre : un écran externe de 5,4 pouces, qui s’ouvre sur une dalle de 7,6 pouces. Apple le décline en quatre capacités, de 256 Go à 2 To, et en deux coloris, ciel nocturne et blanc stellaire. Son prix public démarre à 2 339 € en 256 Go et grimpe jusqu’à 3 839 € en 2 To.
Pour ce lancement, les remises viennent des opérateurs. RED by SFR rembourse 200 € avec un forfait, Orange retire 150 € avec ou sans forfait, et Sosh déduit 100 € avec un code promo valable jusqu’au 30 octobre. Chez Amazon, Boulanger, Cdiscount et Darty, l’iPhone Duo se précommande au prix fixé par Apple. Les trois offres promotionnelles ouvrent donc la liste, les enseignes suivent.
Les 7 offres pour précommander l’iPhone Duo
- iPhone Duo 256 Go chez RED by SFR à 2 139 € au lieu de 2 339 €, avec un forfait RED et après 200 € remboursés (offre jusqu’au 26/10/2026)
- iPhone Duo 256 Go chez Orange à 2 189 € au lieu de 2 339 €, avec 150 € de remise immédiate, avec ou sans forfait
- iPhone Duo 256 Go chez Sosh à 2 239 € au lieu de 2 339 €, avec le code promo SOSH15 (jusqu’au 30/10/2026)
- iPhone Duo 256 Go en précommande chez Amazon à 2 339 €
- iPhone Duo 256 Go en précommande chez Boulanger à 2 339 €
- iPhone Duo 1 To chez Cdiscount à 3 089 €
- iPhone Duo 256 Go chez Darty à 2 339 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1.99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois (code non visible sur la page)
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- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 35 €
Quelle offre choisir selon votre situation ?
Le bon choix dépend moins du prix affiché que de votre forfait actuel. Une remise liée à un abonnement n’a d’intérêt que si ce forfait vous convient bien au-delà de l’achat du téléphone.
- RED by SFR : l’économie la plus forte de la liste, 200 €, mais elle passe par un forfait RED et prend la forme d’un remboursement après achat. Vous réglez donc 2 339 € avant d’être remboursé, et l’offre s’arrête le 26 octobre.
- Orange : 150 € déduits directement au paiement, avec ou sans forfait, sans dossier de remboursement à envoyer. C’est l’offre la plus simple si vous voulez garder votre abonnement actuel, mais la page d’Orange la donne valable jusqu’au 22 octobre seulement.
- Sosh : 100 € de moins avec le code SOSH15, lancé pour les 15 ans de la marque. Son échéance, le 30 octobre, est la plus lointaine des trois offres opérateurs, ce qui laisse le temps de lire les premiers tests avant de commander.
- Amazon : pas de remise, mais la fiche signale une garantie de prix sur la précommande : si le prix baisse avant l’expédition, c’est le plus bas qui s’applique. La sortie y est annoncée au 23 octobre.
- Cdiscount : le lien mène à la version 1 To en blanc stellaire, à 3 089 €. Un iPhone n’accepte pas de carte mémoire, ce choix vise donc ceux qui savent déjà que 256 Go ne suffiront pas.
Faut-il précommander l’iPhone Duo dès maintenant ?
Aucune de ces offres ne bouscule le prix fixé par Apple : les remises des opérateurs vont de 100 € à 200 €, soit environ 4 à 9 % sur la version 256 Go. Celle de RED by SFR suppose un forfait chez l’opérateur, celles d’Orange et de Sosh se jouent sur des dates limites rapprochées, les 22 et 30 octobre.
Reste la question du format. Plié, l’iPhone Duo mesure 11,3 mm d’épaisseur pour 254 g, et il se déverrouille avec un capteur Touch ID intégré au bouton latéral. Si le pliable ne vous est pas indispensable, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de situer les alternatives avant d’engager plus de 2 000 €.
Précommande de l’iPhone Duo : vos questions
Quand l’iPhone Duo sera-t-il livré ?
Les précommandes ont ouvert le vendredi 16 octobre 2026 à 14 h, et la disponibilité est annoncée au 23 octobre. Amazon affiche la même date de sortie sur sa fiche.
Quelle différence entre une remise immédiate et une offre de remboursement ?
Une remise immédiate est déduite au moment du paiement, comme chez Orange ou avec le code SOSH15 chez Sosh. Une offre de remboursement, comme celle de RED by SFR, vous fait payer le prix plein puis vous rembourse 200 € après l’achat, selon les conditions de l’opérateur.
Peut-on utiliser une carte SIM physique dans l’iPhone Duo ?
Non, l’iPhone Duo fonctionne uniquement en eSIM, avec deux eSIM actives en même temps selon Apple. Votre opérateur doit donc vous fournir un profil eSIM à la mise en service.