L’iPhone Duo est un smartphone pliable au format livre : un écran externe de 5,4 pouces, qui s’ouvre sur une dalle de 7,6 pouces. Apple le décline en quatre capacités, de 256 Go à 2 To, et en deux coloris, ciel nocturne et blanc stellaire. Son prix public démarre à 2 339 € en 256 Go et grimpe jusqu’à 3 839 € en 2 To.

Pour ce lancement, les remises viennent des opérateurs. RED by SFR rembourse 200 € avec un forfait, Orange retire 150 € avec ou sans forfait, et Sosh déduit 100 € avec un code promo valable jusqu’au 30 octobre. Chez Amazon, Boulanger, Cdiscount et Darty, l’iPhone Duo se précommande au prix fixé par Apple. Les trois offres promotionnelles ouvrent donc la liste, les enseignes suivent.