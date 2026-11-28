Les AirPods Pro 3 occupent la première place de notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, grâce à leur isolation, à leurs fonctions santé et à leur intégration à iOS. Les Sony WF-1000XM6 les dépassent toutefois sur le son et la connectivité, avec le LDAC, le LE Audio et le multipoint. Avec un iPhone, les automatismes d’Apple pèsent lourd dans la balance, tandis qu’avec un smartphone Android, le modèle de Sony mérite la priorité dans votre réflexion.