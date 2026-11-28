Le week-end du Black Friday bat son plein, et Apple n’échappe pas aux remises. Amazon affiche les AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 €, le prix le plus bas que nous leur ayons connu, pour des écouteurs notés 9/10 dans notre test malgré quelques réserves.
Si vous avez un iPhone et que vous cherchez à faire taire le métro ou l’open space, les AirPods Pro 3 figurent parmi les premiers modèles à regarder. Ces écouteurs intra-auriculaires associent réduction de bruit active, mode Transparence, capteur cardiaque et fonctions dédiées à l’audition.
En ce moment, les AirPods Pro 3 sont à 188 € chez Amazon, contre un prix conseillé de 249 €, soit 61 € d’économie et une remise de 24 %. L’offre parlera surtout aux utilisateurs d’appareils Apple, car sur Android l’intérêt se réduit nettement.
Les AirPods Pro 3 passent de 249 € à 188 € chez Amazon : voyez l’offre du moment pour les écouteurs d’Apple.
Pourquoi choisir les AirPods Pro 3 ?
- Une réduction de bruit au sommet : Notre testeur la juge exceptionnelle, un cran au-dessus de celle des AirPods Pro 2. Les grondements des transports et une bonne partie des conversations s’effacent nettement.
- Une charge qui tient la journée de travail : Apple annonce 8 heures avec la réduction de bruit, et nous en avons mesuré un peu plus de 8 h 20. De quoi enchaîner un long trajet et de nombreuses visioconférences sans repasser par le boîtier.
- Des écouteurs taillés pour sortir : La certification IP57 protège les écouteurs et le boîtier contre la poussière et l’immersion. La pluie ou une séance de sport transpirante les inquiètent donc beaucoup moins.
Transports, bureau et sport : ce qu’ils changent au quotidien
Dans le train ou au bureau, la réduction de bruit agit tôt et reste très stable jusqu’aux fréquences des voix. Quand vous devez garder une oreille sur l’extérieur, le mode Transparence restitue l’environnement de manière très cohérente. Pour vos appels, le rendu de la voix reste assez naturel au calme, sans toutefois valoir un vrai micro dans le vacarme. Les détails et nos mesures figurent dans notre test des AirPods Pro 3.
Le format intra-auriculaire, avec cinq tailles d’embouts, assure un maintien plus ferme que sur la génération précédente. En contrepartie, notre testeur a ressenti une légère pression à l’entrée du conduit, qui peut gêner pendant le sport. Le capteur cardiaque s’est montré très précis face à une ceinture de référence, même s’il reste cantonné à l’application Santé au moment de notre test. Si vous préférez des écouteurs qui se font oublier, essayez ce format avant de vous décider.
Face à Sony et aux autres, un choix surtout dicté par votre téléphone
Les AirPods Pro 3 occupent la première place de notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil, grâce à leur isolation, à leurs fonctions santé et à leur intégration à iOS. Les Sony WF-1000XM6 les dépassent toutefois sur le son et la connectivité, avec le LDAC, le LE Audio et le multipoint. Avec un iPhone, les automatismes d’Apple pèsent lourd dans la balance, tandis qu’avec un smartphone Android, le modèle de Sony mérite la priorité dans votre réflexion.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit exceptionnelle et mode Transparence de très haut niveau
- Plus de 8 heures mesurées sur une charge avec la réduction de bruit
- Écouteurs et boîtier certifiés IP57
- Capteur cardiaque très précis
- Fonctions d’audition très bien intégrées à iOS
❌ Les limites
- Aigus mis en avant et pas de véritable égaliseur
- Autonomie totale en recul : seulement deux recharges avec le boîtier
- Pas de vrai multipoint, ni de LE Audio
- Intérêt très réduit avec un smartphone Android
Le tarif du Black Friday peut évoluer : vérifiez le montant affiché par Amazon au moment de commander vos AirPods Pro 3.
À 188 €, les AirPods Pro 3 deviennent nettement plus faciles à recommander aux propriétaires d’un iPhone qui placent le silence en tête de leurs critères. Vous profitez d’une isolation de premier plan, d’une bonne endurance sur une charge et de fonctions santé que notre test a trouvées convaincantes, capteur cardiaque compris. La remise de 61 € est d’autant plus intéressante que les écouteurs n’étaient pas descendus plus bas jusqu’ici.
Tout le monde n’a pourtant pas à craquer. Les amateurs d’un son très neutre, sensibles aux aigus ou attachés à l’égalisation auront intérêt à écouter la concurrence, tout comme les utilisateurs d’Android. Si vos AirPods Pro 2 vous conviennent, le gain en silence et en autonomie par charge ne suffit pas forcément à justifier leur remplacement, d’autant que notre testeur préférait leur signature sonore.
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