Depuis l’arrivée du Galaxy S26, le compact Samsung de 2025 est devenu l’ancienne génération, et le Black Friday est l’occasion de revoir ce qu’il vaut face à son prix. Boulanger affiche le Galaxy S25 128 Go à 549 € au lieu de 899 €, et notre test, noté 9/10, aide à voir où se trouvent ses concessions, surtout côté autonomie.
Le Galaxy S25 est la porte d’entrée de la gamme Galaxy S présentée par Samsung en 2025, avec un écran de 6,2 pouces et un gabarit qui tient facilement dans une poche. Boulanger propose en ce moment la version 128 Go Noir Absolu à 549 €, contre un prix de référence de 899 €, soit 350 € d’écart. Ce montant de 899 € correspond aussi au tarif de lancement que nous avions relevé pour la configuration 12 Go et 128 Go.
Le téléphone est vendu et expédié par Boulanger, avec la garantie légale de deux ans. Il s’adresse surtout à ceux qui veulent un appareil haut de gamme sans passer à un grand format.
Le Samsung Galaxy S25 128 Go Noir Absolu est affiché à 549 € au lieu de 899 € chez Boulanger pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 ?
- Un vrai format compact : avec 162 grammes et 7,2 mm d’épaisseur, il reste agréable à tenir d’une main et se glisse sans mal dans un sac déjà bien rempli.
- Une puissance de haut vol : le Snapdragon 8 Elite et ses 12 Go de RAM faisaient tourner sans broncher les jeux les plus exigeants au moment de notre test.
- Un suivi logiciel long : Samsung s’est engagé au lancement sur au moins sept ans de mises à jour d’Android et de correctifs de sécurité, un vrai atout pour le garder longtemps.
Un petit gabarit qui ne sacrifie ni l’écran ni la photo
L’écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, avec une fréquence qui varie de 1 à 120 Hz, offre un confort appréciable pour la vidéo, la lecture et le défilement des réseaux sociaux. Côté photo, le capteur principal de 50 mégapixels s’accompagne d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Dans notre test du Galaxy S25, le zoom restait exploitable sans difficulté jusqu’à 10x en plein jour, avant que les détails les plus fins ne commencent à disparaître.
Galaxy AI, porté par la surcouche One UI, permet d’appeler Gemini avec le bouton latéral et d’enchaîner certaines tâches entre plusieurs applications compatibles. Ce profil convient bien à un usage quotidien varié : messages, photos, navigation, un peu de jeu et des outils d’IA à portée de main. Les gros utilisateurs seront moins à l’aise, car en usage intensif, le S25 tenait à peine la journée lors de nos essais.
Face au Galaxy S26, un écart de génération à relativiser
Le Galaxy S26 passe à un écran de 6,3 pouces et à une batterie de 4 300 mAh, contre 4 000 mAh pour le S25, avec 256 Go de stockage dès la version de base. Sa caméra arrière reste en revanche identique sur le plan matériel, selon notre test, et il a été lancé à 999 €. Si l’autonomie n’est pas votre priorité, le S25 garde donc de solides arguments, et notre comparatif des meilleurs smartphones permet de le situer face au reste du marché.
✅ Les points forts
- Format compact et léger de 162 grammes
- Écran Dynamic AMOLED 2X de très bonne tenue
- Performances élevées grâce au Snapdragon 8 Elite
- Photo et vidéo convaincantes, avec zoom optique 3x
- Au moins sept ans de mises à jour annoncés au lancement
❌ Les limites
- Autonomie juste pour une journée chargée
- Charge filaire limitée à 25 W et chargeur non fourni
- 128 Go de stockage sans extension possible
- Pas de revêtement antireflet sur l’écran
Vous préférez un smartphone qui reste discret en poche ? Consultez le prix du Galaxy S25 chez Boulanger avant de vous décider.
À 549 €, le Galaxy S25 s’adresse à celles et ceux qui cherchent un compact puissant, bien équipé en photo et prévu pour durer côté logiciel. La remise de 350 € sur le prix de référence rend plus facile à accepter l’absence de grosse évolution matérielle face à son prédécesseur, un point que nous avions déjà souligné à sa sortie. Il lui reste pour lui un écran réussi, une fiche technique solide et la note de 9/10 que nous lui avons attribuée.
Si vous passez vos journées sur la vidéo, le jeu ou la navigation GPS, mieux vaut viser un modèle doté d’une plus grosse batterie, ou prévoir une recharge en cours de route. Pensez aussi au volume de vos photos et de vos vidéos, puisque les 128 Go ne pourront pas être étendus, et à l’achat d’un chargeur compatible si vous n’en avez pas déjà un. Pour un usage mesuré, c’est en revanche une façon intéressante de s’offrir un Galaxy S compact sans payer son prix de départ.
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