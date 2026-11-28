À 549 €, le Galaxy S25 s’adresse à celles et ceux qui cherchent un compact puissant, bien équipé en photo et prévu pour durer côté logiciel. La remise de 350 € sur le prix de référence rend plus facile à accepter l’absence de grosse évolution matérielle face à son prédécesseur, un point que nous avions déjà souligné à sa sortie. Il lui reste pour lui un écran réussi, une fiche technique solide et la note de 9/10 que nous lui avons attribuée.