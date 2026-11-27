Le jour du Black Friday, Amazon baisse le prix du Dell 15 DC15250 dans sa configuration Core i5 et 16 Go de RAM : il passe à 529 € au lieu de 599 €. Une version plus confortable que le modèle à 399 € que nous relayions mardi, aujourd'hui en rupture de stock.
Ce PC portable fait partie des modèles les plus achetés par les lecteurs de Clubic sur Amazon, et la version qui reste disponible corrige son principal défaut. Le Dell 15 DC15250 à 529 € chez Amazon embarque un processeur Intel Core i5-1334U de 13e génération, 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD NVMe de 512 Go, sous Windows 11 Famille. Il est vendu et expédié par Amazon, avec un retour possible jusqu'au 15 janvier 2027. Comme sur le modèle d'entrée, le chargeur est vendu séparément : un détail à intégrer au budget.
Le Dell 15 DC15250 avec Core i5 et 16 Go de RAM est à 529 € au lieu de 599 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Dell 15 DC15250 ?
- Pour sa mémoire doublée : 16 Go de DDR5 au lieu des 8 Go du modèle d'entrée, une marge bienvenue quand on garde ouverts en même temps un navigateur chargé d'onglets, une visio et un tableur.
- Pour son écran 120 Hz antireflet : la dalle IPS Full HD de 15,6 pouces rafraîchit l'image deux fois plus souvent qu'un écran 60 Hz classique, et son traitement mat limite les reflets près d'une fenêtre.
- Pour sa connectique complète : USB-C compatible Power Delivery, USB-A, HDMI, lecteur microSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 évitent d'acheter un adaptateur pour brancher un écran externe ou une clé USB.
Un PC de télétravail qui encaisse mieux le multitâche
Le Core i5-1334U est une puce basse consommation à 10 cœurs, qui grimpe jusqu'à 4,6 GHz. Associé à 16 Go de RAM, il vise la bureautique, la navigation, les visioconférences et le streaming vidéo, soit l'essentiel d'une journée de télétravail. La webcam Full HD dispose d'un obturateur mécanique, pratique pour couper l'image entre deux réunions, et le clavier intègre un pavé numérique avec une touche d'accès direct à la calculatrice. Les charnières relèvent légèrement le clavier pour un angle de frappe plus confortable.
Ce Dell 15 s'adresse aux étudiants, aux travailleurs à domicile et aux foyers qui cherchent un ordinateur familial polyvalent. Avec 1,88 kg et 1,9 cm d'épaisseur, il se glisse dans un sac sans être pensé comme un ultraportable. Sa partie graphique Intel UHD Graphics le cantonne en revanche aux jeux peu exigeants, et les montages vidéo lourds comme la 3D réclament une autre catégorie de machine.
130 € de plus que le modèle d'entrée : le bon calcul ?
Face à la version Core 3 à 399 €, ce modèle double la mémoire et passe à un processeur Core i5, pour le même écran, le même stockage et le même châssis. C'est cette mémoire qui fait la différence à l'usage, car 8 Go deviennent vite justes sous Windows 11 dès que les applications s'empilent. Il coûte aussi moins cher que la déclinaison Core 5 avec 8 Go et 256 Go, affichée à 629 € sur la même fiche Amazon. Pour le situer face à d'autres modèles, notre comparatif des meilleurs PC portables pour la bureautique recense les références qui valent le détour.
✅ Les points forts
- 16 Go de DDR5 et Core i5 de 13e génération.
- Écran Full HD 120 Hz antireflet de 15,6 pouces.
- Connectique complète avec USB-C, HDMI et microSD.
- Webcam Full HD avec obturateur mécanique.
- Pavé numérique pour les tableurs.
❌ Les limites
- Chargeur vendu séparément.
- Partie graphique limitée aux jeux légers.
- 1,88 kg, un peu lourd pour des trajets quotidiens.
Vendu et expédié par Amazon, le Dell 15 DC15250 en 16 Go est encore en stock à 529 € en ce jour de Black Friday.
À 529 €, ce Dell 15 est le choix le plus raisonnable de sa gamme pour qui compte garder son PC plusieurs années, car 16 Go de RAM laissent de la marge face aux applications et aux navigateurs toujours plus gourmands. Son écran 120 Hz et sa connectique en font un poste de travail complet, à relier à un écran externe au bureau si besoin. La remise reste modeste, 70 € soit 12 %, mais elle s'applique à la configuration la plus équilibrée de la fiche.
Les joueurs et les créatifs passeront leur chemin, tout comme ceux qui cherchent un ultraportable léger à emporter chaque jour. Pour tous les autres, c'est un PC qui couvre les cours, le télétravail et les usages familiaux sans se ruiner. Pensez simplement à vérifier que vous disposez d'un chargeur compatible avant de valider la commande.
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