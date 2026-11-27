Face à la version Core 3 à 399 €, ce modèle double la mémoire et passe à un processeur Core i5, pour le même écran, le même stockage et le même châssis. C'est cette mémoire qui fait la différence à l'usage, car 8 Go deviennent vite justes sous Windows 11 dès que les applications s'empilent. Il coûte aussi moins cher que la déclinaison Core 5 avec 8 Go et 256 Go, affichée à 629 € sur la même fiche Amazon. Pour le situer face à d'autres modèles, notre comparatif des meilleurs PC portables pour la bureautique recense les références qui valent le détour.