C'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, que se tient le Black Friday, l'occasion idéale de faire de la place sur son PC, sa PS5 ou ses sauvegardes. Cette année pourtant, les remises sur le stockage sont plus mesurées qu'à l'accoutumée : la pénurie de mémoire fait grimper les prix des SSD depuis plusieurs mois, si bien que même une baisse modeste est bonne à prendre.
Nous avons retenu sept offres : quatre SSD internes, du modèle SATA qui redonne vie à un vieil ordinateur jusqu'au NVMe PCIe 5.0 pour les configurations les plus récentes, et trois SSD externes pour transporter et sauvegarder ses fichiers. Tous sont vendus et expédiés par Amazon, et les prix barrés correspondent aux prix conseillés ou aux derniers prix pratiqués affichés par le marchand. La tension sur la mémoire est telle qu'elle a poussé Apple à retirer certaines configurations de ses Mac, ce qui donne une idée du contexte dans lequel s'inscrivent ces promotions.
Les meilleures offres SSD du Black Friday :
- SSD interne Samsung 9100 Pro 1 To (NVMe PCIe 5.0) à 194,98 € au lieu de 214,99 € (-9 %)
- SSD interne WD_Black SN850X 1 To avec dissipateur (NVMe PCIe 4.0) à 299 € au lieu de 361,99 € (-17 %)
- SSD interne Crucial BX500 1 To (SATA) à 149,99 € au lieu de 159,99 € (-6 %)
- SSD interne PNY CS900 2 To (SATA) à 199,98 € au lieu de 249,99 € (-20 %)
- SSD externe Samsung P7 1 To (USB4) à 199,99 € au lieu de 268,99 € (-26 %)
- SSD externe Samsung T7 2 To à 305 € au lieu de 336,60 € (-9 %)
- SSD externe SanDisk Extreme 1 To à 239,53 € au lieu de 262,50 € (-9 %)
Samsung 9100 Pro 1 To : le SSD PCIe 5.0 à 14 800 Mo/s passe sous les 200 €
Avec le 9100 Pro, Samsung est enfin passé au PCIe 5.0, et les débits annoncés donnent le vertige : jusqu'à 14 800 Mo/s en lecture, soit environ deux fois plus qu'un bon SSD PCIe 4.0. Notre test du Samsung 9100 Pro détaille ce que ce gain de vitesse change réellement au quotidien. Pour en profiter pleinement, il faut une carte mère compatible PCIe 5.0, même s'il fonctionne aussi, à vitesse réduite, sur une plateforme plus ancienne. Cette version de 1 To passe à 194,98 € au lieu de 214,99 € et compte plus de 500 ventes le mois dernier.
✅ Le produit en bref :
- NVMe PCIe 5.0 x4, jusqu'à 14 800 Mo/s en lecture
- Testé par Clubic, le premier SSD PCIe 5.0 de Samsung
- 4,7/5 sur plus de 1 800 avis, plus de 500 ventes le mois dernier
WD_Black SN850X 1 To avec dissipateur : la référence pour PC de jeu et PS5 à 299 €
Le WD_Black SN850X fait figure de référence depuis plusieurs années chez les joueurs, et notre test du WD_Black SN850X l'avait déjà placé parmi les meilleurs SSD PCIe 4.0 du marché. Il atteint jusqu'à 7 300 Mo/s en lecture et 6 600 Mo/s en écriture, et cette version livrée avec un dissipateur thermique se glisse directement dans l'emplacement d'extension d'une PS5, ce qui en fait une solution toute trouvée pour agrandir le stockage de la console. Il passe à 299 € au lieu de 361,99 € et affiche l'une des meilleures notes de la sélection, 4,8/5 sur près de 16 000 avis, mais il ne restait que quelques exemplaires en stock au moment de la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- NVMe PCIe 4.0, jusqu'à 7 300 Mo/s en lecture et 6 600 Mo/s en écriture
- Dissipateur thermique intégré, prêt à l'emploi dans une PS5
- 4,8/5 sur près de 16 000 avis, testé par Clubic
Crucial BX500 1 To : le SSD SATA qui redonne une seconde jeunesse à un vieux PC, à 149,99 €
Remplacer un disque dur mécanique par un SSD reste la mise à jour la plus efficace pour un ordinateur vieillissant, et le Crucial BX500 est l'un des modèles les plus populaires pour le faire. Ce SSD SATA au format 2,5 pouces se glisse dans la plupart des PC portables et de bureau, et ses débits jusqu'à 540 Mo/s divisent le temps de démarrage et de chargement des applications sans commune mesure avec un disque dur classique. Vendu en exclusivité sur Amazon, il passe à 149,99 € au lieu de 159,99 €, une remise modeste dans le contexte actuel, mais il peut se prévaloir de plus de 144 000 avis et d'une note de 4,7/5.
✅ Le produit en bref :
- SSD SATA 2,5 pouces de 1 To, compatible avec la plupart des PC portables et de bureau
- Jusqu'à 540 Mo/s en lecture, idéal pour remplacer un disque dur mécanique
- 4,7/5 sur plus de 144 000 avis, en exclusivité sur Amazon
PNY CS900 2 To : 2 To de stockage SATA pour moins de 200 €
Pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'espace plutôt que de vitesse extrême, le PNY CS900 de 2 To est l'une des offres les plus intéressantes de cette sélection. Ce SSD SATA au format 2,5 pouces atteint jusqu'à 550 Mo/s en lecture, largement suffisant pour stocker une bibliothèque de jeux, des photos ou des vidéos sur un PC de bureau, ou pour moderniser un ordinateur portable qui manque de place. Il passe à 199,98 € au lieu de 249,99 €, soit 50 € d'économie, et il est livré dès demain pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- SSD SATA 2,5 pouces de 2 To, pour stocker beaucoup sans se ruiner
- Jusqu'à 550 Mo/s en lecture, une installation simple sur PC portable ou de bureau
- 4,4/5 sur près de 1 400 avis, livré dès demain avec Prime
Samsung P7 1 To : le SSD externe USB4 à 4 000 Mo/s perd 69 €
Le P7 est l'un des SSD externes les plus rapides de Samsung, et c'est la plus forte remise de cette sélection. Grâce à sa connexion USB4, il atteint jusqu'à 4 000 Mo/s en lecture et 3 700 Mo/s en écriture, des débits proches de ceux d'un SSD interne NVMe, à condition de le brancher sur un ordinateur compatible USB4 ou Thunderbolt. Samsung le présente comme compatible avec les smartphones, les Mac, les PC et les appareils photo, ce qui en fait un compagnon idéal pour les vidéastes et les photographes. Il passe à 199,99 € au lieu de 268,99 €, et ses premiers acheteurs lui accordent une note de 4,9/5.
✅ Le produit en bref :
- Connexion USB4, jusqu'à 4 000 Mo/s en lecture et 3 700 Mo/s en écriture
- Compatible smartphone, Mac, PC et appareil photo, selon Samsung
- La plus forte remise de la sélection : 69 € de moins, soit -26 %
Samsung T7 2 To : le SSD externe le plus vendu d'Amazon à 305 €
Le Samsung T7 est le numéro un des ventes de SSD externes sur Amazon, et il le doit à un équilibre très réussi entre compacité, vitesse et fiabilité. À peine plus grand qu'une carte bancaire, il atteint jusqu'à 1 050 Mo/s en lecture et en écriture et propose une sécurisation par mot de passe pour protéger ses données. Cette version de 2 To, en coloris gris titane, offre de quoi sauvegarder plusieurs années de photos ou une bibliothèque de jeux entière. Elle passe à 305 € au lieu de 336,60 €, avec une note de 4,7/5 sur plus de 7 800 avis.
✅ Le produit en bref :
- 2 To dans un format de poche, jusqu'à 1 050 Mo/s
- Sécurisation par mot de passe pour protéger ses données
- Numéro un des ventes de SSD externes sur Amazon, 4,7/5 sur plus de 7 800 avis
SanDisk Extreme 1 To : le SSD externe baroudeur à 2 000 Mo/s à 239,53 €
Le SanDisk Extreme est le SSD externe préféré de ceux qui emportent leurs fichiers partout. Sa coque caoutchoutée est certifiée IP65 contre la poussière et les éclaboussures et résiste, selon le fabricant, à des chutes de trois mètres, tandis que le chiffrement matériel AES 256 bits protège les données en cas de perte. Ses débits atteignent jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture et 1 700 Mo/s en écriture, sur un port USB compatible. Il passe à 239,53 € au lieu de 262,50 €, une remise mesurée, et Amazon annonçait une livraison entre le 5 et le 7 décembre au moment de la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- Jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture et 1 700 Mo/s en écriture
- Certifié IP65 et résistant aux chutes de trois mètres, selon SanDisk
- Chiffrement matériel AES 256 bits pour protéger ses données
NVMe, SATA ou externe : quel SSD choisir pendant le Black Friday ?
Tout dépend de l'appareil à équiper. Un SSD SATA au format 2,5 pouces, comme le Crucial BX500 ou le PNY CS900, convient à la quasi-totalité des ordinateurs, y compris les plus anciens, et suffit largement pour un usage bureautique. Les SSD NVMe au format M.2, comme le WD_Black SN850X ou le Samsung 9100 Pro, sont nettement plus rapides mais nécessitent un emplacement M.2 sur la carte mère, et le PCIe 5.0 ne révèle tout son potentiel que sur les plateformes les plus récentes. Notre comparatif des meilleurs SSD détaille les modèles que nous recommandons pour chaque usage.
Les SSD externes, eux, servent surtout à transporter ou sauvegarder des fichiers. Le Samsung T7 reste le choix le plus polyvalent, le SanDisk Extreme celui des aventuriers grâce à sa robustesse, et le Samsung P7 celui des créateurs qui ont besoin de débits élevés, à condition de disposer d'un port compatible. Pour aller plus loin, notre comparatif des meilleurs disques durs et SSD externes passe en revue les alternatives.
Quelle capacité de SSD pour une PS5 ou un PC de jeu ?
Les jeux récents sont de plus en plus gourmands : GTA VI réclame jusqu'à 212 Go sur PS5, et plusieurs titres dépassent désormais les 100 Go. Dans ce contexte, 1 To représente un minimum pour un SSD d'extension, et 2 To deviennent vite confortables pour ceux qui gardent plusieurs jeux installés. Sur PS5, il faut choisir un SSD NVMe PCIe 4.0 équipé d'un dissipateur, comme le WD_Black SN850X de cette sélection. Pour suivre les autres offres du moment, notre direct Black Friday est mis à jour en continu.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.