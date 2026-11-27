Remplacer un disque dur mécanique par un SSD reste la mise à jour la plus efficace pour un ordinateur vieillissant, et le Crucial BX500 est l'un des modèles les plus populaires pour le faire. Ce SSD SATA au format 2,5 pouces se glisse dans la plupart des PC portables et de bureau, et ses débits jusqu'à 540 Mo/s divisent le temps de démarrage et de chargement des applications sans commune mesure avec un disque dur classique. Vendu en exclusivité sur Amazon, il passe à 149,99 € au lieu de 159,99 €, une remise modeste dans le contexte actuel, mais il peut se prévaloir de plus de 144 000 avis et d'une note de 4,7/5.