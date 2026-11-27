C'est aujourd'hui, vendredi 27 novembre, que se tient le Black Friday, et les friteuses sans huile comptent parmi les produits phares de l'opération, à quelques semaines des fêtes. Les offres courent jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre, mais les modèles Ninja vendus en exclusivité sur Amazon font souvent partie des premiers à partir.
Nous avons retenu six offres, du modèle d'appoint à moins de 40 € jusqu'aux grands formats familiaux à double tiroir, toutes vendues et expédiées par Amazon. Les prix barrés correspondent aux prix conseillés ou aux derniers prix pratiqués affichés par Amazon, et les retours sont acceptés jusqu'au 15 janvier 2027, ce qui laisse le temps d'essayer l'appareil pendant les fêtes.
Les meilleures offres airfryer du Black Friday :
- Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 (5,5 L) à 39,99 € au lieu de 76,39 € (-48 %)
- Philips Airfryer 2000 NA230/00 (6,2 L) à 60 € au lieu de 68,55 € (-12 %)
- Ninja Air Fryer MAX PRO (6,2 L) à 99,99 € au lieu de 149,99 € (-33 %)
- Ninja Foodi MAX Dual Zone (9,5 L) à 149,99 € au lieu de 207,45 € (-28 %)
- Ninja Foodi FlexDrawer (10,4 L) à 159,99 € au lieu de 269,99 € (-41 %)
- Ninja Double Stack XL (9,5 L) à 169,99 € au lieu de 269,99 € (-37 %)
Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 : une friteuse sans huile de 5,5 L à 39,99 €
C'est la porte d'entrée de cette sélection, et la plus forte remise du lot. La Cecofry Full InoxBlack Pro 5500 de Cecotec offre une cuve de 5,5 L, suffisante pour trois à quatre personnes, un moteur de 1 600 W et un écran numérique avec des programmes prédéfinis, dans un boîtier aux finitions en acier inoxydable. La marque met en avant sa technologie PerfectCook, censée répartir la chaleur de façon homogène pour une cuisson croustillante. À 39,99 € au lieu de 76,39 €, elle s'adresse à ceux qui veulent découvrir la cuisson à air chaud sans se ruiner, et ses plus de 11 500 avis, avec une note de 4,3/5, montrent qu'elle a déjà convaincu de nombreux acheteurs.
✅ Le produit en bref :
- Cuve de 5,5 L pour trois à quatre personnes, moteur de 1 600 W
- Écran numérique avec programmes prédéfinis et finitions en acier inoxydable
- 4,3/5 sur plus de 11 500 avis, plus de 600 ventes le mois dernier
Philips Airfryer 2000 : la référence de Philips avec fenêtre de cuisson à 60 €
Philips a popularisé l'airfryer bien avant que la catégorie n'explose, et sa série 2000 reste l'une des plus vendues. Cette version NA230/00 de 6,2 L, pensée pour quatre à cinq personnes, ajoute une fenêtre de cuisson pour surveiller les aliments sans ouvrir le tiroir, un écran tactile avec 13 modes de cuisson et neuf préréglages, ainsi que la technologie RapidAir qui, selon Philips, réduit les matières grasses de 90 %. Elle est aussi compatible avec l'application HomeID, qui propose des recettes adaptées. La remise est modeste, à 60 € au lieu de 68,55 €, mais le prix reste très contenu pour un modèle de cette capacité, noté 4,6/5 sur plus de 6 300 avis.
✅ Le produit en bref :
- Cuve de 6,2 L pour quatre à cinq personnes, avec fenêtre de cuisson
- 13 modes de cuisson, écran tactile et application HomeID
- 4,6/5 sur plus de 6 300 avis, plus de 3 000 ventes le mois dernier
Ninja Air Fryer MAX PRO : le grand tiroir de 6,2 L repasse sous les 100 €
Le MAX PRO est le modèle à tiroir unique le plus polyvalent de Ninja. Sa cuve de 6,2 L permet de cuire un poulet entier ou un repas complet pour la famille, et il propose six modes, de l'Air Fry au rôtissage en passant par la cuisson et la déshydratation, avec un panier et une plaque antiadhésifs qui passent au lave-vaisselle. Cette finition Pierre/Or, vendue en exclusivité sur Amazon, passe à 99,99 € au lieu de 149,99 €, un tarif déjà atteint cet été et qui reste l'un des plus intéressants pour ce modèle. Attention toutefois au délai : Amazon annonçait une livraison entre le 7 et le 10 décembre au moment de la rédaction.
✅ Le produit en bref :
- Grand tiroir de 6,2 L, assez grand pour un poulet entier
- Six modes de cuisson, panier et plaque compatibles lave-vaisselle
- Exclusivité Amazon, 4,6/5 sur plus de 5 100 avis
Ninja Foodi MAX Dual Zone : deux tiroirs de 9,5 L au total pour 149,99 €
C'est le modèle qui a fait connaître Ninja en France. Le Foodi MAX Dual Zone dispose de deux tiroirs indépendants, pour une capacité totale de 9,5 L, qui permettent de cuire deux plats différents en même temps, chacun avec son propre mode et sa propre température. La fonction Sync les fait terminer au même moment, et la fonction Match applique les mêmes réglages aux deux tiroirs pour les grandes quantités. Il passe à 149,99 € au lieu de 207,45 €, soit 20 € de moins que pendant les soldes d'hiver, et sa note de 4,6/5 sur près de 8 000 avis en fait une valeur sûre pour les familles.
✅ Le produit en bref :
- Deux tiroirs indépendants, 9,5 L au total, pour cuire deux plats à la fois
- Fonctions Sync et Match pour que tout soit prêt en même temps
- Exclusivité Amazon, 4,6/5 sur près de 8 000 avis
Ninja Foodi FlexDrawer : le tiroir XXL modulable de 10,4 L perd 110 €
Le FlexDrawer résout un défaut des modèles à deux tiroirs : l'impossibilité de cuire une grande pièce d'un seul tenant. Son unique tiroir de 10,4 L est équipé d'un séparateur amovible qui le transforme à volonté en deux zones indépendantes ou en une grande zone capable d'accueillir un rôti ou un poulet entier, avec sept modes de cuisson et une température qui monte jusqu'à 240 °C. Nous expliquions comment choisir entre ses deux modes d'utilisation lorsqu'il était affiché à 169,99 €. Il descend aujourd'hui à 159,99 € au lieu de 269,99 € et se classe numéro un des ventes de friteuses à air sur Amazon, avec plus de 5 000 exemplaires vendus le mois dernier.
✅ Le produit en bref :
- Tiroir de 10,4 L avec séparateur amovible : une grande zone ou deux zones indépendantes
- Sept modes de cuisson, jusqu'à 240 °C, pièces lavables au lave-vaisselle
- Numéro un des ventes de friteuses à air sur Amazon, en exclusivité
Ninja Double Stack XL : deux tiroirs superposés et quatre niveaux de cuisson à 169,99 €
Le Double Stack XL reprend le principe des deux tiroirs indépendants, mais en les empilant l'un sur l'autre, ce qui lui permet d'occuper beaucoup moins de place sur le plan de travail qu'un Dual Zone classique. Avec ses deux grilles, il offre jusqu'à quatre niveaux de cuisson pour une capacité totale de 9,5 L, de quoi préparer jusqu'à huit portions, avec six fonctions et une paire de pinces fournie. Il passe à 169,99 € au lieu de 269,99 €, nettement moins cher que lors de sa dernière promotion en janvier, et il est livré dès demain pour les membres Prime.
✅ Le produit en bref :
- Format vertical : deux tiroirs superposés qui prennent peu de place sur le plan de travail
- Quatre niveaux de cuisson grâce aux deux grilles, 9,5 L et jusqu'à huit portions
- Exclusivité Amazon, 4,5/5 sur plus de 4 200 avis
Simple tiroir, double zone ou double étage : quelle friteuse sans huile choisir ?
Un modèle à tiroir unique, comme la Cecotec, la Philips ou le Ninja MAX PRO, suffit dans la grande majorité des cas : il est plus compact, plus simple à utiliser et permet de cuire un poulet entier dès 6 L. Les modèles à deux zones prennent tout leur sens dans une famille, puisqu'ils cuisent la viande et l'accompagnement en même temps, chacun à sa température. Le FlexDrawer ajoute la possibilité de réunir les deux zones en une seule, tandis que le Double Stack XL superpose ses tiroirs pour économiser de la place sur le plan de travail.
Quelle capacité de friteuse sans huile pour quel foyer ?
Pour une ou deux personnes, une cuve de 4 à 5 L suffit largement. À partir de trois ou quatre personnes, mieux vaut viser 5,5 à 6,5 L, et au-delà, les modèles à deux tiroirs de 9 à 10 L deviennent vraiment confortables. Pensez aussi à l'encombrement, car les grands formats occupent une place importante sur le plan de travail, et à l'entretien : la plupart des paniers et plaques passent désormais au lave-vaisselle. Pour aller plus loin, notre comparatif des meilleures friteuses sans huile détaille les modèles que nous recommandons, et notre direct Black Friday rassemble les autres offres du moment.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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