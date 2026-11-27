Le MAX PRO est le modèle à tiroir unique le plus polyvalent de Ninja. Sa cuve de 6,2 L permet de cuire un poulet entier ou un repas complet pour la famille, et il propose six modes, de l'Air Fry au rôtissage en passant par la cuisson et la déshydratation, avec un panier et une plaque antiadhésifs qui passent au lave-vaisselle. Cette finition Pierre/Or, vendue en exclusivité sur Amazon, passe à 99,99 € au lieu de 149,99 €, un tarif déjà atteint cet été et qui reste l'un des plus intéressants pour ce modèle. Attention toutefois au délai : Amazon annonçait une livraison entre le 7 et le 10 décembre au moment de la rédaction.