Cette sélection commence par la console et ses trois packs, que couvre notre test noté 8/10, avant de passer aux jeux et à la manette, que nous n’avons pas eus en main à part. Elle réunit la console seule, trois packs avec jeu, quatre jeux et un accessoire, avec des remises de 10 % à 27 % sur le prix barré affiché par chaque marchand. La plus forte économie en euros concerne la console seule chez Amazon, à 70,99 €, la plus forte en pourcentage Donkey Kong Bananza, à -27 %.