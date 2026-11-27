Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et la Nintendo Switch 2 y arrive avec des baisses mesurées sur la console, plus franches sur les jeux, chez Amazon, Cdiscount, la Fnac et JoyBuy. Nous avons retenu 9 offres, de la console seule aux packs avec Zelda, Mario Kart World ou Switch Sports Resort, jusqu’aux jeux et à la manette Pro, en comparant chaque prix d’une enseigne à l’autre.
Cette sélection commence par la console et ses trois packs, que couvre notre test noté 8/10, avant de passer aux jeux et à la manette, que nous n’avons pas eus en main à part. Elle réunit la console seule, trois packs avec jeu, quatre jeux et un accessoire, avec des remises de 10 % à 27 % sur le prix barré affiché par chaque marchand. La plus forte économie en euros concerne la console seule chez Amazon, à 70,99 €, la plus forte en pourcentage Donkey Kong Bananza, à -27 %.
- Nintendo Switch 2 (batterie remplaçable) à 429 € au lieu de 499,99 € (-14 %) chez Amazon
- Pack Switch 2 + Zelda : Ocarina of Time à 499,99 € au lieu de 569,99 € (-12 %) chez Cdiscount
- Pack Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Switch Online à 499,99 € au lieu de 559,99 € (-10 %) à la Fnac
- Pack Switch 2 + Switch Sports Resort à 459,99 € au lieu de 529,99 € (-13 %) chez JoyBuy
- Mario Kart World à 65,99 € au lieu de 89,99 € (-26 %) chez Amazon
- Donkey Kong Bananza à 57,61 € au lieu de 79,99 € (-27 %) chez Amazon
- Pokémon Pokopia à 58,95 € au lieu de 79,99 € (-26 %) chez Amazon
- Zelda : Ocarina of Time à 51,49 € au lieu de 69,99 € (-26 %) chez Amazon
- Manette Pro Nintendo Switch 2 à 74,99 € au lieu de 89,99 € (-16 %) chez Amazon
Nintendo Switch 2 : notée 8/10 dans notre test, à 429 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10 pour sa montée en gamme : écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz, compatible HDR10 et VRR, 12 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et jusqu’à la 4K à 60 images par seconde sur le téléviseur. Cette version européenne à batterie remplaçable n’apporte aucune différence de fonctionnalités, selon Nintendo, et sa batterie de 5 172 mAh reste très proche des 5 220 mAh du premier modèle.
✅ Points forts
- Un écran enfin à la hauteur : 7,9 pouces, 1080p et 120 Hz, là où les premières Switch restaient en 720p.
- Une console qui fait sérieux : Joy-Con 2 magnétiques, pied ajustable renforcé et finitions que notre test juge nettement montées en gamme.
- À savoir : nous avons mesuré environ 4 heures d’autonomie sur Mario Kart World en mode portable, et les anciennes cartes microSD ne sont plus compatibles, il faut des microSD Express.
Pack Switch 2 et Zelda : Ocarina of Time : le meilleur démarrage d’un jeu Switch 2, à 499,99 €
La console, notée 8/10 dans notre test, est livrée ici avec le remake de Zelda : Ocarina of Time, sorti le 5 novembre. Il s’est écoulé à 5,2 millions d’exemplaires en quatre jours, le meilleur démarrage jamais enregistré par un jeu Switch 2. Nous n’avons pas testé le jeu.
✅ Points forts
- Le jeu de la fin d’année : la refonte du classique de la Nintendo 64 occupe déjà la deuxième place des ventes de la console, derrière Mario Kart World.
- Un prix sous le plus bas des 30 derniers jours : Cdiscount affiche ce pack à 499,99 €, contre 569,99 € au plus bas du mois écoulé.
- À savoir : la console à 429 € et le jeu à 51,49 € achetés séparément chez Amazon reviennent à 480,49 €, soit 19,50 € de moins que ce pack.
Pack Switch 2 et Mario Kart World : trois mois d’abonnement en ligne en plus, à 499,99 €
Mario Kart World est le jeu le plus vendu de la Switch 2, avec 16,48 millions d’exemplaires. C’est aussi celui sur lequel s’appuie largement notre test de la console : circuits ouverts, distance d’affichage impressionnante, davantage de concurrents en course et un rendu jusqu’en 4K sur téléviseur. Ce pack de la Fnac ajoute trois mois d’abonnement au Nintendo Switch Online. Nous n’avons pas testé le jeu à part.
✅ Points forts
- Le jeu phare de la console : le premier des ventes sur Switch 2, pensé comme une vitrine de ses capacités.
- Un abonnement inclus : trois mois de Nintendo Switch Online dans la boîte, en plus de la console et du jeu.
- À savoir : la console et le jeu achetés séparément chez Amazon reviennent à 494,99 €, soit 5 € de moins, mais sans les trois mois d’abonnement.
Pack Switch 2 et Switch Sports Resort : le pack le moins cher de notre sélection, à 459,99 €
JoyBuy propose ce pack avec la Switch 2 révisée pour l’Europe : Nintendo a revu la fixation de la batterie pour en simplifier le remplacement, sans changer les fonctionnalités de la console, notée 8/10 dans notre test. Notre article sur cette nouvelle Switch 2 détaille ce qui change. Nous n’avons pas testé Switch Sports Resort.
✅ Points forts
- Le pack le plus abordable : 459,99 €, soit 40 € de moins que les packs avec Zelda et Mario Kart World de cette sélection.
- Une batterie plus accessible : la version européenne anticipe la réglementation sur les batteries, qui s’appliquera à partir du 18 février 2027.
- À savoir : les deux versions de la console cohabitent encore en boutique, et le numéro de série de la nouvelle commence par HLE sur la boîte, contre HAE pour l’ancienne.
Mario Kart World : 16,48 millions d’exemplaires vendus, et 24 € de moins chez Amazon
Le jeu de course de Nintendo mise sur des circuits ouverts et un nombre de concurrents plus élevé en course. Notre test de la console souligne une distance d’affichage impressionnante et un rendu propre jusqu’en 4K sur téléviseur, même si la claque visuelle n’est pas totale. Nous ne l’avons pas testé à part.
✅ Points forts
- Le plus gros succès de la console : 16,48 millions d’exemplaires, loin devant le reste du catalogue Switch 2.
- Une vitrine technique : notre test en fait, avec Welcome Tour, le jeu qui montre le mieux ce que la console a sous le capot.
- À savoir : c’est un jeu gourmand en mode portable, avec environ 4 heures d’autonomie mesurées dans notre test de la console.
Donkey Kong Bananza : la plus forte remise de la sélection, à 57,61 €
Disponible depuis l’été 2025, Donkey Kong Bananza relance le célèbre gorille dans une formule plus spectaculaire et destructrice. Il s’est écoulé à 5,05 millions d’exemplaires, selon les derniers chiffres de ventes que nous avons relayés. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- La remise la plus forte : -27 % sur le prix barré de 79,99 €, soit 22,38 € d’économie.
- Une formule plus spectaculaire : le gorille de Nintendo y mise sur la destruction du décor, avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus.
- À savoir : il est sorti à l’été 2025, bien avant Pokopia et le remake de Zelda présents dans cette sélection.
Pokémon Pokopia : le Pokémon cosy de la Switch 2, à 58,95 €
Sorti le 5 mars 2026 en exclusivité sur Switch 2, Pokémon Pokopia s’est écoulé à 2,2 millions d’exemplaires en une semaine. Développé par The Pokémon Company, Game Freak et Koei Tecmo, il vous fait incarner un Metamorph chargé de reconstruire des biomes abandonnés pour y faire revenir les Pokémon, avec un mode multijoueur en ligne. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une simulation de vie : restauration d’habitats et Habitadex qui recense les conditions pour attirer chaque espèce, dans l’esprit d’Animal Crossing.
- À plusieurs en ligne : un mode multijoueur permet de construire et de partager avec d’autres joueurs.
- À savoir : il s’éloigne des combats et de la capture des RPG Pokémon classiques, à réserver à ceux qui aiment construire et aménager.
Zelda : Ocarina of Time : le remake de l’automne, à 51,49 €
Le remake du classique de la Nintendo 64 est sorti le 5 novembre sur Switch 2 et a atteint 5,2 millions d’exemplaires vendus en quatre jours, devant Donkey Kong Bananza en ventes cumulées. Seul Mario Kart World s’est vendu davantage sur la console. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le jeu le moins cher de la sélection : 51,49 €, soit 18,50 € sous le prix barré de 69,99 €.
- Un lancement record : le meilleur démarrage jamais enregistré par un jeu Switch 2.
- À savoir : si vous n’avez pas encore la console, le pack Switch 2 et Zelda de Cdiscount, plus haut dans cette sélection, réunit les deux.
Manette Pro Switch 2 : deux boutons programmables en plus, à 74,99 €
Notre test de la console l’a prise en main : la manette Pro 2 évolue peu par rapport à la précédente, mais reste excellente. Elle gagne deux boutons supplémentaires programmables et une ergonomie légèrement revue, au profit du confort et de la précision. Nous ne l’avons pas testée à part.
✅ Points forts
- Deux boutons en plus : deux touches supplémentaires programmables, et une ergonomie légèrement revue.
- Pour les longues sessions : notre test juge les Joy-Con 2 encore loin du confort d’une manette classique sur la durée.
- À savoir : les manettes Pro de la première Switch fonctionnent sans fil sur Switch 2, inutile de racheter si vous en avez déjà une.
Black Friday 2026 : où la Switch 2 coûte le moins cher jusqu’au Cyber Monday
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Lancée à 469,99 €, la Switch 2 affiche aujourd’hui un prix conseillé de 499,99 € chez Amazon. Lors de notre relevé du 26 novembre, la console seule coûtait 429 € chez Amazon et chez JoyBuy, 449,99 € chez Cdiscount, 459,99 € à la Fnac et 469,99 € chez Boulanger. Ces prix peuvent bouger d’ici lundi, dans un sens comme dans l’autre, et notre page Black Friday suit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Console seule ou pack : quelle Switch 2 choisir pour le Black Friday ?
Faites le calcul avant de choisir un pack : chez Amazon, la console à 429 € et Zelda : Ocarina of Time à 51,49 € reviennent à 480,49 €, et avec Mario Kart World à 65,99 €, à 494,99 €. Un pack garde l’intérêt d’un seul achat, et celui de la Fnac ajoute trois mois de Nintendo Switch Online. Vérifiez aussi la version : le numéro de série de la Switch 2 à batterie remplaçable commence par HLE sur la boîte. Prévoyez enfin le stockage, car la console n’accepte que les cartes microSD Express, plus chères que les microSD classiques, comme le rappelle notre test de la Switch 2.
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