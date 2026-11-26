L’enceinte portable JBL Flip Essential 3 SE vous permet d’emporter de quoi écouter votre musique partout avec vous. Durant le Black Friday, Amazon la propose à 64,22 € au lieu de 129,99 €, ce qui représente 51 % de réduction.
Écouter de la musique depuis le haut-parleur d’un smartphone n’est pas toujours l’idéal pour en faire profiter votre entourage. Dans ce cas, vous doter d’une enceinte Bluetooth portable peut s’avérer utile. La JBL Flip Essential 3 SE est un modèle qui répond à ce besoin, et même à d’autres grâce à sa protection contre l’eau et la poussière. Elle est actuellement disponible pour 64,22 € chez Amazon dans le cadre des offres du Black Friday.
La JBL Flip Essential 3 SE est disponible à 64,22 € au lieu de 129,99 € chez Amazon à l’occasion du Black Friday.
Pourquoi choisir la JBL Flip Essential 3 SE ?
- Pour son format transportable : avec ses 18 cm de longueur et son poids de 550 g, elle se glisse facilement dans un sac.
- Pour sa résistance IP67 : sa protection contre l’eau et la poussière facilite son utilisation à l’extérieur, y compris sur la plage.
- Pour sa connexion Auracast : vous pouvez former une paire stéréo avec deux Flip Essential 3 SE, ou diffuser votre playlist sur plusieurs enceintes JBL compatibles.
Une enceinte compacte et paramétrable
L’enceinte Flip Essential 3 SE embarque un haut-parleur pour les graves et les médiums, un tweeter dédié aux aigus et deux radiateurs passifs. L’ensemble délivre une puissance totale de 30 W RMS en mono. En utilisant l’application JBL Portable, vous pouvez ajuster différents paramètres sonores, notamment le niveau des basses.
L’indice de résistance IP67 rend ce modèle adapté à une utilisation au bord de l’eau et même dans le sable d’une plage. Quant à l’autonomie de l’enceinte, elle monte jusqu’à 12 heures, et il faut compter environ trois heures pour une recharge complète avec un chargeur adapté.
Un format pratique pour une écoute de proximité
Pour mettre en place une ambiance sonore dans une garden party, autour de la piscine ou dans une pièce, cette enceinte JBL convient bien. Néanmoins, pour une grande fête, sa puissance risque de montrer ses limites très rapidement. L’utilisation d’Auracast peut améliorer la situation, mais cela implique de disposer de plusieurs enceintes compatibles.
✅ Les points forts
- Protection contre l’eau et la poussière IP67.
- Jusqu’à 12 heures d’autonomie annoncée.
- Connexion Auracast et réglages via JBL Portable.
❌ Les limites
- Câble de recharge et adaptateur secteur non fournis.
- Association multi-enceintes limitée aux modèles compatibles Auracast.
Disponible pour 64,22 € sur Amazon, cette JBL Flip Essential 3 SE peut vous permettre d’ambiancer vos soirées à la maison.
La JBL Flip Essential 3 SE est idéale si vous cherchez une enceinte facile à emporter partout avec vous pour écouter de la musique quand vous le désirez. Sa protection IP67 est un vrai atout pour sa durée de vie.
En revanche, si vous aimez écouter de la musique dans de grands espaces et que vous appréciez les basses puissantes, ce modèle pourrait s’avérer trop limité. Mieux vaut, dans ce cas, vous tourner vers un modèle plus imposant.
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