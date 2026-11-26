L’enceinte Flip Essential 3 SE embarque un haut-parleur pour les graves et les médiums, un tweeter dédié aux aigus et deux radiateurs passifs. L’ensemble délivre une puissance totale de 30 W RMS en mono. En utilisant l’application JBL Portable, vous pouvez ajuster différents paramètres sonores, notamment le niveau des basses.

L’indice de résistance IP67 rend ce modèle adapté à une utilisation au bord de l’eau et même dans le sable d’une plage. Quant à l’autonomie de l’enceinte, elle monte jusqu’à 12 heures, et il faut compter environ trois heures pour une recharge complète avec un chargeur adapté.