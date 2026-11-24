L’aspirateur sans fil Dyson V8 Origin convient aux foyers qui souhaitent un aspirateur facile à sortir pour entretenir régulièrement leur logement. La brosse Motorbar est un vrai atout de ce modèle, également très maniable.

L’une de ses principales limites se trouve du côté de son autonomie, qui peut s’avérer limitée pour l’entretien des grandes surfaces. Si votre domicile est plutôt vaste, opter pour un modèle plus endurant serait préférable.