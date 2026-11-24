Le Dyson V8 Origin est l’un des aspirateurs-balais sans fil les plus abordables du catalogue de la marque britannique. C’est encore plus le cas durant le Black Friday d’Amazon, où son prix passe de 379 € à 229 € jusqu’au 30 novembre.
Malgré une concurrence solide qui s’est installée ces dernières années, Dyson reste une marque à la réputation solide dans le domaine des aspirateurs sans fil. Si vous cherchez à vous équiper d’un modèle polyvalent, aussi bien capable d’aspirer les miettes à la fin du repas que d’entretenir les sols au quotidien, vous pouvez opter pour le Dyson V8 Origin disponible à 229 € chez Amazon jusqu’à la fin de son opération Black Friday. En plus d’une réduction de 40 %, la livraison de la commande est également assurée gratuitement.
Le Dyson V8 Origin et sa brosse Motorbar sont à 229 € au lieu de 379 € chez Amazon durant le Black Friday.
Pourquoi choisir le Dyson V8 Origin ?
- Pour sa brosse Motorbar : elle aspire les sols durs et les tapis tout en limitant l’enroulement des cheveux et des poils autour du rouleau.
- Pour son format convertible : le tube se retire afin de transformer l’appareil en aspirateur à main.
- Pour ses deux modes de puissance : vous pouvez adapter l’aspiration au nettoyage quotidien ou à une zone plus sale.
Un aspirateur adapté aux petites et grandes corvées
Le Dyson V8 Origin est un aspirateur facile à manipuler. Le fait qu’il soit sans fil facilite son utilisation, notamment si vous avez des escaliers. Il est également adapté au nettoyage des coins des murs et du plafond. En plus de sa brosse Motorbar, très pratique aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, il est accompagné d’un suceur long qu’il est possible d’installer sur son tube ou directement sur son bloc principal. Dyson annonce jusqu’à 40 minutes d’autonomie, mais il faut tenir compte du fait que cette durée correspond à une utilisation en mode Eco, sans brosse motorisée.
Une entrée dans la gamme Dyson qui impose des concessions
Le V8 Origin est l’un des aspirateurs les moins chers de Dyson à l’heure actuelle. Sans grande surprise, il se focalise sur les fonctions essentielles, et fait l’impasse sur l’écran, l’éclairage de la poussière et la partie serpillière. Il reste cependant adapté à de nombreuses situations et à de nombreux logements.
✅ Les points forts
- Brosse Motorbar avec système anti-enchevêtrement.
- Conversion rapide en aspirateur à main.
- Collecteur à vider sans acheter de sacs.
❌ Les limites
- Autonomie nettement réduite à puissance maximale.
- Pas d’éclairage sur la brosse pour repérer la poussière.
Le Black Friday d’Amazon permet d’acquérir le Dyson V8 Origin à 229 € avec une remise immédiate de 40 %.
L’aspirateur sans fil Dyson V8 Origin convient aux foyers qui souhaitent un aspirateur facile à sortir pour entretenir régulièrement leur logement. La brosse Motorbar est un vrai atout de ce modèle, également très maniable.
L’une de ses principales limites se trouve du côté de son autonomie, qui peut s’avérer limitée pour l’entretien des grandes surfaces. Si votre domicile est plutôt vaste, opter pour un modèle plus endurant serait préférable.
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