Avec une remise de 43 % proposée par Amazon à l’occasion du Black Friday, le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D revient actuellement à 283,99 €. Un prix intéressant pour ce CPU qui optimise les performances en jeu grâce à sa technologie 3D V-Cache.
Flambée des prix des composants oblige, la période actuelle est assez peu propice à l’assemblage d’un nouveau PC gaming. Mais c’est sans compter sur les remises d’Amazon durant le Black Friday. Jusqu’au 30 novembre, le processeur Ryzen 7 7800X3D est proposé à 283,99 € chez le cybermarchand, contre un prix de référence de 496,99 €. Avec ses huit cœurs et ses seize threads, ce CPU est particulièrement adapté à une configuration gaming. Il est conçu pour être installé sur une carte mère AM5 et fonctionne avec de la mémoire DDR5.
Le processeur AMD Ryzen 7 7800X3D est à 283,99 € chez Amazon, avec une remise de 43 %.
Pourquoi choisir le Ryzen 7 7800X3D ?
- Pour son cache dédié aux performances en jeu : les 96 Mo de cache L3 peuvent accélérer les jeux gourmands en accès mémoire.
- Pour ses huit cœurs : cette configuration permet aussi de travailler et d’utiliser plusieurs applications au quotidien.
- Pour son efficacité énergétique : notre test a relevé un bon équilibre entre performances en jeu et consommation.
Un processeur au potentiel évident dans les jeux
Notre test du Ryzen 7 7800X3D met notamment en avant le bénéfice de la technologie 3D V-Cache dans les usages gaming. Cela en fait un processeur particulièrement adapté aux joueurs en quête d’une fréquence d’images élevée, à condition de l’associer à une carte graphique adaptée. Le test souligne également l’efficacité énergétique du processeur, ainsi que sa montée en température modérée au regard de ses performances. Il a reçu la note de 8 sur 10.
Un choix orienté gaming plutôt que création intensive
Même si le 7800X3D d’AMD est sorti il y a quelques années déjà, son intérêt dans une configuration gaming est toujours d’actualité. En revanche, si vous désirez réaliser du rendu 3D ou des encodages intensifs, des processeurs dotés de davantage de cœurs peuvent s’avérer plus pertinents.
✅ Les points forts
- Performances en jeu et apport du 3D V-Cache.
- Huit cœurs et seize threads.
- Bonne efficacité énergétique.
❌ Les limites
- Carte mère AM5 et mémoire DDR5 indispensables.
- Système de refroidissement non fourni.
Disponible pour 283,99 € durant le Black Friday d’Amazon, le Ryzen 7 7800X3D peut se faire une place de choix dans une config’ gaming.
Si vous disposez déjà d’une machine AM5 ou que vous êtes en train d’en construire une pour jouer, alors ce processeur AMD Ryzen 7 7800X3D peut la compléter de manière efficace.
Pour une utilisation davantage tournée vers la création 3D, il faudra plutôt opter pour un CPU avec davantage de cœurs. De même, pour les usages essentiellement bureautiques, cette puce est sans doute trop puissante, et donc, trop chère.
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