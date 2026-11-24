Si vous disposez déjà d’une machine AM5 ou que vous êtes en train d’en construire une pour jouer, alors ce processeur AMD Ryzen 7 7800X3D peut la compléter de manière efficace.

Pour une utilisation davantage tournée vers la création 3D, il faudra plutôt opter pour un CPU avec davantage de cœurs. De même, pour les usages essentiellement bureautiques, cette puce est sans doute trop puissante, et donc, trop chère.