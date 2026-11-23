Un vidéoprojecteur portable s’avère très pratique pour profiter de films et de séries où que vous soyez. Mais c’est encore mieux s’il s’accompagne de tous les accessoires nécessaires pour profiter d’une séance immersive. C’est ce que propose Amazon avec le pack XGIMI MoGo 4 Laser à 599 €.
L’intérêt d’un vidéoprojecteur portable, c’est qu’il peut aussi bien être utilisé à l’intérieur qu’à l’extérieur. Certes, la météo actuelle n’est pas particulièrement propice au cinéma de plein air, mais rien n’empêche d’anticiper le retour des beaux jours. Le pack XGIMI MoGo 4 Laser disponible à 599 € chez Amazon comprend un projecteur, un support PowerBase avec batterie, un écran portable de 70 pouces et une sacoche. De quoi permettre aux amateurs de films et de séries d’emporter leur équipement complet où et quand ils le souhaitent.
Le XGIMI MoGo 4 Laser Pack Extérieur est proposé à 599 € au lieu de 949 € chez Amazon durant le Black Friday.
Pourquoi choisir le XGIMI MoGo 4 Laser ?
- Pour son équipement nomade : l’écran et le support fournis facilitent l’installation d’une zone de projection, où que vous soyez.
- Pour Google TV : Netflix et les autres applications de streaming sont accessibles directement, avec une connexion Internet et les abonnements nécessaires.
- Pour sa souplesse de placement : le support intégré pivote à 360°, ce qui permet même de projeter au plafond si vous le désirez.
Une séance de ciné qui peut se dérouler n’importe où
Le vidéoprojecteur portable MoGo 4 Laser associe une définition Full HD à une source lumineuse triple laser de 550 lumens ISO. Grâce à la mise au point et à la correction automatique du trapèze, l’image se règle automatiquement lorsque vous changez le projecteur de place. La partie sonore est assurée par deux haut-parleurs Harman Kardon de 6 W, ce qui vous évite d’avoir à déplacer des enceintes en plus du reste de l’équipement. Enfin, côté autonomie, la batterie interne offre jusqu’à 2h30 de lecture en mode économique, tandis que le support PowerBase porte l’autonomie totale jusqu’à cinq heures.
La mobilité avant la puissance lumineuse
L’intérêt de ce pack XGIMI est clairement la richesse de l’équipement qui accompagne le projecteur, ainsi que la bonne transportabilité de l’ensemble. En revanche, ses 550 lumens ISO imposent de privilégier une pièce sombre ou d’attendre la nuit en extérieur pour conserver une image satisfaisante.
✅ Les points forts
- Écran de 70 pouces, support PowerBase et sacoche inclus.
- Google TV avec Netflix intégré.
- Réglages automatiques et support orientable à 360 degrés.
❌ Les limites
- Luminosité limitée pour une utilisation en journée.
Définition Full HD, sans affichage 4K natif.
Pour 599 € au lieu de 949 €, ce pack complet XGIMI MoGo 4 Laser proposé sur Amazon vous permet de créer votre salle de cinéma nomade.
Le XGIMI MoGo 4 Laser Pack Extérieur est idéal pour les amoureux de cinéma et de séries qui n’ont pas envie de systématiquement devoir se cantonner à un smartphone ou à une tablette pour vivre leur passion lorsqu’ils sont en déplacement.
Il faut néanmoins prendre les limites de définition et de luminosité en compte : si vous désirez surtout vous en servir chez vous, un autre équipement peut s’avérer préférable.
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