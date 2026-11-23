Le XGIMI MoGo 4 Laser Pack Extérieur est idéal pour les amoureux de cinéma et de séries qui n’ont pas envie de systématiquement devoir se cantonner à un smartphone ou à une tablette pour vivre leur passion lorsqu’ils sont en déplacement.

Il faut néanmoins prendre les limites de définition et de luminosité en compte : si vous désirez surtout vous en servir chez vous, un autre équipement peut s’avérer préférable.