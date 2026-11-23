Comme d’autres souris gaming de Logitech, la Logitech G502 X PLUS prend en charge le logiciel Logitech G HUB. Celui-ci permet de personnaliser les commandes du périphérique, par exemple pour déclencher une action en jeu ou retrouver un raccourci souvent utilisé dans un logiciel. La molette propose également un défilement horizontal, ce qui est très pratique pour naviguer dans de grands tableaux. Les clics principaux utilisent des interrupteurs hybrides optiques et mécaniques LIGHTFORCE.

Si son fonctionnement sans fil vous intimide, sachez que Logitech annonce une autonomie qui peut atteindre les 130 heures sans éclairage, contre 37 heures lorsque le RGB reste allumé. La recharge s’effectue à l’aide d’un câble USB-C qui permet de continuer à utiliser la souris.