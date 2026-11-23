La Logitech G502 X PLUS est une souris gaming sans fil qui donne accès à 13 commandes personnalisables. Pour le Black Friday, Amazon la propose à 79,99 €, soit 47 % de réduction sur son prix conseillé de 149,99 €.
Si vous travaillez sur le même PC que vous utilisez pour jouer, l’idéal est de disposer d’une souris gaming qui soit polyvalente et confortable à utiliser pendant de longues heures. Avec ses commandes programmables et sa molette débrayable, la Logitech G502 X PLUS répond à ces exigences. Cette souris sans fil est actuellement disponible pour 79,99 € au lieu de 149,99 € sur Amazon dans le cadre du Black Friday. Cette version sans fil intègre également un éclairage RGB personnalisable, si vous aimez avoir un setup lumineux.
La Logitech G502 X PLUS est à 79,99 € au lieu de 149,99 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir la Logitech G502 X PLUS ?
- Pour ses commandes personnalisables : 13 commandes programmables permettent d’attribuer des actions à vos jeux et logiciels.
- Pour sa connexion sans fil : la liaison LIGHTSPEED fonctionne avec un récepteur USB fourni.
- Pour sa molette débrayable : passez du défilement cranté au défilement libre pour parcourir rapidement de longues pages lorsque vous travaillez.
Des réglages utiles pour jouer comme pour travailler
Comme d’autres souris gaming de Logitech, la Logitech G502 X PLUS prend en charge le logiciel Logitech G HUB. Celui-ci permet de personnaliser les commandes du périphérique, par exemple pour déclencher une action en jeu ou retrouver un raccourci souvent utilisé dans un logiciel. La molette propose également un défilement horizontal, ce qui est très pratique pour naviguer dans de grands tableaux. Les clics principaux utilisent des interrupteurs hybrides optiques et mécaniques LIGHTFORCE.
Si son fonctionnement sans fil vous intimide, sachez que Logitech annonce une autonomie qui peut atteindre les 130 heures sans éclairage, contre 37 heures lorsque le RGB reste allumé. La recharge s’effectue à l’aide d’un câble USB-C qui permet de continuer à utiliser la souris.
Une souris polyvalente qui conserve un certain poids
La G502 X PLUS privilégie les nombreuses commandes et une forme avec repose-pouce, ce qui la cantonne à une utilisation de la main droite. Elle pèse 106 grammes, ce qui peut surprendre si vous êtes habitué à des souris très légères, notamment pour les mouvements rapides et répétés dans les jeux compétitifs.
✅ Les points forts
- 13 commandes programmables dans Logitech G HUB.
- Molette débrayable avec défilement horizontal.
- Connexion sans fil et recharge USB-C.
❌ Les limites
- Forme conçue pour les droitiers.
- Poids de 106 g, loin des modèles ultralégers.
À 79,99 € pendant le Black Friday, la Logitech G502 X PLUS permet de passer au sans-fil tout en profitant d’une personnalisation poussée.
Si vous désirez vous équiper d’une souris sans fil confortable et à l’usage polyvalent, la Logitech G G502 X PLUS est un choix adapté, en particulier avec la remise de 47 % actuellement appliquée par Amazon.
En revanche, si vous utilisez votre souris actuelle de la main gauche ou que vous n’êtes pas particulièrement adepte des macros et autres raccourcis en cours de partie, vous pouvez probablement opter pour un modèle plus simple et, éventuellement, ambidextre.
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