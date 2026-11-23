Claude peut écrire le code d’un site entier, mais il ne le met pas en ligne : il lui faut encore un serveur. Pour le Black Friday, o2switch facture son offre Cloud 0,99 € HT par mois la première année, SSH et Git compris, avant un retour à 16 € HT au renouvellement.
Avec Claude ou Claude Code, l’agent de programmation d’Anthropic, coder un site vitrine, un portfolio ou une petite application devient accessible même sans être développeur. Le code reste pourtant sur votre ordinateur tant qu’il n’a pas trouvé de serveur. o2switch, hébergeur installé à Clermont-Ferrand, propose justement pour le Black Friday son offre Cloud à 0,99 € HT par mois pendant 12 mois au lieu de 16 € HT, soit 11,88 € HT pour la première année.
Le code promo CLUBIC retire 15 % supplémentaires, ce qui ramène le mois à 0,84 € HT. L’offre court jusqu’au 6 décembre 2026 et vise surtout ceux qui veulent garder la main sur leur code.
L’offre Cloud d’o2switch passe à 0,99 € HT par mois pendant un an au lieu de 16 € HT, et à 0,84 € HT avec le code CLUBIC.
Pourquoi choisir l’offre Cloud d’o2switch ?
- Les langages qu’écrit Claude : PHP, Node.js, Python et Ruby sont pris en charge, avec un accès SSH et le déploiement par Git depuis le cPanel. Le code généré se pousse sur le serveur comme dans un projet de développement classique.
- Huit Lunes pour cloisonner : Ces sous-comptes séparent les fichiers, les bases de données et les adresses mail de chaque projet. Vous pouvez ainsi tester une modification proposée par l’IA sans toucher au site en ligne.
- Une machine bien dotée : o2switch annonce 12 threads CPU et 48 Go de RAM, avec un stockage NVMe et des bases de données illimités. De quoi accueillir plusieurs sites sous un seul abonnement.
Du code généré par Claude au site en ligne
Le scénario le plus courant reste le site vitrine ou le blog que Claude vous aide à écrire en HTML ou en PHP, ou sur WordPress, que Softaculous installe en quelques clics. Pour un projet plus ambitieux, comme une petite application Node.js ou Python reliée à une base de données, l’accès SSH permet de lancer vos commandes sur le serveur. Les sauvegardes quotidiennes, conservées 45 jours, servent de filet quand une modification casse une page. Le nom de domaine offert la première année évite enfin de rester sur un sous-domaine imposé.
Dans notre test d’o2switch, nous relevons un support technique joignable 24h/24 par ticket, avec des équipes francophones, et une interface cPanel entièrement en français. Ce même test juge en revanche la configuration un peu juste pour des applications riches : o2switch ne propose pas de VPS, et un projet qui réclame un serveur entièrement à vous ira ailleurs. L’offre convient donc mieux à ceux qui veulent apprendre à déployer qu’à ceux qui cherchent un simple bouton « Publier ».
o2switch face aux plateformes de vibe coding
Lovable, Replit ou Bolt.new hébergent directement l’app qu’ils génèrent, mais leurs formules payantes démarrent à 20 $ par mois chez Replit et à 25 € chez Lovable, avec des crédits qui s’épuisent vite. Notre comparatif des meilleurs hébergeurs pour le vibe coding rappelle aussi que Netlify suspend un projet quand son plafond de crédits est atteint. o2switch, absent de ce classement, joue une autre carte : un prix fixe, des serveurs en France et aucun outil d’IA intégré. Vous gagnez en prévisibilité ce que vous perdez en simplicité.
✅ Les points forts
- 0,99 € HT par mois la première année, 0,84 € HT avec le code CLUBIC
- PHP, Node.js, Python, Ruby, SSH et Git inclus
- 12 threads CPU, 48 Go de RAM et stockage NVMe illimité
- Huit Lunes pour séparer test et production
- Données hébergées en France, à Clermont-Ferrand
❌ Les limites
- Renouvellement à 16 € HT par mois après la première année
- Paiement annuel et prix hors taxes, TVA en sus
- Pas de VPS pour les applications les plus lourdes
- Aucun outil d’IA ni constructeur visuel intégré
Le tarif à 0,99 € HT par mois reste valable jusqu’au 6 décembre 2026, avec 30 jours satisfait ou remboursé pour tester votre déploiement.
Pour qui code avec Claude et veut héberger le résultat sur son propre espace plutôt que sur une plateforme à crédits, l’offre Cloud d’o2switch coche les bonnes cases : langages courants, SSH, Git et ressources généreuses. À 11,88 € HT la première année, et un peu plus de 10 € HT avec le code CLUBIC, le ticket d’entrée reste symbolique. La garantie de 30 jours laisse le temps de vérifier que votre projet tourne.
Le vrai calcul se fait sur deux ans : au renouvellement, l’abonnement remonte à 16 € HT par mois, soit 192 € HT l’année. Si votre site n’est qu’un essai, une plateforme gratuite suffira peut-être le temps de valider l’idée. Si vous comptez le faire vivre, notez la date d’échéance dès la commande pour trancher à temps.
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