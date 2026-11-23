Le scénario le plus courant reste le site vitrine ou le blog que Claude vous aide à écrire en HTML ou en PHP, ou sur WordPress, que Softaculous installe en quelques clics. Pour un projet plus ambitieux, comme une petite application Node.js ou Python reliée à une base de données, l’accès SSH permet de lancer vos commandes sur le serveur. Les sauvegardes quotidiennes, conservées 45 jours, servent de filet quand une modification casse une page. Le nom de domaine offert la première année évite enfin de rester sur un sous-domaine imposé.

Dans notre test d’o2switch, nous relevons un support technique joignable 24h/24 par ticket, avec des équipes francophones, et une interface cPanel entièrement en français. Ce même test juge en revanche la configuration un peu juste pour des applications riches : o2switch ne propose pas de VPS, et un projet qui réclame un serveur entièrement à vous ira ailleurs. L’offre convient donc mieux à ceux qui veulent apprendre à déployer qu’à ceux qui cherchent un simple bouton « Publier ».