Décrire son projet d’application et laisser à l’IA le soin de le coder… Il y a quelques années à peine, cela relevait de la science-fiction. Avec l’essor du vibe coding, c’est aujourd’hui une réalité et cette approche séduit de nombreux créateurs. Reste la question de l’hébergement web : de nombreuses plateformes sont aujourd’hui disponibles mais toutes ne répondent pas aux mêmes besoins. Nous avons sélectionné pour vous les 11 meilleurs hébergeurs pour vos projets vibe-codés.
- Accessible aux débutants
- Publication en un clic
- GitHub sur tous les forfaits
- Version gratuite limitée
- Coûts importants
- Accessible aux débutants
- Publication en un clic
- GitHub sur tous les forfaits
- Version gratuite limitée
- Coûts importants
- Idéal pour créer un prototype
- Assistance IA en temps réel pour le codage
- Support multi-langages
- Outil non adapté à la production
- Hébergé aux États-Unis (Cloud Act)
- Idéal pour créer un prototype
- Assistance IA en temps réel pour le codage
- Support multi-langages
- Outil non adapté à la production
- Hébergé aux États-Unis (Cloud Act)
- Génération d'une app full-stack à partir d’un prompt
- Modifications par chat ou code
- Export du code possible
- Consommation de crédits rapide
- Code difficile à maintenir
- Génération d'une app full-stack à partir d’un prompt
- Modifications par chat ou code
- Export du code possible
- Consommation de crédits rapide
- Code difficile à maintenir
Le top 11 des meilleurs hébergeurs pour vos projets vibe-codés
Voici notre sélection, pour des projets allant du plus simple au plus ambitieux :
- 🥇 Lovable, pour créer une app complète sans compétences en code
- 🥈 Replit, pour prototyper et publier un premier projet
- 🥉 Bolt.new, pour déployer rapidement un site vitrine
- Netlify, pour publier un site front-end sans réglages techniques
- Vercel, pour héberger gratuitement un projet personnel
- Cloudflare Pages / Workers, pour un site statique rapide
- Supabase, pour relier une base de données et des comptes à votre app
- Railway, pour faire tourner une API sans gérer de serveur
- Fly.io, pour déployer une app conteneurisée dans la région de votre choix
- Scaleway, pour une infrastructure serverless européenne facturée à l’usage
- OVHCloud, pour louer et gérer un serveur en Europe
Meilleurs hébergeurs vibe coding : les points clés
- Un hébergeur tout-en-un peut convenir à un prototype, mais une app plus complexe nécessitera un hébergeur dédié.
- Attention aux hébergeurs qui proposent une facturation à l’usage : les crédits s’épuisent vite et la facture peut devenir salée.
- Si votre projet comprend des comptes utilisateurs, tournez-vous vers un produit avec back-end.
- Optez pour un hébergeur européen si la souveraineté des données est cruciale pour votre projet. De nombreux fournisseurs sont américains et peuvent donc tomber sous le coup du Cloud Act.
Les hébergeurs pour tester une idée
Lovable
Lovable est un outil de développement pensé pour faciliter la création d’applications web et la gestion de projets numériques. La plateforme s’adresse au grand public, aux créateurs et aux équipes qui souhaitent lancer une application sans connaissances techniques poussées. Grâce à une interface orientée projet et création, Lovable aide à structurer des idées, concevoir une application, organiser les données et gérer les différentes étapes du développement. L’utilisateur pilote son projet depuis un seul espace, avec des outils pensés pour gagner du temps et garder une vue claire sur l’avancement.
- Accessible aux débutants
- Publication en un clic
- GitHub sur tous les forfaits
- Version gratuite limitée
- Coûts importants
- Dépendance au service en ligne
Disponible dans votre navigateur, le constructeur d’apps Lovable est l’un des pionniers du vibe coding en Europe. L’entreprise, valorisée à plus de 13 milliards de dollars, compte plus de 8 millions d’utilisateurs.
Une fois le site prêt, un bouton « Publish » permet de mettre son app en ligne via une adresse lovable.app gratuite, avec HTTPS inclus et aucun serveur à paramétrer. En passant par une formule payante, le site peut ensuite être connecté à un hébergement personnalisé. Une intégration Github est notamment disponible pour exporter le code, une porte de secours appréciable.
Un plan gratuit est proposé avec 5 crédits de création par jour et 20 crédits cloud/mois. Les offres payantes démarrent à partir de 25 €/mois. L’inférence en Europe est, hélas, réservée à la formule Enterprise.
Lovable est une application intuitive et puissante mais gourmande en crédits qui conviendra très bien aux petits projets. Elle a obtenu les notes de 4,2/5 sur Trustpilot et 4,6/5 sur G2, ce qui témoigne de son succès.
Replit
Replit IA améliore l’expérience des développeurs en proposant une aide proactive pour la rédaction et l’optimisation du code. Il permet d’accélérer la productivité, que ce soit pour les débutants ou les professionnels souhaitant automatiser certaines tâches répétitives.
- Idéal pour créer un prototype
- Assistance IA en temps réel pour le codage
- Support multi-langages
- Outil non adapté à la production
- Hébergé aux États-Unis (Cloud Act)
- Limitation de ressources
Fondée en 2016 en Californie, Replit a pris le virage de l’IA en 2024 en proposant des agents capables de créer des applications sur la base de simples prompts. Une stratégie payante puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 50 millions d’utilisateurs.
Replit permet aux utilisateurs d’héberger leurs projets sur une infrastructure cloud, sans avoir à configurer de serveur. Les certificats SSL sont inclus par défaut et les domaines personnalisés sont possibles, si vous ne souhaitez pas passer par un sous-domaine replit.app.
Le plan Starter gratuit permet de publier une seule application. Les formules Core (20 $/mois) et Pro (100 $/mois) débloquent plus de crédits et de fonctionnalités. Attention aux coûts additionnels, liés aux crédits IA.
Notée 2,8/5 sur Trustpilot et 4,4/5 sur G2, Replit mise sur son approche tout-en-un pour séduire ceux qui veulent mettre en ligne des prototypes rapidement.
Bolt.new
Bolt.new est un service web de création de sites web et d’applications assistée par IA. Vous décrivez votre projet dans le chat, puis le service génère une application que vous pouvez modifier avec de nouvelles instructions ou en éditant directement son code. Les projets mobiles s’appuient sur l’intégration Expo.
- Génération d'une app full-stack à partir d’un prompt
- Modifications par chat ou code
- Export du code possible
- Consommation de crédits rapide
- Code difficile à maintenir
- Problèmes de facturation signalés
Lancé aux USA en 2024 et ayant convaincu plus de 7 millions d’utilisateurs, Bolt.new est une plateforme tout-en-un basée sur Bolt Cloud, une infrastructure backend qui centralise l’hébergement des applis, la création de bases, le stockage de fichiers, l’authentification et la gestion des utilisateurs, des analytics et des fonctions SEO.
Chaque sous-projet peut être hébergé sur un sous-domaine bolt.host (la formule gratuite inclut un badge « Made in Bolt » et le SSL) ou un domaine personnalisé. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi publier chez l’hébergeur Netlify.
En plus d’un plan gratuit comprenant 1 million de jetons par mois, on trouve chez Bolt.new plusieurs plans payants : Pro (25 $/mois), Teams (30 $ par utilisateur/mois) et Enterprise (sur devis). Sur Trustpilot, où le service obtient la note de 2,1/5, les utilisateurs dénoncent une consommation excessive de crédits et des problèmes de facturation.
Bolt.new sera une bonne option si vous voulez créer un site vitrine en un temps record, avant de migrer vers un hébergeur dédié une fois que le trafic de votre site deviendra plus important.
Les hébergeurs pour publier un front-end
Netlify
Netlify est une plateforme de développement web dédiée à la création, au déploiement et à la livraison de projets web. Un projet peut être déployé depuis un dépôt Git, avec Netlify CLI, par glisser-déposer de fichiers, via l’API ou avec des build hooks. Netlify génère aussi des aperçus pour examiner et partager des changements avant leur mise en production.
- Plateforme intuitive
- Mise en ligne facilitée via Git
- Formule gratuite généreuse en fonctionnalités
- Suspensions de site
- Service peu adapté aux projets complexes
- Support peu réactif
Créé en 2014 aux États-Unis, l’éditeur Netlify permet de créer et de propulser des sites ou applications conçus avec un agent IA (Claude, Codex, etc.). On peut aussi déployer son app depuis Git, un terminal ou avec un simple glisser-déposer.
Netlify se base sur un réseau Edge mondial avec HTTPS et protection DDos, dont l’uptime annoncé est de 99,99 %. L’infrastructure inclut des fonctions serverless, une base PostgreSQL, du stockage de fichiers et un système d’authentification. On trouve aussi une passerelle pour connecter les modèles IA et des outils de prévisualisation et de surveillance des performances. On peut connecter des domaines personnalisés ou passer par un sous-domaine netlify.app.
Côté tarifs, on trouve une offre gratuite avec 300 crédits mensuels, mais aussi un plan Personal ( 9$/mois), Pro (dès 20 $/mois) et Enterprise (sur devis).
Notée 4,4/5 sur G2 et 1,8/5 sur Trustpilot, Netlify est une plateforme plutôt simple et accessible qui conviendra à une grande variété de projets, tant qu’ils ne sont pas trop complexes. Attention, la consommation de crédits dépend du trafic, des requêtes et des ressources serveur. Si le plafond est atteint, Netlify suspend les projets, au grand dam des utilisateurs.
Vercel
Vercel est une plateforme full-stack pour construire, déployer et exécuter des sites, des applications et des agents avec leurs composants frontend et backend. Les déploiements peuvent partir de Git, de Vercel CLI ou de l’API REST, et chacun reçoit une URL de prévisualisation. Un tableau de bord web et une CLI donnent accès à la plateforme.
- Intégration native de Next.js
- Aucun serveur à configurer
- Déploiements depuis Git, CLI, API REST
- Facture qui grimpe à l'usage
- Entreprise soumise au Cloud Act
- Pas de GPU pour héberger des modèles IA
Fondée sous le nom de ZEIT en 2015 par le créateur de Next.js, Vercel a été rebaptisée en 2020. L’entreprise est spécialisée dans l’hébergement de sites, d’applications et d’architectures d’agents IA.
Tout comme Netlify, Vercel repose sur un réseau CDN mondial, avec certificats SSL et protection DDoS inclus. On peut déployer ses projets depuis Github ou utiliser l’outil v0 pour générer des apps. Vercel prend notamment en charge les fonctions serverless, mais aussi l’optimisation d’images et le modèle d’exécution Fluid Compute.
L’outil est gratuit tant que l’usage est non commercial : le plan Hobby inclut 1 million de requêtes CDN et 100 Go de transfert par mois. Pour les projets commerciaux, il faut se tourner vers l’offre Pro (20 $ / mois), qui permet de connecter son propre domaine, ou vers l’offre Enterprise.
Notée 4,6/5 sur G2 et 1,6/5 sur Trustpilot, Vercel est une plateforme intuitive qui conviendra surtout aux développeurs, en particulier s’ils travaillent sur des projets sous Next.js.
Cloudflare Pages / Workers
Cloudflare Pages est une plateforme serverless de développement et de déploiement d’applications web full-stack. Elle sert à créer, tester et collaborer autour d’un projet, puis à automatiser sa publication depuis un dépôt Git. Des déploiements de prévisualisation et des fonctions exécutées côté serveur complètent ce parcours.
- Mise en ligne automatique depuis Git
- Sécurité intégrée (DDoS, SSL)
- Bande passante et requêtes statiques illimitées dans l'offre gratuite
- Prise en main technique
- Un seul build à la fois (gratuit)
- Cloudflare pousse vers Workers
Cloudflare Workers, lancés en 2017, et Cloudflare Pages, lancés en 2021, sont des services d'hébergement réputés pour leur disponibilité et leurs excellentes performances.
Pages s’adresse à ceux qui veulent déployer un site web ou une appli sans se compliquer la tâche. La plateforme se connecte facilement à GitHub pour publier automatiquement les modifications.
Workers va plus loin, puisqu’il permet d’héberger les pages d’un site mais aussi de gérer ses fonctionnalités, utilisateurs et bases de données. Une appli complète peut ainsi fonctionner sur une seule plateforme.
Les deux services utilisent le réseau mondial de Cloudflare, avec CDN, certificats SSL et protection DDoS. Workers donne aussi accès à des services complémentaires : bases, stockage de fichiers et Workers AI. Les projets peuvent être déployés sur un domaine personnalisé ou un sous-domaine (pages.dev ou workers.dev).
Cloudflare Workers est une plateforme serverless pour créer, déployer et faire évoluer des applications sur le réseau mondial de Cloudflare. Elle sert au déploiement d’applications front-end et à la création d’API et de services back-end, avec une mise à l’échelle automatique. Le code s’exécute dans des isolates, une architecture distincte des conteneurs, et peut être écrit en JavaScript, TypeScript, Python ou Rust.
- Déploiement full-stack
- Base de données, stockage et IA intégrés
- Requêtes statiques illimitées (gratuit)
- Environnement technique
- Mémoire fixée à 128 Mo
- Compatibilité Node.js partielle
Pages comprend une offre gratuite avec 500 déploiements par mois (la documentation indique que chaque fichier est limité à 25 Mio). Workers est, quant à lui, sans frais jusqu’à 100 000 requêtes dynamiques par jour. Au-delà, il faut passer par une formule payante (Workers Paid), à partir de 5 $/mois. Les requêtes vers les fichiers statiques sont gratuites et illimitées.
Ces produits conviendront aux utilisateurs avancés, surtout pour Workers. Notez que depuis peu, Cloudflare recommande à ses utilisateurs d’opter pour Workers.
Les hébergeurs pour gérer son back-end
Supabase
Supabase est une plateforme cloud de développement backend fondée sur PostgreSQL. Chaque projet hébergé associe une base dédiée, des API générées automatiquement, Auth, des fonctions Edge, Realtime et Storage. Le Dashboard Web gère la plateforme, tandis que la CLI prend en charge le développement local, les migrations et le déploiement vers un projet hébergé.
- Services backend réunis autour de PostgreSQL
- Système d'authentification complet
- Open source, hébergeable soi-même
- Offre gratuite limitée
- Facture difficile à anticiper
- Soumis au Cloud Act américain
Comptant plus de 13 millions d’utilisateurs, Supabase est différent des autres services listés dans ce comparatif : il s’agit, en effet, d’une plateforme de type Backend as a Service. Lancé en 2020, ce service cloud américain et open source est capable de se connecter à Bolt.new, Lovable et bien d’autres outils.
Supabase fournit le backend pour faire fonctionner des applis web ou mobiles. L’outil prend en charge l’hébergement de base PostgreSQL mais aussi la gestion de comptes, l’authentification, le stockage de fichiers, la mise à jour d’informations en temps réel et l’exécution de fonctions côté serveur. Il est notamment possible de créer et de gérer des projets Supabase depuis Vercel.
Pour les tarifs, l’offre gratuite permet de créer 2 projets avec 500 Mo de bases de données et 1 Go de stockage. L’offre payante démarre à 25 $/mois et inclut notamment des sauvegardes automatiques quotidiennes.
Noté 4,6 sur G2 et 2,3 sur Trustpilot, Supabase est un outil moderne qui s’adresse principalement aux développeurs. Attention, ce service ne peut pas se substituer à un hébergeur frontend. Autre point de vigilance : récemment, les données de plus de 16 000 bases Supabase ont été exposées.
Railway
Railway est une plateforme de déploiement d'applications pensée pour simplifier la mise en production de projets web. Elle permet de créer une infrastructure cloud sans avoir à gérer un serveur. Vous pouvez déployer une application depuis un dépôt GitHub, une image Docker ou un projet local. La plateforme prend aussi en charge des bases de données populaires, des variables d'environnement, des environnements de développement et plusieurs options de mise à l'échelle. Railway s'adresse aussi bien aux développeurs indépendants qu'aux équipes qui souhaitent publier rapidement des applications en production.
- Interface claire
- Déploiement rapide via Git
- Modèles prêts à déployer en un clic
- Pas de formule gratuite (essai 30 jours)
- Facturation à l'usage
- Soumis au Cloud Act américain
Railway a été lancé en 2020. Les utilisateurs peuvent utiliser cette plateforme pour déployer et faire tourner leurs applications web depuis Github ou Docker sans avoir à gérer de serveurs.
L’interface de Railway permet de centraliser la gestion d’apps, de bases de données et de services variés. On y trouve des outils de suivi des performances et de prévisualisation, des journaux d’activité mais aussi des environnements de test et des outils de collaboration.
Railway ajuste les ressources de façon automatique et il est possible de répartir les applications sur 4 régions mondiales. La gestion des certificats SSL se fait automatiquement et les domaines personnalisés sont aussi de la partie.
La formule gratuite comprend 1 $ de crédits mensuels après un essai de 30 jours, 1 vCPU et 0.5 Go de RAM. On trouve aussi les plans Hobby (5 $/mois), Pro (20 $/mois) et Enterprise (sur devis). Une fois les crédits épuisés, les ressources consommées sont facturées à l’usage.
Noté 4,4/5 sur G2 et 1,9/5 sur Trustpilot et pensé pour les développeurs, Railway est une plateforme intuitive et polyvalente qui permet des déploiements fluides, malgré quelques pannes et interruptions intempestives de service. Pensez à surveiller votre consommation de crédits pour éviter les mauvaises surprises.
Fly.io
Fly.io est un cloud public destiné aux développeurs, pour déployer et exécuter des applications. Le parcours s’appuie notamment sur flyctl : dans le répertoire du projet, fly launch analyse le projet et génère un Dockerfile et une configuration pour la plupart des frameworks courants ; fly deploy sert ensuite au déploiement ou au redéploiement. Les Fly Machines fournissent le calcul nécessaire à l’exécution.
- Réseau privé par défaut
- Certifié SOC 2 et HIPAA
- Facturation à la seconde
- Outil technique
- Pas d'offre gratuite (essai 7 jours)
- Support payant
Fly.io permet de déployer des applications au sein de machines virtuelles isolées, depuis GitHub ou en passant par une ligne de commande. Les environnements pris en charge sont nombreux : Node.js; Django, Rails et bien d’autres. Il est notamment possible d’héberger des bases de données, des API ou des tâches en arrière-plan.
Avec un uptime de 99,9 % et des certificats SSL automatiques, Fly.io permet de déployer des apps dans plus de 18 régions dans le monde et d’ajuster leurs ressources selon les besoins. On accède notamment à une base PostgreSQL managée, des sauvegardes, du stockage objet et des outils de suivi.
La facturation est un peu complexe : elle se fait à la seconde pour le calcul. Le stockage et le trafic sortant sont en sus. 1 dollar de crédit est offert et les factures inférieures à 5 $ sont annulées.
Noté 2,8 sur Trustpilot et 4,7/5 sur G2, cet hébergeur sera capable d’accompagner la montée en charge de nombreux projets. Il s’adresse, vous vous en doutez, à des profils techniques qui veulent avoir le contrôle sur leur infrastructure… Et qui sauront garder un œil sur leur facture.
Les hébergeurs pour un projet respectueux du RGPD
Scaleway
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Chez Scaleway vos données seront hébergées sur le sol français et c'est un bon point. On apprécie également les efforts écologiques mis en place pour la gestion des serveurs. Les performances retournées par Bitcatcha sont satisfaisantes. Si vous recherchez un VPS ou un serveur dédié, Scaleway est un incontournable parmi les prestataires français. L'entreprise, qui se présente comme un fournisseur multi-cloud, a récemment mis à jour ses offres et intégré un supercalculateur IA de grande envergure.
- Tarifs attractifs
- Mise en service en quelques minutes
- Centre de données européens, France comprise
- Réservé aux profils techniques
- Pas de vrai plan gratuit
- Support peu réactif
Scaleway date de 2015, mais ses origines remontent à 1999. Cet hébergeur, qui travaille notamment avec les entreprises Hugging Face et Mistral AI, a un argument de poids par rapport aux autres services de ce comparatif : il est français et ses ressources sont basées en Europe (notamment Paris, Amsterdam, Varsovie et Milan).
Scaleway propose des solutions variées : machines virtuelles, conteneurs serverless, clusters Kubernetes pour les projets complexes… Ce fournisseur permet d’héberger des applications web, des API et des services en arrière-plan, notamment à partir d’images Docker. Il met à disposition un écosystème complet : bases de données managées (PostgreSQL, MySQL…), outils de mise à l’échelle, stockage objet, sauvegardes… En somme, tout ce qu’il faut pour faire évoluer un projet.
Noté 4,1/5 sur G2 et 1,4/5 sur Trustpilot, cet hébergeur intéressera particulièrement les profils techniques qui souhaitent que leurs données restent en Europe et qui veulent maîtriser leur infrastructure. Il faut cependant noter que la facturation est basée sur la consommation de ressources et de services. Les coûts peuvent donc facilement grimper en fonction de vos besoins.
OVHCloud
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
OVH ne propose que 10 Mo de stockage gratuit avec un nom de domaine et c'est probablement pour vous inviter à prendre son offre d'entrée de gamme au prix attractif. Cet hébergeur dispose de centres de données en France et cela se traduit par de bonnes performances
- Tarif d'entrée de gamme agressif
- Centres de données localisés en France
- Offre exhaustive
- Bonnes performances
- Stockage gratuit très limité avec nom de domaine
- Taille de la base de données limitée sur les offres Web
- Interface d'administration peu pratique
Dernier hébergeur de ce comparatif et non des moindres : OVHCloud. On ne présente plus cet acteur français qui a démarré en 1999 et s’est hissé parmi les leaders européens des services cloud. Il propose aujourd’hui une vaste gamme de solutions pour les projets de toutes tailles, vibe-coding compris : instances Public Cloud, serveurs VPS, conteneurs et clusters Kubernetes et bien plus encore. La facturation dépend de votre projet et des ressources nécessaires.
OVHCloud dispose d’infrastructures dans le monde entier, mais surtout en France et en Europe. Son écosystème inclut, tout comme Scaleway, des bases de données managées, du stockage objet compatible S3, des sauvegardes et des outils de suivi. Les développeurs peuvent accéder à plusieurs outils dédiés : serveurs MCP, CLI, Terraform, etc.
Cet hébergeur est noté 3/5 chez G2 et 3,8/5 chez Trustpilot. L’un des grands points forts d’OVHCloud, c’est sa flexibilité : il est possible de faire évoluer son projet sans avoir à changer d’hébergeur. Sa prise en main demande, en revanche, quelques compétences techniques.
En conclusion
Le bon choix d’hébergeur dépend de la maturité de votre projet mais aussi de votre profil technique : les débutants apprécieront la simplicité de Lovable, Replit ou Bolt.new, tandis que les profils plus aguerris préféreront sans doute Vercel, Netlify ou encore Cloudflare. Ceux qui travaillent sur des projets sensibles pourront miser sur une infrastructure européenne en se tournant vers OVHCloud ou Scaleway.
Le budget est aussi un critère crucial : de nombreux services ont des coûts variables, qui peuvent grimper en fonction de votre consommation de ressources ou du trafic. Dans tous les cas, il faudra anticiper précisément vos besoins pour trouver le bon hébergeur.