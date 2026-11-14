Disponible dans votre navigateur, le constructeur d’apps Lovable est l’un des pionniers du vibe coding en Europe. L’entreprise, valorisée à plus de 13 milliards de dollars, compte plus de 8 millions d’utilisateurs.

Une fois le site prêt, un bouton « Publish » permet de mettre son app en ligne via une adresse lovable.app gratuite, avec HTTPS inclus et aucun serveur à paramétrer. En passant par une formule payante, le site peut ensuite être connecté à un hébergement personnalisé. Une intégration Github est notamment disponible pour exporter le code, une porte de secours appréciable.