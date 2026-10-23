Certaines intelligences artificielles vous font gagner un temps précieux en créant votre site Web. Pensez également à sa mise en ligne. Pour cela, l’hébergeur Web o2switch associe des performances solides à un prix compétitif avec une réduction de - 88 %.
Créer un site Web avec une IA comme ChatGPT, Claude ou Lovable est aujourd’hui relativement simple.
Le choix de votre hébergeur Web l’est tout autant. L’offre Cloud. d'o2switch vous permet de coupler une cybersécurité et des technologies dès 1,86 € par mois.
Créez votre site avec une IA, mettez-le en ligne chez o2switch
Attention, votre site généré n’est pas en ligne !
Vous n’avez pas besoin d’être ingénieur informatique pour interagir avec une IA, même à ce sujet. Adressez-vous à votre IA en lui précisant par écrit ce que vous souhaitez pour votre site internet.
À l'aide d'un prompt, votre intelligence artificielle peut établir la charte graphique de votre site. Cela inclut le design, la palette de couleurs et la typographie, entre autres.
Une IA telle que ChatGPT, Claude ou Lovable génère également du code complet pour votre site. Cela inclut une écriture en CSS, en JavaScript ou même en HTML.
Vous gagnez donc un temps important. Il faut néanmoins encadrer votre IA pour vous assurer qu’elle ne manque pas une étape clé de la conception de votre site internet.
De même, la création de votre site avec une IA de ce type n’inclut pas d’hébergement Web. Or, cela est nécessaire pour que votre site internet soit visible en ligne et accessible. Un nom de domaine doit également lui être associé. O2switch vous propose un service complet pour héberger votre projet.
Choisir votre hébergeur Web ne doit pas être le fruit du hasard. Il vous permet d’obtenir un nom de domaine, pour que les internautes puissent trouver et accéder à votre contenu.
Voici une procédure simple pour que votre site Web créé sur ChatGPT, Claude ou Lovable, soit hébergé chez o2switch.
Une procédure en quelques clics pour exporter puis héberger votre site Web
Une fois que votre intelligence artificielle a généré votre site internet et son code, demandez-lui une archive au format .zip de votre projet.
Choisissez ensuite l’une des offres d’abonnement d’o2switch. Le meilleur rapport qualité/prix pour héberger un site Web simple ou une boutique en ligne est l’offre Cloud. Elle est disponible avec - 88 % de réduction pour votre première année de souscription.
Connectez-vous à votre compte o2switch, accédez à l'interface de gestion cPanel, puis à votre compte FTP. Vous pouvez également procéder à l’aide du gestionnaire de fichiers. Il vous suffit ensuite de décompresser puis télécharger vos données.
Cette méthode en trois étapes a le mérite d’être intuitive et rend la mise en ligne de votre site Web rapide. Profitez-en pour choisir votre nom de domaine. Avec les offres Cloud. et Pro, o2switch vous l’offre pendant toute la durée de votre hébergement, tandis que la formule Grow l’inclut gratuitement la première année.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Un hébergeur Web qui fait la différence
Une offre Cloud. équilibrée
Pour les projets les plus classiques, l’offre Cloud. est la plus recommandable. Par exemple, cela vaut pour un site internet dédié à votre passion ou votre nouvelle boutique en ligne de bijoux fabriqués par vos soins.
Vous disposez d’équivalents virtuels de 12 CPU et 48 Go de mémoire vive (RAM). C’est important pour la fluidité de la navigation sur votre site internet et le chargement de vos données. O2switch inclut également sa propre technologie PowerBoost pour optimiser la vitesse de votre site.
Du côté de la cybersécurité, vous disposez de certificats SSL illimités. L’infrastructure d’o2switch est certifiée Tier IV. Ses serveurs sont disponibles à 99,95 %. Ils sont situés à proximité du siège d’o2switch, en France, et sont directement administrés par l’entreprise.
Sur votre site Web, vous bénéficiez du pare-feu TigerProtect, de la protection en temps réel TigerGuard, et de l’antivirus ImunifyAV+.
Apprenez-en encore davantage sur o2switch et les perspectives d’hébergement de votre site Web généré par une IA en lisant l'avis indépendant de Clubic. o2switch est en tête du comparatif dédié aux meilleurs hébergeurs Web en octobre 2026.
Votre hébergement vous coûte moins de 23 euros la première année
Grâce à la réduction disponible pour votre première année d’abonnement, vous obtenez un prix pour l’offre Cloud. à seulement 1,86 € par mois.
Vous économisez quasiment 170 € sur 12 mois grâce aux - 88 % de réduction appliqués, dont - 15 % supplémentaires avec le code promo CLUBIC. Le nom de domaine est quant à lui offert pendant toute la durée de votre abonnement Cloud., contre un an seulement avec la formule Grow.
Vous pouvez conserver ensuite l’offre Cloud. au prix annuel en vigueur, dès 16 € par mois. Notez que la TVA est applicable en France métropolitaine.
Vous disposez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Votre offre Cloud. comprend un accès prioritaire au service client d’o2switch. Il est francophone, joignable par téléphone aux heures ouvrées, et par mail 24/7.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.