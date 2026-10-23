Vous n’avez pas besoin d’être ingénieur informatique pour interagir avec une IA, même à ce sujet. Adressez-vous à votre IA en lui précisant par écrit ce que vous souhaitez pour votre site internet.

À l'aide d'un prompt, votre intelligence artificielle peut établir la charte graphique de votre site. Cela inclut le design, la palette de couleurs et la typographie, entre autres.

Une IA telle que ChatGPT, Claude ou Lovable génère également du code complet pour votre site. Cela inclut une écriture en CSS, en JavaScript ou même en HTML.

Vous gagnez donc un temps important. Il faut néanmoins encadrer votre IA pour vous assurer qu’elle ne manque pas une étape clé de la conception de votre site internet.

De même, la création de votre site avec une IA de ce type n’inclut pas d’hébergement Web. Or, cela est nécessaire pour que votre site internet soit visible en ligne et accessible. Un nom de domaine doit également lui être associé. O2switch vous propose un service complet pour héberger votre projet.