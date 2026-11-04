Shopify vient de publier son rapport trimestriel. Avec une ligne de 99 millions de dollars, ce dernier semble très probablement confirmer le montant du rachat du nom de domaine Shop.com.
Market America Worldwide avait annoncé le 28 septembre avoir finalisé la vente du domaine SHOP.COM, sans donner de prix. Mais désormais, cela ne fait plus trop de doute.
99 millions de dollars dans une ligne comptable sans nom
Shopify a déposé hier son formulaire 10-Q, le rapport que les sociétés cotées aux États-Unis remettent chaque trimestre à la SEC, l’autorité des marchés financiers. Il couvre la période qui s’est terminée le 30 septembre. On y trouve 99 millions de dollars dépensés en « actifs incorporels », c’est-à-dire des biens sans existence physique, comme une marque ou un nom de domaine. Un an plus tôt, cette ligne était à zéro. Le communiqué de résultats affiche le même montant.
En septembre, le courtier Andrew Rosener parlait d’une transaction de 100 millions de dollars, une information alors non confirmée et non vérifiable. Selon Domain Name Wire, qui rapporte l’information, le document, même s’il ne nomme pas shop.com, semble confirmer la rumeur. Reste que la ligne en question est un total, pas une facture, et des frais ont pu s’ajouter de chaque côté. Le contrat n’a pas été publié.
Selon Domain Name Wire, le déménagement du vendeur a aussi pesé dans le prix demandé. Market America utilisait ce nom depuis 2011 et avait relancé le 22 septembre son site sur MarketAmerica.com, construit avec Shopify. Elle a dû y transférer ses activités. Aujourd’hui, Shop.com renvoie vers Shop, le site d’achats grand public de Shopify.
À titre de comparaison, nous rapportions en février qu’AI.com avait été racheté 70 millions de dollars en cryptomonnaie par Crypto.com, pour lancer un agent IA personnel. OpenAI, l’ancien propriétaire, s’en servait comme simple redirection vers son site. Précédemment, Shop.com avait été vendu 3,5 millions en 2003. Même si aucune des deux entreprises n’a confirmé le montant, Shopify étant cotée, la dépense devait de toute façon apparaître dans ses comptes.
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Shopify est un classique pour une bonne raison. Les possibilités de personnalisation sont suffisantes vu la qualité des templates proposés, gratuits comme payants. Mettre en ligne un magasin est d’une rapidité et d'une facilité déconcertantes, et le langage Liquid est assez accessible. On apprécie le choix fourni dans les applications, même s'il faut veiller à ne pas faire exploser la facture. Shopify est un choix sûr pour les plus petites entreprises comme pour les plus grosses, qui auront accès à des forfaits personnalisés.