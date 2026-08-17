Un peu plus de deux mois pour multiplier sa valeur par cinq. Selon Bloomberg, Stripe aurait conclu un accord pour racheter OpenRouter pour plus de 7 milliards de dollars. L'opération n'a pas encore été officialisée par les deux entreprises, mais elle montre où se déplace une partie de la valeur dans l'intelligence artificielle. Il ne s'agit plus seulement de fabriquer le meilleur modèle, mais aussi de contrôler les services qui permettent de choisir quelle IA utiliser. Bloomberg précise toutefois que le montant final pourrait encore évoluer.

L'interface unique d'OpenRouter permet aux développeurs d'accéder à plus de 500 modèles provenant de dizaines de fournisseurs, puis de basculer de l'un à l'autre selon les performances, le prix ou la disponibilité.