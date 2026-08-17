Stripe aurait finalisé un accord pour acquérir OpenRouter pour plus de 7 milliards de dollars. Une somme spectaculaire pour cette jeune société, valorisée 1,3 milliard en mai, qui s'est installée entre les développeurs et des centaines de modèles d'intelligence artificielle.
Un peu plus de deux mois pour multiplier sa valeur par cinq. Selon Bloomberg, Stripe aurait conclu un accord pour racheter OpenRouter pour plus de 7 milliards de dollars. L'opération n'a pas encore été officialisée par les deux entreprises, mais elle montre où se déplace une partie de la valeur dans l'intelligence artificielle. Il ne s'agit plus seulement de fabriquer le meilleur modèle, mais aussi de contrôler les services qui permettent de choisir quelle IA utiliser. Bloomberg précise toutefois que le montant final pourrait encore évoluer.
L'interface unique d'OpenRouter permet aux développeurs d'accéder à plus de 500 modèles provenant de dizaines de fournisseurs, puis de basculer de l'un à l'autre selon les performances, le prix ou la disponibilité.
7 milliards pour une startup valorisée 1,3 milliard en mai
La progression est spectaculaire. En mai dernier, OpenRouter levait 113 millions de dollars lors d'un tour de table mené par CapitalG avec une valorisation estimée à 1,3 milliard selon le New York Times. La plateforme revendiquait alors 8 millions de développeurs. Son site affiche aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.
Stripe serait donc prêt à payer une prime considérable pour récupérer une entreprise devenue un intermédiaire important entre les applications et les grands fournisseurs d'IA. Ce rapprochement a d'ailleurs quelque chose de presque évident. Alex Atallah, cofondateur et patron d'OpenRouter, comparait lui-même son entreprise à Stripe, mais appliqué à l'intelligence artificielle.
Stripe mise sur la couche que les modèles ne contrôlent pas
Le parallèle tient assez bien. Stripe s'est imposé en simplifiant les paiements en ligne derrière une interface commune. OpenRouter fait à peu près la même chose avec l'IA, en évitant aux développeurs de gérer séparément les interfaces et les contraintes de chaque fournisseur.
En réunissant paiement et distribution des modèles, Stripe pourrait surtout se positionner à un endroit particulièrement intéressant de la chaîne de valeur. Peu importe alors que GPT, Claude, Gemini ou un futur concurrent gagne la course aux performances. À chaque fois qu'une application consomme de l'IA, quelqu'un doit acheminer la requête, choisir le fournisseur et régler la facture.
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