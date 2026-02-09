70 millions de dollars, Crypto.com s'offre le nom de domain le plus cher

Crypto.com ne compte pas simplement rediriger ce domaine vers sa plateforme d'échange actuelle. L'entreprise lance un agent IA personnel capable de gérer les emails, les messages, les applications et bien sûr le trading d'actions. Le fondateur de la plateforme justifie cet investissement par une vision à long terme : "Si vous prenez une vision à 10 ou 20 ans, l'IA va être l'une des vagues technologiques les plus importantes de notre vie", explique-t-il au Financial Times (via Techcrunch).

Le timing de cette acquisition n'a rien d'un hasard. Le déploiement du service a été programmé pour hier, lors du Super Bowl, l'événement télévisuel le plus regardé aux États-Unis. Crypto.com, qui avait déjà misé sur une publicité avec LeBron James en 2022, a donc profité de cette vitrine médiatique. Un spot publicitaire de 30 secondes coûte environ 7 millions de dollars lors de cette finale.

Ironie : AI.com appartenait auparavant à OpenAI. Le géant de l'intelligence artificielle l'utilisait simplement comme une redirection vers son site principal. Les circonstances exactes de la vente restent floues, mais l'offre de 70 millions de dollars a visiblement convaincu OpenAI de se séparer de ce nom de domaine.

Crypto.com est connue pour ses stratégies marketing agressives. Et l'entreprise n'en est pas à son premier coup d'essai. Basée à Singapour, elle avait déjà déboursé 700 millions de dollars en 2021 pour rebaptiser le Staples Center de Los Angeles en Crypto.com Arena, un contrat qui court jusqu'en 2041.

Il est d'ores et déjà possible de se rendre sur le site et de réserver un pseudonyme sous la forme ai.com/[mon pseudo]… à condition d'accepter de rentrer les informations de sa carte bancaire.