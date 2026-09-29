Foire aux questions

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À quoi sert la Row Level Security (RLS) de PostgreSQL, et que se passe-t-il quand elle est désactivée ?

La Row Level Security (RLS) est un mécanisme de PostgreSQL qui permet de restreindre l’accès aux données “ligne par ligne”, selon l’utilisateur ou le rôle qui exécute la requête. Concrètement, elle sert à empêcher qu’un utilisateur authentifié (ou un service) puisse lire ou modifier des enregistrements qui ne lui appartiennent pas. Si la RLS est désactivée, une table peut devenir lisible “par défaut” dès lors que les permissions SQL ou la couche applicative laissent passer la requête. Dans un modèle comme Supabase, cela peut ouvrir la porte à des lectures non autorisées via l’API si les règles d’accès ne compensent pas l’absence de RLS. La sécurité dépend alors entièrement d’autres contrôles (policies, rôles, logique serveur), plus faciles à mal configurer.

Pourquoi une “clé publique” Supabase peut-elle suffire à exposer des données si les règles d’accès sont mal définies ?

Dans Supabase, la clé dite “publique” (souvent la clé anon) est destinée à être utilisée côté client, par exemple dans le JavaScript d’une application web. Elle n’est pas secrète : un visiteur peut la retrouver dans le code livré au navigateur. Cette clé n’accorde normalement qu’un accès limité, à condition que les politiques de sécurité (RLS et permissions) soient correctement en place. Si la RLS est absente ou mal écrite, cette clé peut devenir un sésame permettant d’interroger des tables qui auraient dû être filtrées par utilisateur. Le problème n’est donc pas la présence de la clé dans le front-end, mais l’absence de garde-fous serveur solides derrière.

Quelle différence entre créer des tables Supabase via l’éditeur graphique et via l’API, et pourquoi cela change la sécurité par défaut ?

Créer une table via l’éditeur graphique (console) et la créer “par programmation” via l’API ou des scripts n’emprunte pas exactement les mêmes chemins de configuration initiale. Selon les plateformes, les paramètres de sécurité par défaut (comme l’activation automatique de la RLS) peuvent être appliqués dans l’interface, mais pas dans les flux API, notamment pour rester compatibles avec des usages automatisés. Les agents de code IA et les outils de génération ont tendance à privilégier l’API (ou des migrations SQL) pour tout automatiser, ce qui augmente la probabilité de passer à côté d’un réglage attendu. Résultat : deux tables créées dans le même projet peuvent avoir des protections différentes selon la méthode de création. Pour éviter ça, il faut standardiser des templates/migrations qui activent explicitement la RLS et définir des policies dès la création.