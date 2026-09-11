Pour y remédier, Microsoft a choisi d’automatiser une partie des vérifications répétitives, notamment la détection de violations connues des règles et de failles de sécurité. Objectif : laisser aux équipes humaines le temps de se concentrer sur les cas les plus complexes. Cette automatisation ne réduit ni le nombre de contrôles, ni les exigences de qualité appliquées à chaque extension, promet la firme…