Lovable, l'outil de vibe-coding, a rencontré un franc succès avec plus de 25 millions de projets déjà créés. Il est désormais disponible en version iOS et Android.
Le vibe-coding, cette pratique qui permet de créer toutes sortes d'applications et de sites grâce à l'IA, a le vent en poupe, malgré quelques ratés spectaculaires. Des acteurs renommés comme Google ou encore Hostinger se sont rapidement lancés dans le domaine. Parmi les outils les plus appréciés, on compte notamment Lovable, qui vient tout juste de sortir une app mobile.
Lovable débarque en version mobile
La startup Lovable a annoncé cette semaine l'arrivée de son créateur d'apps IA sans code sur l'App Store et le Google Play Store. L'objectif ? Permettre aux utilisateurs de concrétiser leur idées à n'importe quel moment : « L'application mobile Lovable vous permet de créer où que vous soyez. Démarrez un projet sur votre ordinateur portable, reprenez-le confortablement installé dans votre canapé et continuez à l'améliorer où que vous soyez. »
Il sera notamment possible de dicter ou de taper ses demandes au fil de l'eau et de laisser l'IA se charger du développement pendant que l'on fait autre chose. Lovable enverra une notification dès que le projet sera prêt à être examiné. À l'instar de la version web, l'app mobile sera capable de générer un résultat complet et prêt à l'emploi, « code, design et infrastructure inclus ». Pour aller plus loin, plus de 20 connecteurs sont disponibles : Notion, Github, Shopify, Slack et bien d'autres.
Un lancement dans un contexte sous haute tension
L'app Lovable s'adresse, avant tout, aux développeurs, entrepreneurs, responsables marketing et tout autre personne qui souhaite concrétiser un projet sans avoir à coder. La version mobile devrait offrir beaucoup plus de flexibilité à tous ces utilisateurs.
Ce lancement intervient dans un contexte plutôt difficile : Apple, qui doit faire face à une explosion d'apps sur l'App Store, a récemment bloqué de nombreux services de vibe-coding, comme Replit ou Vibecode… La raison ? Ils ne respectaient pas les règles de sécurité de la boutique, notamment l'interdiction de télécharger du nouveau code ou de modifier les fonctions d'une application après sa validation. Les développeurs ont donc dû déplacer leurs aperçus d'apps vers des navigateurs web.
Toutefois, Lovable semble avoir réussi à montrer patte blanche. Si cet outil vous intéresse, vous pouvez y accéder gratuitement dès maintenant en version iOS ou Android.