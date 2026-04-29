Il sera notamment possible de dicter ou de taper ses demandes au fil de l'eau et de laisser l'IA se charger du développement pendant que l'on fait autre chose. Lovable enverra une notification dès que le projet sera prêt à être examiné. À l'instar de la version web, l'app mobile sera capable de générer un résultat complet et prêt à l'emploi, « code, design et infrastructure inclus ». Pour aller plus loin, plus de 20 connecteurs sont disponibles : Notion, Github, Shopify, Slack et bien d'autres.