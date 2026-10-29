Cette hyper modernisation pourrait aider à doubler le nombre de pratiquants du sport automobile dans le monde, l'ambition assumée de la FIA. La fédération prévoit d'ajouter des outils de gestion d'événements pour les bénévoles et les officiels. D'autres applications et services internes basculeront vers AWS dans les années à venir. Le chantier figurait en tout cas parmi les engagements de campagne de Mohammed Ben Sulayem, son président. Ce dernier a conscience que la technologie transforme chaque facette du sport, et la fédération doit mener ce changement. Le dirigeant compte aussi sur ce partenariat pour aider les clubs membres à travailler plus efficacement. L'instance réunit déjà 246 organisations membres sur cinq continents et encadre six championnats du monde.