Amazon Web Services et Ryanair ont annoncé lundi la prolongation de leur partenariat cloud pour cinq ans. La compagnie aérienne compte sur l'intelligence artificielle d'AWS pour gérer sa flotte et accélérer sa croissance.
Les deux géants Ryanair et Amazon Web Services entament un nouveau chapitre de leur collaboration sur le cloud. La compagnie aérienne irlandaise et le mastodonte américain ont officiellement reconduit ce lundi 27 juillet leur partenariat pour cinq années supplémentaires, avec un objectif clair : faire davantage appel à l'intelligence artificielle pour fluidifier la gestion quotidienne d'une flotte de 647 avions et près de 3 900 vols quotidiens. Une feuille de route ambitieuse, à l'heure où Ryanair vise les 300 millions de passagers transportés chaque année d'ici 2034.
Ryanair et AWS prolongent leur partenariat cloud pour cinq ans de plus
Alors, en réalité, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil irlandais côté partenaires, puisque AWS accompagne Ryanair depuis plusieurs années déjà. Mais cette reconduction pour cinq ans montre qu'à l'heure où beaucoup en Europe brandissent la pancarte de la souveraineté (ce qui n'est pas une mauvaise chose), le cloud américain continue de faire tourner des pans entiers de l'activité, du site web (le plus important d'Europe pour une compagnie aérienne), jusqu'à la coordination des plannings de vol de Ryanair.
Pour gérer cette masse gigantesque de données, Ryanair mise sur plusieurs outils d'IA générative signés AWS. Amazon Bedrock, la plateforme qui permet de construire des assistants intelligents sur mesure, est de la partie, aux côtés d'Amazon Quick, capable d'interroger les données de l'entreprise en langage naturel, et d'Amazon Bedrock AgentCore, plus orienté automatisation. L'idée est d'affiner les prévisions, fluidifier la maintenance et informer les pilotes en temps réel.
Mais l'intelligence artificielle est encore plus largement exploitée. Comme l'explique Tanuja Randery, vice-présidente et directrice générale Europe, Moyen-Orient et Afrique chez AWS, un assistant conversationnel a aussi été pensé pour les voyageurs eux-mêmes. Il s'agit d'une sorte de chatbot capable de discuter avec eux pour les aider à choisir leur prochaine destination de vacances. De quoi rappeler qu'au-delà des chiffres, l'alliance vise aussi à simplifier le quotidien de tout le monde, équipages comme passagers.
Des économies bien réelles grâce au cloud AWS
Cette reconduction du duo cumule n'est pas franchement étonnante, puisque leurs succès sont déjà multiples. Citons par exemple Ryanair Connect, une application interne développée avec les technologies AWS, qui permet par exemple à plus de 15 000 membres du personnel navigant de consulter leurs horaires de vol ou de poser des congés directement depuis leur téléphone. Un chatbot intégré à l'application, alimenté par Amazon Bedrock, répond aussi à leurs questions sur les procédures internes ou les formations, un peu comme un collègue disponible à toute heure.
Côté infrastructure, Ryanair Labs a aussi basculé son datacenter historique basé en Irlande vers le cloud AWS. Le transporteur a relevé une baisse de 30 % des coûts, grâce notamment aux processeurs maison d'Amazon, les Graviton, réputés plus économes en énergie, et des applications qui répondent plus vite au quotidien. Il y a un autre chantier plus ancien, mais toujours d'actualité : les sauvegardes de données. Elles ont aussi été transférées vers le cloud via AWS Storage Gateway, ce qui a permis à la compagnie d'économiser 65 % sur ce poste.
On ajoutera qu'aux côtés du Manchester Airports Group, AWS a aidé à mettre en place un système capable de mettre à jour l'affichage des portes d'embarquement dès qu'une information change, plutôt que par intervalles réguliers, pour prévenir les voyageurs plus vite en cas de changement. Nous verrons donc si ces cinq nouvelles années de partenariat suffiront à faire décoller Ryanair vers son objectif des 300 millions de passagers, mais une chose est sûre : dans le ciel comme au sol, l'intelligence artificielle a définitivement pris ses quartiers.