Côté infrastructure, Ryanair Labs a aussi basculé son datacenter historique basé en Irlande vers le cloud AWS. Le transporteur a relevé une baisse de 30 % des coûts, grâce notamment aux processeurs maison d'Amazon, les Graviton, réputés plus économes en énergie, et des applications qui répondent plus vite au quotidien. Il y a un autre chantier plus ancien, mais toujours d'actualité : les sauvegardes de données. Elles ont aussi été transférées vers le cloud via AWS Storage Gateway, ce qui a permis à la compagnie d'économiser 65 % sur ce poste.