Alors attention, pas de panique, la carte d'embarquement n'est pas non plus une obligation absolue pour ceux qui n'ont pas de smartphone, ou ceux dont la batterie rend l'âme (une très bonne excuse), qui pourront théoriquement obtenir une carte papier gratuite à l'aéroport. Il faudra, dans tous les cas, avoir effectué l'enregistrement en ligne avant d'arriver. À défaut, la facture pourrait s'élever à plusieurs dizaines d'euros. Le patron de Ryanair n'a pas fait dans la dentelle à ce sujet, en déclarant que toute personne arrivant sans s'être enregistrée serait « stupide » d'avoir ignoré les instructions de la compagnie.