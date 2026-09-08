Dans le détail, Qualcomm va concevoir des puces spécialement pensées pour les charges de travail d'inférence, qui rappelons-le est l'étape où l'intelligence artificielle applique ce qu'elle a appris pour répondre en temps réel. Tout l'enjeu ici est d'offrir une efficacité énergétique maximale, un critère devenu central alors que l'explosion des usages IA fait grimper en flèche les besoins en calcul, en stockage et en bande passante des data centers.