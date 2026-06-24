Qualcomm a annoncé mercredi l'acquisition de Modular, spécialiste des logiciels d'intelligence artificielle, avec l'ambition de bâtir une plateforme unifiée capable de déployer l'IA générative et agentique de l'edge jusqu'au cloud.
L'Américain Qualcomm gonfle son portefeuille, avec une nouvelle acquisition. Le géant des semi-conducteurs s'empare de Modular, une entreprise dont la plateforme logicielle permet de déployer l'IA sur n'importe quelle architecture matérielle, de manière totalement indépendante du fournisseur. L'objectif est de marier la puissance silicon de Qualcomm à une couche logicielle ouverte, pensée pour les développeurs, les entreprises et les grands opérateurs cloud. Un rapprochement qui entend couvrir toute la chaîne IA, des appareils du quotidien aux data centers.
Qualcomm rachète Modular, ou le mariage du silicium et du logiciel IA
Annoncé ce mercredi 24 juin 2026, le rachat de Modular est peut-être un tournant stratégique pour Qualcomm. Spécialiste des puces depuis des décennies, célébrissime pour ses processeurs Snapdragon, le groupe californien accélère sa transformation en fournisseur de solutions IA de bout en bout. Et pour y parvenir, il parie désormais autant sur le logiciel que sur le silicium.
Mais Modular, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'une société dont la plateforme fait tourner des modèles d'IA sur des architectures très variées (CPU, GPU, NPU ou puces dédiées de type ASIC) sans réécrire le code à chaque fois. Elle a été bâtie par des ingénieurs qui ont contribué à façonner une grande partie de l'infrastructure IA actuelle, et son mantra est limpide : écrire une fois, déployer partout, quel que soit le matériel.
Le rapprochement paraît logique au regard du marché. À mesure que l'IA générative s'impose, c'est le ratio performance/watt qui devient le nerf de la guerre. Plus l'inférence consomme peu d'énergie, plus elle peut s'industrialiser à grande échelle et à moindre coût. Associer le silicium de Qualcomm à la couche logicielle de Modular revient à jouer sur ce levier avec, à la clé, des performances optimales dès le premier jour sur les nouveaux matériels IA de Qualcomm.
Cristiano Amon et Chris Lattner, une vision commune pour l'IA de demain
Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a évidemment réagi à cette acquisition. « Elle marque un moment charnière, non seulement pour Qualcomm, mais pour toute l'industrie de l'IA. L'industrie se dirige vers des architectures désagrégées et multi-fournisseurs, qui exigent une base logicielle plus ouverte et moderne, explique-t-il. Nous croyons que l'avenir appartient aux plateformes horizontales, pensées pour les développeurs, capables de fonctionner dans des environnements de calcul divers et de donner aux clients une vraie liberté de choix dans leurs déploiements IA. »
Le cofondateur et PDG de Modular, Chris Lattner, partage l'enthousiasme de son homologue. « Rejoindre Qualcomm nous donne l'échelle et la portée plateforme nécessaires pour accélérer cette mission, dit-il. Ensemble, nous pouvons rendre le développement IA plus accessible et plus performant pour les développeurs, renforcer la portabilité entre les matériels, et contribuer à un écosystème ouvert qui élargit la participation et accélère l'innovation. Nous sommes impatients de continuer à faire progresser notre plateforme logicielle dans le cadre de la stratégie globale de Qualcomm, de la périphérie au cloud. »
La transaction doit se conclure au second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires. Pour Qualcomm, le but est, on l'a compris, de séduire les développeurs, les opérateurs cloud, les constructeurs et créateurs de modèles, et de s'imposer comme le partenaire incontournable de l'IA à toutes les échelles. Dans une course technologique qui ne connaît aucune pause, ce rachat est un vrai beau coup pour l'entreprise américaine.