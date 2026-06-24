Le cofondateur et PDG de Modular, Chris Lattner, partage l'enthousiasme de son homologue. « Rejoindre Qualcomm nous donne l'échelle et la portée plateforme nécessaires pour accélérer cette mission, dit-il. Ensemble, nous pouvons rendre le développement IA plus accessible et plus performant pour les développeurs, renforcer la portabilité entre les matériels, et contribuer à un écosystème ouvert qui élargit la participation et accélère l'innovation. Nous sommes impatients de continuer à faire progresser notre plateforme logicielle dans le cadre de la stratégie globale de Qualcomm, de la périphérie au cloud. »