Parlons de l'économie circulaire, et nous sommes au regret de vous dire que le téléphone d'occasion ne décolle pas. Depuis quatre ans, seuls 20% des Français en possèdent un, un chiffre qui ne bouge pas. Sans surprise, les ménages modestes sont plus nombreux (2%) à faire ce choix. Mais 15% des hauts revenus optent aussi pour le reconditionné, preuve que l'argent n'est pas la seule motivation. Certains y voient un geste pour la planète, d'autres une bonne affaire, d'autres encore un moyen de tester un modèle avant de craquer pour du neuf.