L'année 2025 livre son verdict sur les écrans d'iPhone et consacre une hiérarchie surprenante où l'intelligence artificielle règne en maître absolu. Si la médaille d'or semblait promise d'avance, l'identité du second lauréat a de quoi faire sourire les observateurs attentifs de la bataille des réseaux sociaux.
La lecture du classement annuel des applications gratuites les plus téléchargées s'apparente cette année à une radiographie des obsessions numériques du moment. Les utilisateurs d'iPhone continuent de plébisciter massivement les assistants virtuels, mais ils offrent aussi une seconde chance inattendue à une plateforme que beaucoup avaient peut-être enterrée un peu vite. Entre un géant de la recherche qui place ses pions partout et un réseau social qui tente de renaître de ses cendres, le top 10 raconte une histoire passionnante de résilience et de domination technologique.
Le paradoxe Threads ou la médaille d'argent de la persévérance
La présence de Threads sur la deuxième marche du podium constitue le véritable coup de théâtre de ce palmarès. L'application de Meta parvient à se glisser juste derrière l'intouchable ChatGPT, une performance qui ferait presque oublier ses débuts en dents de scie. Il faut reconnaître à la firme de Mark Zuckerberg un certain talent pour imposer ses services, quitte à forcer légèrement la main du destin via des passerelles habiles avec Instagram.
Cette seconde place soulève néanmoins une question taquine mais légitime sur l'usage réel de la plateforme. Un téléchargement ne vaut pas fidélité et il existe souvent un fossé entre l'installation curieuse d'une application et son utilisation quotidienne. Threads réussit l'exploit de devancer des poids lourds comme TikTok ou WhatsApp Messenger en volume d'installations, ce qui prouve au moins une chose : la curiosité des possesseurs d'iPhone reste vivace, même pour des réseaux sociaux dont le modèle cherche encore sa vitesse de croisière.
Pendant ce temps, ChatGPT conserve sa couronne sans trembler. L'assistant d'OpenAI confirme qu'il est devenu l'outil par défaut du grand public, reléguant les réseaux sociaux traditionnels au rang de simples commodités de divertissement. La victoire est d'autant plus savoureuse pour l'intelligence artificielle qu'elle s'impose par sa seule utilité, sans bénéficier de la force de frappe promotionnelle d'un réseau social préexistant.
Google s'invite à la fête et encercle l'écosystème Apple
Si le duel au sommet attire tous les regards, la véritable invasion se déroule plus bas dans le classement. Google réussit le tour de force de placer la moitié de ses services dans le top dix, transformant l'iPhone en véritable succursale de Mountain View. Le géant de la recherche occupe le terrain avec une régularité de métronome : son application principale complète le podium, suivie de près par sa plateforme vidéo, sa cartographie, sa messagerie et même son propre assistant intelligent Gemini qui ferme la marche à la dixième place.
Cette omniprésence silencieuse démontre une stratégie implacable. Plutôt que de tout miser sur une seule super-application, Google morcelle ses services pour mieux saturer l'espace. Les utilisateurs d'Apple ont beau chérir leur écosystème fermé, ils finissent invariablement par recourir aux outils de la concurrence pour leurs besoins les plus élémentaires.
La tablette d'Apple offre d'ailleurs une variante amusante à cette hégémonie. Sur iPad, la logique s'inverse puisque YouTube ravit la première place à ChatGPT. Le grand écran incite davantage à la consommation passive de vidéos qu'aux conversations philosophiques avec un robot, rappelant que selon le support, nos priorités numériques changent du tout au tout.