Cette omniprésence silencieuse démontre une stratégie implacable. Plutôt que de tout miser sur une seule super-application, Google morcelle ses services pour mieux saturer l'espace. Les utilisateurs d'Apple ont beau chérir leur écosystème fermé, ils finissent invariablement par recourir aux outils de la concurrence pour leurs besoins les plus élémentaires.

La tablette d'Apple offre d'ailleurs une variante amusante à cette hégémonie. Sur iPad, la logique s'inverse puisque YouTube ravit la première place à ChatGPT. Le grand écran incite davantage à la consommation passive de vidéos qu'aux conversations philosophiques avec un robot, rappelant que selon le support, nos priorités numériques changent du tout au tout.