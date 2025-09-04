Contrairement aux idées reçues, Apple ne part pas de zéro dans le domaine de la recherche. Depuis 2015, la firme déploie Applebot, son propre robot d'indexation web qui explore discrètement Internet pour alimenter Spotlight, Siri et Safari. Cette infrastructure complexe combine une base de données locale sur chaque appareil et un index cloud partagé, permettant déjà de fournir des résultats de recherche personnalisés sans transiter par Google.

Le système d'indexation d'Apple repose sur une architecture sophistiquée où chaque modification de fichier déclenche automatiquement une réindexation via le daemon mds et ses assistants mdworker. Cette technologie, initialement développée pour Spotlight sur Mac en 2005, s'est progressivement étoffée pour couvrir le web, les podcasts et même les applications iOS. L'activité d'Applebot s'est d'ailleurs intensifiée ces dernières années, révélant les préparatifs discrets de cette montée en puissance.