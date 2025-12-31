L'équipe de WhatsApp annonce avoir activé temporairement un pack spécial jusqu'à la fin des fêtes. Un ensemble de stickers thématiques apparaît ainsi dans l'interface, tandis que les appels vidéo peuvent désormais afficher des animations de feux d'artifice, de confettis ou d'étoiles en direct. Il suffit de toucher l'icône des effets pendant l'appel pour les déclencher. On retrouve également l'emoji confettis qui enclenche également une animation dans les conversations texte. De son côté, les Statuts WhatsApp accueillent pour la première fois des stickers animés, dont certains affichent des mises en page spéciales pour le Nouvel An.

Évidemment, pour WhatsApp, il s'agit d'accueillir toujours plus d'adeptes et l'équipe continue de mettre en avant ses diverses fonctionnalités absentes du SMS classique (création d'événements, sondages, partages de position, notes audio ou vidéo....).

Comme le souligne l'ARCEP, le SMS est sur le déclin depuis quelque temps déjà. En 2024, les Français ont envoyé 88,5 milliards de SMS, soit une baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Un utilisateur moyen envoie désormais 111 SMS par mois, contre 250 SMS en 2016. L'Autorité de régulation pointe directement la progression des messageries instantanées, utilisées par 85% de la population de 12 ans et plus en 2024, soit cinq points de plus qu'en 2023. Il n'empêche que pour éviter la saturation, les quatre opérateurs français continuent de se coordonner entre eux le soir du réveillon.

Bref, s'il y a quelques années les opérateurs téléphoniques redoutaient de voir leur réseau saturé, les messageries mobiles, elles, ne cessent d'évoluer et cette année encore WhatsApp est fin prêt à vous accueillir et ne demande que ca. Le 31 décembre est devenu un moment stratégique.