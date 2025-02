« Cette année, Digital 2025 démontre que l'élan de l'IA s'accélère, que les médias sociaux sont de plus en plus importants pour découvrir des marques et que les dépenses publicitaires numériques ont considérablement augmenté notamment dans le social media et l'influence », indique We Are Social.

Côté IA, selon les analyses de data.ai, ChatGPT demeure en tête du classement. L'application mobile a en effet enregistré plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels entre septembre et novembre 2024. Fin 2024, ChatGPT.com était également dans le classement des 10 sites web les plus visités au monde.