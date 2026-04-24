Derrière chaque assistant IA qui répond en temps réel, génère du code ou enchaîne des tâches complexes sans intervention humaine, il y a une infrastructure, et elle peut parfois être colossale. Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, vient de renforcer la sienne en signant un accord XXL avec AWS pour déployer plusieurs dizaines de millions de cœurs Graviton5, processeurs CPU spécialement conçus pour ce type de calculs intensifs. Car contrairement à l'entraînement des grands modèles IA, qui mobilise surtout des GPU, faire tourner des agents autonomes au quotidien, c'est avant tout une affaire de puissance CPU.