Le piège se cache dans les fichiers temporaires

La faille, signalée par le chercheur Umut Bayram, concerne le cœur de WordPress, des versions 4.7 à 7.1.3. Lors de certaines mises à jour utilisant un paquet complet du logiciel, les fichiers sont décompressés dans un dossier temporaire au nom prévisible, sous wp-content/upgrade. Cette copie contient un installateur auquel un visiteur peut accéder si le serveur laisse ce répertoire accessible et autorise l’exécution de PHP. Dans ces conditions, un attaquant sans compte peut parvenir à exécuter du code sur le serveur.

Les hackers doivent toutefois accéder à l’installateur temporaire avant que WordPress ne supprime les fichiers. Selon les essais rapportés par Wordfence, ils ne disposent que de quelques secondes. Ils envoient donc des requêtes à répétition dans l’espoir de surprendre un site au moment où sa mise à jour est en cours. Au total, le spécialiste de la sécurité aurait comptabilisé plus de 18 500 requêtes en 21 heures. Ce chiffre comptabilise les requêtes suspectes détectées sans permettre de savoir combien de sites ont réellement été piratés.