Pour pwn.ai, WordPress charge le PHP d'un thème pendant un aperçu dans le Customizer, même quand un autre thème est actif. Les chercheurs ont donc installé de force Mobile Repair Zone 2.5.4, un thème du répertoire officiel à l'époque, puis lancé un aperçu de ce thème. Pour cet aperçu, ils ont utilisé l'adresse /wp-admin/admin-ajax.php avec les paramètres wp_customize=on et customize_theme.

Le code de Mobile Repair Zone enregistrait un gestionnaire AJAX dépourvu de jeton de sécurité et de contrôle des droits. L'attaquant lui envoie l'adresse d'un plugin malveillant en POST. Dès lors, le serveur télécharge ce plugin, charge son point d'entrée et exécute le code PHP de l'attaquant sous le compte du serveur.

Sur l'échelle CVSS 3.1, pwn.ai a noté 7,1 l'installation forcée seule, mais 9,6 la chaîne complète jusqu'à l'exécution de code. Le 1er septembre, pwn.ai a fourni à WordPress la chaîne complète avec sa preuve, et WordPress lui a versé la prime maximale de son programme de bug bounty.

L'équipe WordPress a corrigé le sélecteur dans le changeset 63664, en échappant la valeur de l'adresse et en limitant la recherche au bouton d'installation légitime. Dans les notes de version de WordPress 7.1.1, publiées avant-hier, l'équipe annonce 11 failles de sécurité corrigées, dont le cas où « des URL spécialement conçues peuvent installer et prévisualiser automatiquement un thème inactif ». Paulos Yibelo, de pwn.ai, est crédité pour cette découverte.

L'équipe a rétroporté les correctifs vers toutes les branches admissibles, jusqu'à la 4.7 pour le moment. Si vous êtes admin et avez activé les mises à jour automatiques en arrière-plan, vous recevrez la version 7.1.1 sans intervention. Sinon, vous pouvez l'installer depuis votre tableau de bord. Quant à Mobile Repair Zone, pwn.ai ne précise pas si le thème a été corrigé ou retiré du répertoire.