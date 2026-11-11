Automattic vient de dévoiler Spacefast, un service qui permet de mettre en ligne des sites et applications vibe-codés. L’outil est compatible avec la majorité des assistants IA disponibles sur le marché.
Maison mère de WordPress.com, Automattic est l’un des piliers du web. L’actualité du groupe a été plutôt agitée dernièrement : son fondateur Matt Mullenweg a été évincé en septembre dernier avant de revenir 48 heures plus tard. Alors que le vibe-coding a plus que jamais le vent en poupe, Automattic a décidé de prendre le train en marche en se positionnant non pas sur la création mais l’hébergement de projets générés avec l’aide de l’IA.
Automattic se lance dans le déploiement de projets générés avec l’IA
Automattic a annoncé cette semaine la création d’un nouveau service, qui devrait intéresser les adeptes du vibe-coding : « Aujourd'hui, votre IA peut créer une application fonctionnelle en un après-midi. Ensuite, il faut s’occuper de la configuration : choisir un hébergeur, créer une base de données, configurer l’authentification, associer l’application à un nom de domaine et définir les droits d’accès. (…) Spacefast s’occupe de tout cela avec votre agent, pour que vous puissiez vous concentrer sur la réalisation de votre projet. »
Ouvert à tous, Spacefast ne permet pas de créer des projets mais de les déployer : il faut relier l’outil à son assistant habituel (Claude, ChatGPT, Muse, Grok, OpenClaw et bien d’autres) et lui demander de publier sa création. Une adresse est partagée directement dans la conversation : aucun compte n’est nécessaire tant qu’on ne souhaite pas conserver l’espace. Le tout repose sur les serveurs de WordPress.com et bénéficie, selon Automattic, de la même disponibilité et des mêmes garanties de sécurité.
Côté fonctionnalités, Spacefast fournit tout ce qu’il faut pour faire tourner un projet en ligne : serveur, domaine personnalisé, base de données, espace de stockage pour les fichiers, outils de collaboration et bien plus encore. Une version restaurable est notamment créée à chaque publication. Seule l’authentification des utilisateurs manque encore à l’appel : elle devrait être disponible prochainement.
Un modèle économique reposant sur l’hébergement
Spacefast propose plusieurs formules, toutes ouvertes à un usage commercial, à des tarifs plutôt compétitifs :
- Une offre gratuite, qui inclut 1 $ de consommation mensuelle ainsi que 20 espaces et domaines personnalisés ;
- Une offre Go à 5 $ par mois, qui inclut 100 espaces et domaines personnalisés ;
- Une offre Pro à 15 $ par mois, qui inclut 500 espaces et domaines personnalisés ;
- Une offre Enterprise sur devis.
Contrairement à de nombreux concurrents, comme Lovable ou Replit, par exemple, le service ne facture que l’hébergement : « Spacefast facture l’infrastructure, et non les crédits d’IA ; vous ne payez donc pas deux fois pour l’inférence. Si vous changez d'IA le mois prochain, vos projets restent inchangés », explique notamment Automattic dans son annonce.
Un lancement dans un contexte difficile
Ce lancement arrive dans un contexte plutôt tendu pour le groupe : comme l’ont révélé nos confrères de TechCrunch, le conseil d’administration a été entièrement renouvelé après l’échec de l’éviction de Matt Mullenweg et plusieurs dirigeants, dont le directeur financier et le directeur juridique, ont dit adieu à l’entreprise. Une vague de licenciements a également démarré en octobre, dans les services communication et produit d’Automattic. Alors que d’autres suppressions de postes seraient également à prévoir, le groupe se préparerait aussi à renégocier sa dette en juin.
Ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles la société fait face : la part de marché de WordPress est passée de 43,2 % à 41,9 % des sites web en à peine six mois. Sur le plan judiciaire, la justice américaine a également autorisé le 24 septembre dernier la majorité des plaintes de l’hébergeur WP Engine, dont ses griefs antitrust, à être examinées dans le litige qui l’oppose à Automattic.
En pariant sur le déploiement de projets générés avec l’aide de l’IA, le groupe tente donc probablement de trouver une nouvelle dynamique. Reste à savoir si Spacefast saura tirer son épingle du jeu face à une concurrence déjà solidement implantée sur le marché.