Ouvert à tous, Spacefast ne permet pas de créer des projets mais de les déployer : il faut relier l’outil à son assistant habituel (Claude, ChatGPT, Muse, Grok, OpenClaw et bien d’autres) et lui demander de publier sa création. Une adresse est partagée directement dans la conversation : aucun compte n’est nécessaire tant qu’on ne souhaite pas conserver l’espace. Le tout repose sur les serveurs de WordPress.com et bénéficie, selon Automattic, de la même disponibilité et des mêmes garanties de sécurité.