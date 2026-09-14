Mis en congé par le conseil d'administration d'Automattic en fin de semaine dernière, le fondateur de WordPress Matt Mullenweg affirme être revenu aux commandes de l'entreprise deux jours plus tard, sans qu'aucune confirmation officielle n'ait été apportée par le conseil.
Selon un message Slack consulté par TechCrunch, Matt Mullenweg accuse plusieurs administrateurs d'avoir voté sa mise en congé payé derrière son dos, le 9 septembre. Le conseil n'a depuis apporté aucune confirmation officielle du retour du dirigeant, le 11 septembre.
Une éviction confirmée par l'entreprise, un retour non validé par le conseil
Matt Mullenweg accuse le directeur financier Mark Davies d'avoir comploté avec les administrateurs Ann Dunwoody, Toni Schneider et Sue Decker pour voter sa mise en congé. Il dit avoir reçu la résolution 50 minutes avant la réunion et n'avoir pas eu le temps de consulter un avocat indépendant. Toni Schneider, qui a dirigé Automattic entre 2006 et 2014, confirme que la décision vient bien du conseil. Automattic confirme à son tour la mise en congé de Mullenweg et son remplacement par Mark Davies comme PDG par intérim, tandis que Mary Hubbard, directrice exécutive de WordPress.org, précise que le projet open source continue de fonctionner normalement, indépendamment de ce qui se joue côté entreprise.
Ce n'est pas le premier coup d'éclat au sein d'Automattic. Depuis fin 2024, l'entreprise est engagée dans un litige avec l'hébergeur WP Engine, à qui Mullenweg reproche de profiter du projet WordPress sans y contribuer financièrement. Il avait alors réclamé 8% du chiffre d'affaires mensuel de la société au titre de l'utilisation de la marque. Le conflit a aussi coûté des postes en interne, avec 159 salariés ayant quitté l'entreprise en 2024 et 16% des effectifs supprimés en avril 2025.
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Mullenweg a publié un nouveau message sur Slack annonçant que le conseil est de nouveau en accord et qu'il reprend la direction d'Automattic. Le compte Slack de Mark Davies est désactivé et Mullenweg retire les droits d'administration à plusieurs collaborateurs. Le conseil d'administration, lui, n'a publié aucun communiqué confirmant ce retour.
Sur les réseaux sociaux, Mullenweg évoque une implication de Silver Lake, le fonds d'investissement actionnaire majoritaire de WP Engine. La valorisation de l'entreprise serait inférieure de 83% à son niveau de 2021 selon BlackRock. WordPress équipe pour sa part plus de 40% des sites dans le monde, indépendamment de la gouvernance d'Automattic, tout comme le litige avec WP Engine, qui se poursuit quel que soit le nom du dirigeant en poste.