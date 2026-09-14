Matt Mullenweg accuse le directeur financier Mark Davies d'avoir comploté avec les administrateurs Ann Dunwoody, Toni Schneider et Sue Decker pour voter sa mise en congé. Il dit avoir reçu la résolution 50 minutes avant la réunion et n'avoir pas eu le temps de consulter un avocat indépendant. Toni Schneider, qui a dirigé Automattic entre 2006 et 2014, confirme que la décision vient bien du conseil. Automattic confirme à son tour la mise en congé de Mullenweg et son remplacement par Mark Davies comme PDG par intérim, tandis que Mary Hubbard, directrice exécutive de WordPress.org, précise que le projet open source continue de fonctionner normalement, indépendamment de ce qui se joue côté entreprise.