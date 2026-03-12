Dans les faits, comment cela fonctionne ? Il suffit d'indiquer son nom et on accède à une ébauche de site ainsi qu'au panneau d'administration WordPress classique et à l'éditeur Guthenberg (on peut aussi importer du contenu à partir d'un site pré-existant). Le site, dont le stockage est limité à 100 Mo, est lié à au navigateur et il est nécessaire de faire des sauvegardes régulières pour ne rien perdre. Il est possible, dans un second temps, de publier son travail sur un hébergement WordPress dédié.