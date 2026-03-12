Créer un site WordPress dans votre navigateur, et ce, sans inscription ni hébergeur ? C'est la promesse du nouveau service my.WordPress.net.
WordPress innove constamment et c'est clairement la clé de son succès. L'organisation a créé une équipe pour encadrer ses futurs projets IA et déployé un créateur de site intelligent. Du côté de Wordpress.com, on évolue aussi : un assistant IA a été intégré dans la plateforme. Mais une autre nouveauté devrait également faire beaucoup de bruit : il s'agit my.WordPress.net, un espace de travail faisant la part belle à la créativité.
my.WordPress.net, un nouvel espace de publication
WordPress a annoncé hier l'arrivée de my.WordPress.net, un « un espace personnel où les idées peuvent mûrir avant d'être partagées, voire ne jamais l'être ». Ne nécessitant ni inscription, ni hébergement, ni nom de domaine, l'outil fournit un bac à sable privé qui permet de créer des sites au sein de son navigateur.
Dans les faits, comment cela fonctionne ? Il suffit d'indiquer son nom et on accède à une ébauche de site ainsi qu'au panneau d'administration WordPress classique et à l'éditeur Guthenberg (on peut aussi importer du contenu à partir d'un site pré-existant). Le site, dont le stockage est limité à 100 Mo, est lié à au navigateur et il est nécessaire de faire des sauvegardes régulières pour ne rien perdre. Il est possible, dans un second temps, de publier son travail sur un hébergement WordPress dédié.
À noter, le premier lancement peut prendre un peu de temps et il est possible de réinitialiser son projet en un clic.
Un terrain de jeu pour l'utilisateur… et l'IA
my.WordPress.net donne aux utilisateurs le champ libre pour expérimenter leurs idées sans prise de tête. Comme l'explique l'annonce, « WordPress s'est toujours développé grâce à l'expérimentation. (…) my.WordPress.net perpétue cette tradition en rendant l'expérimentation plus facile et plus personnelle. C'est une invitation à créer sans pression, à explorer des idées qui ne seront peut-être jamais publiées et à utiliser WordPress selon vos envies. ».
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storage1 Go à 200 Go de stockage
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
Ce nouvel outil est basé sur WordPress Playground, une technologie open source permettant de créer des démos personnalisées. On y trouve notamment un catalogue d'applications « conçues spécifiquement pour un usage personnel et développées à l'aide d'extensions WordPress » : CRM, lecteur de flux RSS, gestion de favoris, base de connaissances et bien plus encore.
Le service fait la part belle à l'IA : on trouve notamment un assistant capable de modifier le site, d'ajuster ou de créer des plugins, d'intégrer des blocs ou d'interroger les données, si besoin est. Les données du site sont, quant à elles, stockées dans le navigateur et il est impossible d'y accéder depuis un autre appareil.
Envie de jeter un coup d'œil ? Rendez vous dès à présent sur my.wordpress.net pour tester vos idées.