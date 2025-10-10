Le protocole MCP permet d'établir des communications standardisées entre les différents modèles de langage et les sources de données externes. Développé par Anthropic et publié en open source en novembre 2024, MCP évite donc les problèmes techniques et les conflits des intégrations multiples en proposant une interface unique. Concrètement, MCP fonctionne selon une architecture client-serveur où les applications hôtes (comme Claude Desktop) communiquent avec des serveurs externes via le protocole JSON-RPC 2.0.

Nul besoin, donc, d'avoir une approche fragmentée et de développer des connecteurs spécifiques pour programmer des interactions entre tel modèle de langage et telle plateforme. L'implémentation MCP sur WordPress.com permet aux utilisateurs d'accéder à leurs contenus, statistiques et paramètres directement depuis leur assistant IA habituel. Cette intégration utilise l'authentification OAuth pour sécuriser les connexions et maintient un accès en lecture seule dans sa version initiale, l'accès en écriture étant prévu pour une mise à jour ultérieure.

Cette intégration permet de consulter les performances des articles récents, d'analyser de santé globale des sites ou de synthétiser des commentaires sur l'ensemble de ses site WordPress.com. L'utilisateur peut formuler des requêtes comme "Comment se porte mon dernier article ?" et obtenir instantanément les métriques de trafic sans naviguer dans les interfaces d'administration. Nul besoin également d'effectuer des exports de données manuellement pour les utiliser dans une requête ultérieure au sein de l'agent IA.

Par la suite, si Automattic permet des droits d'écriture, on imagine qu'il sera possible de générer un texte, un tableau ou un visuel pour l'insérer au sein de son blog.