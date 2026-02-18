À son tour Wordpress.com passe à l'ère de l'IA. L'entreprise Automattic annonce une nouvelle option pour les abonnés Business et Commerce qui peuvent désormais activer un assistant IA. Ce dernier intervient directement dans l'éditeur, la bibliothèque média et les conversations d'équipe.
L'assistant IA de WordPress.com devient persistant. En avril 2025, la société lançait son générateur de sites, mais une fois les pages créées, ce dernier disparaissait. À l'inverse, ce nouvel outil reste actif pendant toute la phase d'édition et de gestion du contenu. En mai 2025, Automattic avait créé une équipe dédiée au développement de produits IA, menée par James LePage : cette annonce confirme donc les ambitions d'intégration directe de l'IA dans le CMS.
Un copilote intégré qui modifie le site en temps réel
L'outil fonctionne directement dans l'éditeur de blocs de WordPress. L'utilisateur peut lui demander d'ajuster la mise en page, de modifier les couleurs du site, de proposer de nouvelles polices ou d'ajouter des sections entières comme une page de contact. Les requêtes s'effectuent en langage naturel en lui dictant par exemple : "rends cette section plus moderne et spacieuse" ou "change les couleurs du site pour quelque chose de plus vif".
L'assistant comprend également les demandes liées au contenu. Il peut réécrire un paragraphe, traduire une section dans une autre langue ou suggérer trois variantes de titre pour une page. L'idée est donc d'éviter de jongler entre plusieurs interfaces ou plugins comme c'était le cas jusqu'à présent.
Les modèles Nano Banana transforment la bibliothèque média
Cette intelligence artificielle peut également gérer les visuels. WordPress.com utilise les modèles Nano Banana pour créer des images ou modifier celles qui existent déjà. Un utilisateur peut générer un visuel à partir d'une description textuelle, convertir une photo en noir et blanc ou, encore mieux, remplacer un élément sur une image : "remplace cette pile de crêpes par des gaufres".
Le système permet de préciser les proportions et le style souhaités, plutôt pratique pour conserver une uniformité visuelle avec la charte graphique du site. L'outil s'intègre aussi aux Block Notes, la fonctionnalité collaborative introduite dans WordPress 6.9. Les membres d'une équipe peuvent mentionner l'IA dans les commentaires pour vérifier un fait, obtenir des suggestions de titres ou renforcer un argument.
L'assistant est inclus sans surcoût pour les abonnés aux offres Business et Commerce de WordPress.com. Automattic n'a pas encore précisé un nombre de crédits limite d'utilisation. Pour les sites créés via le générateur IA lancé plus tôt, l'activation se fait automatiquement quel que soit le plan choisi. Notons toutefois une limite : l'assistant nécessite un thème block pour fonctionner pleinement dans l'éditeur.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storage1 Go à 200 Go de stockage
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
WordPress est la star incontestée du web. Son ergonomie, la richesse de ses templates (réactifs, gratuits ou payants), la myriade d’extensions, ses capacités en référencement séduisent. Revers de la médaille, il concentre l’essentiel des cyberattaques et devient rapidement lent. Les propriétaires de sites WordPress ont la fâcheuse tendance à accumuler les extensions inutiles, souvent sans les mettre à jour. Selon les besoins de l’entreprise ou du particulier, il convient donc de vérifier la pertinence de ce CMS.