L'outil fonctionne directement dans l'éditeur de blocs de WordPress. L'utilisateur peut lui demander d'ajuster la mise en page, de modifier les couleurs du site, de proposer de nouvelles polices ou d'ajouter des sections entières comme une page de contact. Les requêtes s'effectuent en langage naturel en lui dictant par exemple : "rends cette section plus moderne et spacieuse" ou "change les couleurs du site pour quelque chose de plus vif".

L'assistant comprend également les demandes liées au contenu. Il peut réécrire un paragraphe, traduire une section dans une autre langue ou suggérer trois variantes de titre pour une page. L'idée est donc d'éviter de jongler entre plusieurs interfaces ou plugins comme c'était le cas jusqu'à présent.