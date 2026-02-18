Envie de créer un site WordPress avec Infomaniak ? Il va falloir, en premier lieu, choisir un nom de domaine disponible. Cela tombe bien : Infomaniak affiche parmi les tarifs les plus compétitifs du marché pour les noms de domaine. Et pour cause, chez ce fournisseur suisse, les domaines ne sont pas une source principale de revenus, mais un véritable produit d’appel destiné à faciliter l’accès à tout son écosystème de services. Cette stratégie lui permet de proposer des prix particulièrement bas sur les extensions les plus courantes (.com, .fr, .ch, .net, etc.) tout en maintenant un haut niveau de fiabilité et de sécurité.