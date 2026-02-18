C'est décidé, vous allez créer un site WordPress ! Cet outil renommé offre une grande flexibilité et de multiples possibilités de personnalisation pour vous aider à créer et à gérer facilement un blog, un portfolio ou une boutique en ligne. Toutefois, son installation n'est pas toujours aisée. La solution ? Opter pour un hébergeur WordPress reconnu pour sa fiabilité et son support client.
Si certains utilisateurs courageux choisissent encore d'installer manuellement WordPress, beaucoup préfèrent aujourd'hui se tourner vers des solutions d'hébergement qui permettent d'installer ce CMS (Content Management System) en quelques clics. Parmi elles, on trouve notamment Infomaniak qui a su tirer son épingle du jeu grâce à sa fiabilité, son support client et ses avantages pour gérer des sites WordPress.
Pourquoi Infomaniak est votre meilleur allié pour créer un site WordPress
Réputée pour la qualité de ses services, son respect de la vie privée et ses engagements en matière de souveraineté, d'écologie et d'éthique, l'entreprise Infomaniak propose une solution simple pour installer WordPress en quelques clics.
Installer WordPress, une opération pas toujours facile
Installer WordPress manuellement n'est pas à la portée de tout le monde. Ce CMS se base, en effet, sur le langage de programmation PHP, un serveur web et une base de données. Une mauvaise configuration entraînera des erreurs qui feront échouer l'installation de votre site. Vous l'avez compris, il vous faudra quelques connaissances techniques pour vous en sortir.
Pour réaliser une configuration dans les règles de l'art, il faut aller modifier le fichier config.php, téléverser vos fichiers dans le bon répertoire, vous assurer que votre site utilise bien le protocole HTTPS et paramétrer vos droits d'accès. Bien sûr, si vous n'êtes pas familier avec ce genre de procédure, vous ouvrez la porte à tout un tas d'erreurs : problèmes de connexion à la base de données, pages incompréhensibles, configuration MySQL erronée et bien d'autres. De quoi rapidement vous frustrer.
Infomaniak, l’hébergeur idéal pour créer un site WordPress
De plus en plus d’hébergeurs facilitent aujourd’hui l’installation du CMS WordPress. Dans ce domaine, Infomaniak s’est imposé comme une référence grâce à la qualité de ses services et à son engagement pour la souveraineté numérique. Ce fournisseur cloud indépendant, fondé en 1994 en Suisse, bénéficie d’une réputation solide dans toute l’Europe en matière de sécurité, de confidentialité et de transparence.
Il héberge toutes les données de ses utilisateurs au cœur de l’Europe, dans des data centers éco-responsables, propulsés exclusivement avec de l’énergie renouvelable, refroidis avec de l’air extérieur et dont la chaleur résiduelle est utilisée pour chauffer 6 000 logements.
Infomaniak propose, entre autres, des infrastructures optimisées pour WordPress. Cet hébergeur procède seul à l'installation de votre site et vous fournit une base de données et un trafic entrant/sortant illimités, un certificat SSL EV gratuit pour sécuriser vos pages ainsi que des outils avancés pour gérer votre hébergement web.
L’offre se distingue aussi par des fonctionnalités premium incluses :
- L’accès au thème Divi d’Elegant Themes, un constructeur de pages visuel réputé, qui permet de concevoir un site professionnel sans coder ;
- Une configuration WordPress automatiquement optimisée pour la vitesse et les performances, ce qui améliore à la fois le référencement naturel et l’analyse du site par les intelligences artificielles ;
- Un scanner de sécurité intégré, qui vérifie en continu l’état de sécurité des sites WordPress hébergés. Mieux encore, Infomaniak corrige automatiquement les vulnérabilités connues, sans perturber le bon fonctionnement du site. Un vrai atout de tranquillité ;
- Et un avantage rare : chaque hébergement donne droit à un quota mensuel généreux pour envoyer gratuitement des newsletters.
Cet outil de Newsletter s’installe en quelques clics directement sur votre site WordPress et vous permet de créer, gérer et envoyer vos campagnes d’e-mailing sans passer par un service externe. C’est une solution idéale pour les PME, indépendants et créateurs de contenu qui souhaitent fidéliser leurs visiteurs et construire une audience qualifiée depuis leur propre site, en toute simplicité et sans frais supplémentaires.
Avec un tel niveau d’intégration et d’automatisation, Infomaniak offre une expérience WordPress complète, combinant performance, écologie et marketing intégré, le tout dans un environnement sûr et européen avec un support client réputé pour sa disponibilité et sa qualité.
Quelles étapes pour installer un site WordPress chez Infomaniak ?
En optant pour l'hébergeur Infomaniak il ne vous faudra que quelques minutes pour obtenir un hébergement et installer votre site WordPress.
Choisissez votre hébergement et votre nom de domaine
Envie de créer un site WordPress avec Infomaniak ? Il va falloir, en premier lieu, choisir un nom de domaine disponible. Cela tombe bien : Infomaniak affiche parmi les tarifs les plus compétitifs du marché pour les noms de domaine. Et pour cause, chez ce fournisseur suisse, les domaines ne sont pas une source principale de revenus, mais un véritable produit d’appel destiné à faciliter l’accès à tout son écosystème de services. Cette stratégie lui permet de proposer des prix particulièrement bas sur les extensions les plus courantes (.com, .fr, .ch, .net, etc.) tout en maintenant un haut niveau de fiabilité et de sécurité.
Infomaniak est, par ailleurs, un registrar accrédité par l’ICANN, l’autorité mondiale qui supervise les noms de domaine Internet, ainsi que par les principaux registres nationaux, dont l’AFNIC pour le .fr en France. Cette accréditation directe lui permet de gérer les domaines sans intermédiaire, garantissant ainsi des tarifs justes, une gestion transparente et un support local réactif.
Pour le choix de votre hébergement WordPress, nous vous conseillons d’opter pour la formule phare Hébergement Web, disponible au tarif attractif de 5,75 euros par mois (un essai gratuit de 30 jours est même disponible).
Pour les entreprises qui nécessitent des ressources garanties ou un service de cache avancé, il est possible d’opter pour un Serveur Cloud ou de faire évoluer automatiquement l’offre de base plus tard, sans interruption de service ni migration complexe. Pour des optimisations encore plus poussées en matière de performance, de sécurité et de scalabilité, Jelastic Cloud répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Après avoir cliqué sur le bouton de commande, vous pourrez créer un compte infomaniak et commander votre hébergement en choisissant notamment le volume de votre espace disque et le nombre de sites qu'il est possible de créer (l'offre de base inclut 250 Go et 20 sites, ce qui est largement suffisant pour l'immense majorité des utilisateurs).
Installez votre site WordPress grâce à l’assistant Infomaniak
Vous avez votre hébergement ? Il est temps de passer à l'installation de WordPress en suivant ces quelques étapes :
- Rendez-vous sur le Manager Infomaniak, cliquez sur « Web & Domaines » > « Sites Web » puis sur le nom de domaine de votre site ;
- Dans la page qui s'ouvre à l'écran, cliquez sur le bouton « Ajouter une application » et sélectionnez « WordPress ». Cliquez sur « Suivant » ;
- Créez le compte WordPress administrateur de votre site en renseignant une adresse mail de connexion, puis en définissant un identifiant et un mot de passe. Acceptez ensuite les conditions d'utilisation et cliquez sur « Suivant » ;
- Donnez un nom à votre site, choisissez son adresse et sa langue ;
- Ajoutez un thème et des extensions (Infomaniak inclut gratuitement le thème Divi et le plugin premium Monarch pour connecter son site à ses réseaux sociaux) ;
Il ne vous restera plus qu'à vérifier les informations et lancer l'installation. Vous devrez alors attendre quelques minutes pour que cette dernière soit effective.
Quelles étapes pour finaliser votre site WordPress ?
WordPress est installé ? Il est temps de finaliser la configuration de votre site web. On vous explique.
Personnalisez votre site WordPress et rendez-le unique
Une fois que vous avez installé votre site WordPress avec Infomaniak, connectez-vous sur votre tableau de bord depuis votre Manager en cliquant sur le bouton « Éditer » visible à côté du nom de votre projet (ou ajoutez « /wp-admin» à l'url de votre site).
WordPress offre de nombreuses options pour vous aider à construire un site à votre image. Cela vous permettra de rendre votre site unique, d'améliorer la lisibilité de vos pages et de booster l'expérience de vos utilisateurs.
Il existe plusieurs manières de personnaliser le design de vos pages :
- En appliquant un template dans la section « Apparence » > « Thèmes » ;
- En utilisant l'outil de personnalisation dédié disponible dans « Apparence » > « Personnaliser » ;
- En optant pour un thème FSE ou un constructeur de pages comme Divi, proposé par Infomaniak lors de l'installation de votre site ;
- En créant un thème enfant et en modifiant le code de vos pages.
Vous pourrez, par la suite, créer toutes sortes de pages et d'articles et installer de nombreuses extensions pour étendre les fonctions de votre site.
Optimisez et sécurisez votre site WordPress avec Infomaniak
Optimisées pour Wordress, les infrastructures haute performance d'Infomaniak vous permettent de bénéficier d'un hébergement évolutif, d'une vitesse de chargement incomparable, d'un accès internet haute disponibilité et de restaurations de sauvegardes remontant jusqu'à 7 jours. Ces restaurations s’effectuent en un clic, sans aucune connaissance technique, et permettent de revenir instantanément à une version antérieure de votre site en cas de problème ou de test infructueux. Vous pouvez ainsi expérimenter librement, installer des plugins, modifier votre thème ou tester de nouvelles fonctionnalités sans aucun risque, puisque la remise en état de votre site est totalement automatisée.
Certifiée ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 et entièrement conforme avec le RGPD, Infomaniak fournit des hébergements WordPress modernes, spécifiquement optimisés pour les sites WordPress. Pour un maximum de sécurité, elle a mis en place de nombreuses mesures actives et passives afin de détecter les virus et attaques et réparer automatiquement les éventuelles vulnérabilités rencontrées. Grâce à sa protection DDoS, votre site Wordpress et ses visiteurs bénéficient d'une protection de haute qualité.
Enfin, si vous rencontrez la moindre difficulté, le support d’Infomaniak, basé à Genève et à Zurich est joignable 7/7 par téléphone, mail ou chat pour vous accompagner.
Vous l'avez compris, Infomaniak n'a pas son pareil pour vous aider à installer et à gérer votre futur site WordPress. Ce fournisseur éthique et respectueux des données personnelles sera votre meilleur allié pour lancer votre projet en ligne. Ça vous intéresse ? N'hésitez pas à tester gratuitement les infrastructures d'Infomaniak en optant pour la formule « Hébergement web » gratuite 30 jours. Une adresse mail gratuite est notamment comprise avec votre domaine dans cette offre, l’occasion de profiter du Webmail d’Infomaniak et de l’application mobile Infomaniak Mail qui intègre une IA souveraine pour gérer ses e-mails.
Et petit bonus : si votre site WordPress est hébergé ailleurs, vous pouvez aussi le rapatrier très facilement chez Infomaniak grâce à leur service de migration 100% gratuit.
Envie de créer un site WordPress chez Infomaniak ? Profitez dès maintenant d’une réduction de 30% sur votre nouvel hébergement Web, et ce, durant 12 mois en utilisant le code CLUBICWEB30.