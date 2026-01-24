Avec la nouvelle année, il est tentant de réfléchir à nouveau à un projet de business, ou tout simplement acter qu'il s'agit d'une très bonne période pour lancer votre nouveau site Web professionnel.
Pour autant, qui ose vraiment passer à l'acte ? Avec Hostinger, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous accompagner. Cela, car Hostinger n'est pas seulement un hébergeur Web premium.
Avec son plan d'abonnement Business, qui jouit d'une offre immanquable pour ces soldes d'hiver 2026, vous avez tous les outils, clef en main, pour donner vie à votre projet. Pas besoin de faire appel à un designer pour obtenir le logo parfait, ou encore songer à budgétiser plusieurs milliers d'euros pour un site Web qui vous ressemble.
Grâce à votre abonnement à Hostinger Business, vous pouvez rapidement passer de la conception à la mise en ligne, pour un résultat professionnel. Vous en voulez la preuve ? En voici une démonstration dans cet article.
Les points forts d'Hostinger Business :
- Accès au Créateur de sites Web Hostinger
- Assistance IA (générateur d'image, de texte…)
- Un service clef en main, intuitif, sans codage
La méthode intelligente : validez votre idée sans toucher à vos économies
Défi « 10 Minutes Chrono » : de l'idée à la mise en ligne
Cela, car une idée germe, évolue, se concrétise parfois par un résultat à l'opposé de ses prémices. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Hostinger a tout ce qu'il faut dans sa suite Business, pour vous aider à créer un projet optimisé à moindres frais.
Pourtant, tout le monde n'a pas forcément de connaissance en codage, ou même une intuition quant à la manière de structurer un site Web pensé pour être performant. Et c'est là qu'Hostinger fait vraiment la différence. Notamment, avec l'aide de son Créateur de sites Web et son intelligence artificielle.
Votre site Internet est votre outil professionnel, la vitrine de votre activité et de ce vous proposez. C'est votre socle, qu'aucune stratégie sur les réseaux sociaux, même bien pensée ne pourra dépasser.
Alors, même sans être un expert, et grâce à Hostinger, voici comment créer un site Web professionnel en 10 minutes.
Tout d'abord, consacrons les deux premières minutes à la fondation, que ce soit votre nom de domaine, comme votre set-up. Hostinger vous offre votre nom de domaine pour votre première année d'abonnement.
Rendez-vous ensuite dans le Créateur de sites Web d'Hostinger, inclus dans son offre Business. Optez pour une aide de l'IA afin de choisir l'option la plus rapide. Rédigez un brief que vous soumettrez ensuite à votre assistant IA. C'est à partir de ce prompt que l'intelligence artificielle d'Hostinger va générer votre site Internet. L'ensemble du processus prend 3 minutes environ.
Concrètement, dites que vous souhaitez proposer une expérience de canirandonnée avec des chiens, en montagne, avec une approche respectueuse des animaux et ouverte à tous les publics. En 60 secondes chrono, l'IA d'Hostinger vous propose un site Web, des images libres de droit, et des textes sur-mesure.
Prenez ensuite 3 minutes, environ, pour réajuster l'ensemble afin qu'il vous ressemble un peu plus. Hostinger vous propose un éditeur visuel aisé à prendre en main, sans codage, sur le principe du glisser-déposser.
Consacrez votre dernière minute avec le lancement de votre site Internet, dont une version calibrée mobile. C'est important, car environ 80% du trafic proviendra de smartphones, et, bonne nouvelle, l'IA d'Hostinger s'en occupe pour vous en un rien de temps. Voilà, c'est prêt.
L'arsenal secret d'Hostinger pour faire « Pro » instantanément
Bien sûr, vous pouvez prendre bien plus de temps pour réfléchir à votre projet, aux prompts qui vont vous aider à être précis dans votre démarche, ou encore, affiner chaque détail, étape par étape.
Et ce qui fait vraiment la différence, au-delà de l'aide dont vous pouvez bénéficier tout au long de la création de votre site Internet, c'est l'image professionnelle renvoyée par l'usage des outils qu'Hostinger met à votre disposition dans sa suite Business.
Par exemple, le Créateur de logo IA est taillé pour répondre à votre demande en quelques clics, avec des finitions vraiment soignées. Ce n'est pas à prendre à la légère car cela demeure une composante clé de votre identité visuelle pour vos futurs clients.
Le Rédacteur IA est aussi un compagnon précieux. Vous pouvez, lui soumettre votre ébauche, et cette fonctionnalité pourra vous proposer un contenu plus accrocheur.
Point majeur, la Heatmap d'Hostinger vous aide également à prédire où vos futurs clients vont cliquer en priorité sur votre site Web. Cette fonctionnalité « magique » vous permet de mieux agencer votre site Internet, par exemple le placement du fameux bouton « acheter ».
- moodPas de version d'essai
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage en fonction de l'hébergement
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
De la conception à l'évolution, Hostinger vous accompagne, étape par étape
Et si mon business explose ?
Aucun problème, seulement des solutions sont à disposition. Et pour cause, Hostinger est aussi un hébergeur Web haut-de-gamme, prêt à vous accompagner pour le lancement de votre projet, mais également son succès.
La suite Hostinger Business est pensée pour accueillir un trafic allant jusqu'à 100 000 visiteurs mensuels environ. Vous profitez de serveurs LiteSpeed performants pour une vitesse de chargement optimisée, ainsi qu'une bande passante illimitée.
Là encore, tout est pensé pour être hautement professionnel. Vous profitez avec la suite Hostinger Business, de sauvegardes quotidiennes de vos contenus, ainsi qu'à la demande, au besoin. Voilà un gage de sérénité certain.
Plus encore, votre cybersécurité, comme celle de vos internautes, n'est pas en reste. Votre DNS est protégé par la référence du milieu, Cloudfare, et vous pouvez compter sur un nombre illimité de certificats SSL.
Pour votre activité au quotidien, comptez jusqu'à 5 boites mail afin de faciliter votre gestion. Vous pouvez aussi, facilement, basculer vers WordPress. Une édition simplifiée, un tableau de bord intuitif, des mises à jour et plug-ins installés en quelques clics…
En bref, vous avez votre idée, Hostinger se charge de vous aider à lui donner vie, et vous épaule tout au long du processus, y compris sa mise en ligne, sa gestion, et son optimisation.
Mon offre d'abonnement à moins de 1 euro par mois
Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Hostinger est vraiment décidé à vous accompagner pour votre projet de site Web.
Comme annoncé, sa suite Hostinger Business est à prix cassé pour les soldes d'hiver 2026. Au lieu de 18,99€/mois, votre suite Hostinger Business vous revient, pour la première année, à seulement 0,99€/mois.
Oui, cette réduction de -95% est bien réelle, notamment en appliquant le code promo CLUBIC avant de régler votre achat. Nous vous rappelons qu'en plus, cet abonnement comprend un nom de domaine offert pendant un an, ou encore, un essai gratuit de 7 jours pour Hostinger Horizons.
De même, un accès au service client francophone d'Hostinger, disponible 24h/24, 7j/7, de même que de nombreux tutoriels, sont inclus.
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
- Une gamme extrêmement riche
- Un temps de réponse à toute épreuve
- Serveurs NVMe en France
- Des prix attractifs
