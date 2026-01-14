La nouvelle année débute, et 2026 peut clairement marquer le lancement d’un nouveau projet numérique: une boutique en ligne, un journal, ou même un site Web professionnel. En effet, c'est le bon moment pour vous lancer avec Hostinger Horizons.
Et cela, pour la bonne raison que votre projet n'a plus besoin de passer entre les mains d'un expert en création de site Web. Que ce soit pour votre passion ou le lancement de votre activité comme indépendant par exemple, Hostinger Horizons a tout ce qu'il faut, pour vous accompagner.
De la conception de votre idée, à sa concrétisation et sa mise en ligne, alors, pourquoi attendre davantage ? Votre résolution est en passe d'être réalisée grâce à Hostinger Horizons, sans connaissance en codage requise.
Eloborez votre prompt, sollicitez l'intelligence artificielle d'Hostinger, et laissez l'IA faire le reste, tout en gardant la main sur chaque étape du processus. Voilà une solution aussi simple qu'efficace, et pour la prise en main, on vous explique tout ici.
Les points forts d'Hostinger Horizons :
- Aucune connaissance en codage nécessaire
- Assistance de l'IA d'Hostinger
- Des forfaits adaptés à divers usages
Hostinger Horizons, votre compagnon de création
Une IA pour donner vie à vos projets sans codage
Si vous êtes déjà familier d'Hostinger, vous savez peut-être qu'il existe déjà une solution très simple pour créer vos sites Web, sur le mode du glisser-déposer, avec une forte dimension intuitive pour s'adapter à tous les profils.
Or, Hostinger ne s'arrête pas en si bon chemin. En effet, il vous est désormais possible de solliciter Hostinger Horizons pour bénéficier d'une assistance par l'intelligence artificielle intégrale. Quel est l'intérêt ? Tout bonnement, de vous aider à donner une concrétisation (vraiment) efficace pour votre projet en 2026.
De fait, tout se passe en interaction avec Kodee, l'Assistant IA d'Hostinger, et Horizons. Comme pour la sollicitation des diverses intelligences artificielles que vous pouvez rencontrer au quotidien, que ce soit pour générer une image, un texte, ou encore synthétiser une idée, Hostinger Horizons a pour objectif de créer pour vous ce qui a pu préalablement germer dans votre esprit.
Ce qui est confortable, c'est que vous avez à gérer seulement deux points clés, à savoir, tout d'abord, les prompts avec lesquels vous interagissez avec Hostinger Horizons. Plus ils sont précis, plus l'outil génératif sera efficace et proche de vos attentes. Pour vous faciliter la tâche, sollicitez une IA tierce, par exemple ChatGPT, Claude ou encore Gemini, en lui confiant vos idées et vos objectifs.
Une fois le prompt généré, vous pouvez tout simplement le copier-coller pour qu'Hostinger Horizons, sans nécessiter la moindre connaissance en codage de votre part, concrétise votre demande.
Le deuxième point clé est le nombre de crédits que vous avez à votre disposition. Plus vous en avez, et plus vous pouvez apporter de modifications à votre projet, mais pour autant, tout est pensé, du côté d'Hostinger, pour les gérer facilement.
Une dimension intuitive indéniable pour cette solution clé en main
Comme le Créateur de Sites Web, Hostinger Horizons est un outil taillé pour les débutants et est donc parfait pour les entrepreneurs et tout autre profil d'indépendant. Bien sûr, des utilisateurs plus chevronnés pourront y trouver leur compte, mais l'absence de besoin de coder est particulièrement confortable.
Ainsi, ouvrez la boite de la dialogue avec Horizons et soumettez-lui votre idée. Par exemple, « crée moi un minuteur de concentration ».
Vous suivez ensuite tout le processus de création, avec, pour une prise en main facilitée, un partage de votre écran entre votre boite de dialogue d'une part, et le résultat de vos interactions d'autre part. En cas de question, sollicitez simplement Kodee, l'assistant IA d'Hostinger.
Parmi les fonctionnalités, vous pouvez retrouver, dans le Chat, la possibilité de communiquer par votre micro (dès le forfait Starter), ce qui est pratique pour exprimer vos idées à votre guise, charger des visuels, ou encore retrouver d'anciennes versions de votre projet.
Cela est important car vous pouvez ainsi rapidement revenir en arrière si le chemin pris par Hostinger Horizons lors du processus de création ne vous convient pas, ou que vous changez d'avis par exemple : SEO, texte, visuel, dialoguez !
Votre menu principal vous donne accès à votre solde de crédits IA, votre tableau de bord, mais aussi une fonctionnalité rapide de création de nouveau site Web. Il est tout à fait possible de récupérer le code de votre projet et de l'exporter (HTML, CSS, JSS).
Vous pouvez également exporter le code de votre projet et, point non négligeable, partager votre template avec d'autres utilisateurs d'Hostinger Horizons, qui pourront établir leur projet à partir de votre création. Cerise sur le gâteau, cela peut vous permettre d'obtenir une commission pour vous remercier de ce partage.
Une fonctionnalité de prévisualisation, sur mobile comme ordinateur, est à votre main pour vous donner une idée concrète de la version visible par les internautes de votre application Web. Et bien sûr, l'accès à Kodee, comme un lien vers de nombreux tutoriels, le service client d'Hostinger, sont aussi disponibles en quelques clics.
En bref, avec Hostinger Horizons, vous exprimez votre idée, vous gardez la main et la possibilité de le modifier en cours de route, et vous le publiez. Autant dire qu'il est difficile de faire plus simple.
Pour Hostinger Horizons fait-il la différence ?
Un hébergement inclus dans tous les forfaits
Si Hostinger Horizons est idéal pour donner vie aux projets des entrepreneurs et autres indépendants, c'est que, parmi les intégrations incluses vous retrouvez un logiciel de gestion de données (Supabase), un module e-commerce natif, un outil de paiement en ligne (Stripe) ou encore de suivi statistique.
A noter qu'il n'est pas possible de créer des applications mobiles (Android comme iOS), des applications de bureau, bancaire et trading, des jeux en 3D ou de plateforme, et des extensions de navigateur. Pour le reste, qu'il s'agisse d'une application Web ou un site Internet, le champ des possibles vous est ouvert.
Et comme Hostinger est d'abord un hébergeur Web réputé depuis plus de 20 ans sur ce marché, chacun de ses forfaits Hostinger Horizons s'accompagne d'un hébergement.
Ces derniers sont évolutifs sur différents points, à savoir le nombre de crédits inclus, le nombre de projets pouvant être créés, les fonctionnalités de création, le nombre de boites mail offertes pendant la première année d'abonnement (de 1 à 5) ou encore le nom de domaine gratuit pour vos 12 premiers mois.
4 solutions d'abonnement disponibles
Notez qu'Hostinger Horizons est disponible à l'essai sans frais pour 7 jours, ce qui vous permet d'éprouver le fonctionnement de ce service.
Pour autant, si vous avez un projet en tête à réaliser pour cette année 2026, nous vous recommandons d'opter pour la formule Starter. Tout d'abord, car cet abonnement s'adapte à de nombreux besoins (fonctionnalités dédiés à la création et gestion de boutique en ligne par exemple). Il permet également de créer des requêtes d'image comme de communiquer par note vocale avec Horizons, ouvre la voie à une collaboration avec des tiers sur un projet, ou encore de recharger vos crédits IA à tout instant moyennant un supplément.
De plus, vous obtenez deux boites mail et un nom de domaine gratuit pendant un an, et un accès prioritaire au service client, 24/7 d'Hostinger.
Avec 70 crédits mensuels inclus et la possibilité de créer jusqu'à 25 projets, Hostinger Starter est en plus disponible à seulement 13,99€/mois au lieu de 19,99€/mois (abonnement mensuel) avec 12 mois de souscription. Et, en jouant la carte de la fidélité, vous pourrez renouveler votre forfait au prix réduit de 13,99€/mois.
🎁 Profitez de 10 % de réduction supplémentaire
Pour alléger encore davantage la facture, vous pouvez bénéficier de 10 % de remise supplémentaire sur votre abonnement Hostinger Horizons grâce au code promo CLUBIC. Il vous suffit de saisir ce code lors de la souscription pour profiter immédiatement de la réduction.
N'hésitez pas à comparer les 4 propositions d'abonnement disponibles pour Hostinger Horizons afin de trouver celle répondant le mieux à votre besoin.
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
La société Hostinger a été fondée en 2004 en Lituanie. Deux décennies plus tard, elle est présente dans le monde entier et la voilà positionnée en seconde position sur le marché global de l'hébergement web. Du site personnel généré en IA avec le website builder au serveur installé sur une solutions VPS performante, le fournisseur couvre la majorité des besoins avec différentes formules (Wordpress, WooCommerce, serveur dédié….). L'entreprise compte aujourd'hui 1000 employés et dispose de ses propres serveurs en France.
- Une gamme extrêmement riche
- Un temps de réponse à toute épreuve
- Serveurs NVMe en France
- Des prix attractifs
- Des prix bas moyennant un engagement