Comme le Créateur de Sites Web, Hostinger Horizons est un outil taillé pour les débutants et est donc parfait pour les entrepreneurs et tout autre profil d'indépendant. Bien sûr, des utilisateurs plus chevronnés pourront y trouver leur compte, mais l'absence de besoin de coder est particulièrement confortable.

Ainsi, ouvrez la boite de la dialogue avec Horizons et soumettez-lui votre idée. Par exemple, « crée moi un minuteur de concentration ».

Vous suivez ensuite tout le processus de création, avec, pour une prise en main facilitée, un partage de votre écran entre votre boite de dialogue d'une part, et le résultat de vos interactions d'autre part. En cas de question, sollicitez simplement Kodee, l'assistant IA d'Hostinger.

Parmi les fonctionnalités, vous pouvez retrouver, dans le Chat, la possibilité de communiquer par votre micro (dès le forfait Starter), ce qui est pratique pour exprimer vos idées à votre guise, charger des visuels, ou encore retrouver d'anciennes versions de votre projet.

Cela est important car vous pouvez ainsi rapidement revenir en arrière si le chemin pris par Hostinger Horizons lors du processus de création ne vous convient pas, ou que vous changez d'avis par exemple : SEO, texte, visuel, dialoguez !

Votre menu principal vous donne accès à votre solde de crédits IA, votre tableau de bord, mais aussi une fonctionnalité rapide de création de nouveau site Web. Il est tout à fait possible de récupérer le code de votre projet et de l'exporter (HTML, CSS, JSS).

Vous pouvez également exporter le code de votre projet et, point non négligeable, partager votre template avec d'autres utilisateurs d'Hostinger Horizons, qui pourront établir leur projet à partir de votre création. Cerise sur le gâteau, cela peut vous permettre d'obtenir une commission pour vous remercier de ce partage.

Une fonctionnalité de prévisualisation, sur mobile comme ordinateur, est à votre main pour vous donner une idée concrète de la version visible par les internautes de votre application Web. Et bien sûr, l'accès à Kodee, comme un lien vers de nombreux tutoriels, le service client d'Hostinger, sont aussi disponibles en quelques clics.

En bref, avec Hostinger Horizons, vous exprimez votre idée, vous gardez la main et la possibilité de le modifier en cours de route, et vous le publiez. Autant dire qu'il est difficile de faire plus simple.