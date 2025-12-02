La véritable humiliation surgit quand les enquêteurs découvrent qu'un incident identique s'est produit en mars 2025 lors de la publication précédente. Une adresse IP a accédé au document à 12h38, soit bien avant la publication officielle. Peut-être un journaliste, peut-être un représentant gouvernemental. L'incertitude persiste.​

Le rapport souligne un détail savoureux : WordPress « peut être difficile à configurer et que des erreurs sont facilement commises ». Une réalité que les développeurs web connaissent depuis des années. Tom Rankin, expert WordPress britannique, qualifie l'incident d'« erreur utilisateur simple ayant eu un impact considérable ».​ Richard Hughes, président de l'OBR, a démissionné le 1er décembre, portant la responsabilité de ce désastre. L'enquête recommande un audit complet des publications depuis 2024.