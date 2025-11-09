Sur le papier, l'opération semble être un succès. Entre 2022 et 2025, le ministère a remplacé plus de 31 500 ordinateurs vieillissants, corrigé des dizaines de milliers de failles de sécurité et modernisé une centaine d'applications critiques. On pourrait presque applaudir si la destination finale n'était pas un système d'exploitation que Microsoft a officiellement abandonné en octobre 2025.

Ce choix place l'administration britannique dans une position pour le moins inconfortable. Pour éviter de laisser ses systèmes sans protection, elle devra probablement souscrire au programme de support étendu payant de Microsoft. C'est un peu comme acheter une voiture neuve dont la garantie a expiré avant même de quitter le concessionnaire : l'addition risque de s'alourdir très rapidement. Cette situation soulève une question simple : personne n'avait donc regardé le calendrier ?