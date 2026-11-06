MattS32

Pour le brevet sur les concepts, c’est compliqué, au moins dans l’UE : le brevet logiciel n’est pas accepté, le brevet doit couvrir une solution technique, donc une implémentation.

Pour les clauses de contrat de travail, tu ne peux pas exiger de quelqu’un qu’il « oubli » tout ce qu’il a appris. Tu ne peux que lui interdire de réutiliser ce qui relève de ta propriété intellectuelle (donc le code, pas les concepts) et de ton secret industriel (donc les fonctionnalités de l’application n’en font pas partie, puisque ça n’a rien de secret).

Et la clause de non-concurrence, je ne sais pas ce qu’il en est en dehors de France, mais en France elle doit être bornée dans le temps et dans l’espace, de façon proportionnée (donc pas de clause interdisant de bosser pour un concurrent partout dans le monde pendant 10 ans… la justice a rarement validé des clauses de plus de deux ans, et certaines conventions collectives limitent strictement à 2 ans) et surtout, elle doit être rémunérée : si tu ne lèves pas la clause de non-concurrence quand un employé quitte la société, tu dois compenser financièrement le fait que tu lui interdit de travailler partout où il pourrait (la jurisprudence consacre en général un minimum de l’ordre d’1/3 du salaire sur la durée de la clause, et certaines conventions collectives imposent 1/2… donc par exemple une clause de 1 an, c’est 4 à 6 mois de salaire à verser à l’employé au moment de son départ, en plus de son indemnité de licenciement/rupture conventionnelle).

Et en plus, pendant la durée de cette clause, l’ex-salarié peut tout a fait commencer à préparer de son côté son logiciel, tant que ça reste en privé, pour être prêt à le sortir dès l’expiration de la clause.