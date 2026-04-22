Cal.com s’appuie sur un chiffre avancé par Huzaifa Ahmad, CEO de Hex Security : les applications open source seraient 5 à 10 fois plus faciles à exploiter que leurs équivalents propriétaires. L’entreprise conserve tout de même une version communautaire baptisée Cal.diy, mais cantonnée aux hobbyistes. Le cœur commercial, lui, est cadenassé. Le contexte qui alimente cette panique a un nom : Claude Mythos Preview. Dévoilé début avril par Anthropic, ce modèle inédit a identifié des milliers de vulnérabilités inconnues, dont une faille vieille de 27 ans dans OpenBSD, système pourtant réputé pour sa sécurité, et un bug de 16 ans dans FFmpeg que les outils de test automatisés avaient raté après avoir exécuté la ligne de code concernée cinq millions de fois. Anthropic a engagé 100 millions de dollars de crédits d’usage pour Project Glasswing, un consortium qui regroupe Microsoft, Apple, Google, Amazon, Cisco, CrowdStrike, Palo Alto Networks et la Linux Foundation.