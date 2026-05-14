Pas de version physique ici, puisque chaque pack sera accompagné d’un code de téléchargement permettant aux joueurs de récupérer la version numérique d'un des jeux en question.

Cette stratégie du bundle n’a évidemment rien d’anodin, même si dans le cas présent, le timing apparaît particulièrement révélateur, et avant que la hausse de prix ne refroidisse une partie des acheteurs potentiels, Nintendo a choisi de transformer l’été en une vaste opération séduction.