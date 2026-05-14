Alors que Nintendo a d’ores et déjà confirmé une hausse du prix de sa Switch 2 dès le 1er septembre en Europe comme aux États-Unis (et dans quelques jours au Japon), le fabricant dégaine une nouvelle offensive commerciale de type « Choose Your Game ».
Nintendo a récemment confirmé une augmentation du prix de sa Switch 2 sur les différents marchés, avec une hausse attendue dès le 1er septembre prochain (et dès ce 25 mai au Japon). Aux États-Unis, la machine passera ainsi de 449 à 499 dollars, tandis qu’en Europe, le tarif grimpera de 469 à 499 euros. Avec son bundle estival « Choose Your Game », la firme de Kyoto tente clairement de convaincre les retardataires avant la hausse tarifaire, comme l’évoque The Verge.
Accélérer les ventes avant la hausse des prix
Dans ce contexte pour le moins tendu, la firme japonaise semble vouloir créer un dernier appel d’air commercial avant cette échéance. Nintendo vient en effet d’officialiser un nouveau pack outre-Atlantique, attendu dès le début du mois de juin chez certains revendeurs.
Comme son nom le laisse supposer, le principe est simple. Pour l’achat d’une Switch 2, les joueurs pourront choisir un jeu parmi certaines exclusivités maison. Une manière plutôt habile d’augmenter la valeur perçue du produit, sans rogner frontalement sur le prix de la console elle-même.
Mario Kart, Donkey Kong et Pokémon pour faire craquer les joueurs
Dans le détail, ce bundle permettra de récupérer une version numérique d’un jeu au choix parmi Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou, encore, Pokémon Pokopia. Le pack est annoncé à 499 dollars, ce qui permet donc de profiter d’une économie de quelques dizaines de dollars par rapport à l’achat séparé de la console et du jeu (celui-ci n’étant aucunement offert).L’offre a été officialisée pour l'heure uniquement aux États-Unis. Dans certaines régions, c’est un pack « Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia » qui arrivera le 5 juin. À voir maintenant ce que Nintendo prépare pour l’Europe.
C’est pas une surprise, Nintendo mise évidemment sur des licences ultra populaires pour soutenir la dynamique de sa nouvelle machine. Si on ne présente plus Mario Kart World, Donkey Kong Bananza cherche quant à lui à relancer le célèbre gorille dans une formule plus spectaculaire et destructrice. Enfin, du côté de Pokémon Pokopia, son approche plus cosy et orientée simulation de vie vise un public particulièrement large.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Pas de version physique ici, puisque chaque pack sera accompagné d’un code de téléchargement permettant aux joueurs de récupérer la version numérique d'un des jeux en question.
Cette stratégie du bundle n’a évidemment rien d’anodin, même si dans le cas présent, le timing apparaît particulièrement révélateur, et avant que la hausse de prix ne refroidisse une partie des acheteurs potentiels, Nintendo a choisi de transformer l’été en une vaste opération séduction.