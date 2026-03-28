Lancé le 5 mars 2026 et tombé en rupture de stock mondiale en moins d'une semaine, Pokémon Pokopia est de retour en stock sur Amazon à 59,99 €, soit 5 € sous son prix conseillé et 10 € de moins que la version dématérialisée sur l'eShop Nintendo.
Pokémon Pokopia est l'un des phénomènes gaming du début d'année 2026. Lancé en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 5 mars, il est tombé en rupture de stock dans presque tous les magasins et sites e-commerce français en moins de cinq jours, avec 2,2 millions d'exemplaires écoulés en une semaine à l'échelle mondiale. Amazon propose de nouveau la version physique à 59,99 €, soit 5 € sous son prix conseillé à 64,99 € et 10 € de moins que la version dématérialisée à 69,99 € sur l'eShop Nintendo. Pour qui attendait de trouver l'édition physique à prix normal, c'est exactement la fenêtre à saisir.
Pourquoi choisir Pokémon Pokopia ?
- Un spin-off cosy développé par Koei Tecmo et Game Freak qui mêle les mécaniques d'Animal Crossing, de Dragon Quest Builders et de l'univers Pokémon, pour une expérience unique et addictive unanimement saluée par les testeurs.
- Une durée de vie très généreuse portée par la restauration d'habitats, la progression de l'Habitadex, l'exploration de biomes variés et un mode multijoueur en ligne pour construire et partager avec d'autres joueurs.
- Une exclusivité Nintendo Switch 2 qui tourne à 60 FPS stables avec une direction artistique soignée, et qui s'impose déjà comme l'une des références incontournables du catalogue de la console.
Le Animal Crossing de la Nintendo Switch 2
Pokémon Pokopia place le joueur dans la peau d'un Metamorph, une créature capable de transformer son environnement pour reconstruire des biomes abandonnés et convaincre les Pokémon d'y revenir s'installer. L'Habitadex recense les conditions requises pour attirer chaque espèce, des plus communes comme Roucool aux plus rares qui nécessitent des aménagements bien plus exigeants.
Le jeu propose des dizaines d'heures de progression solo, un mode multijoueur en ligne, une narration soignée pour le genre, et une réalisation technique solide qui exploite la puissance de la Switch 2. Annoncé en septembre 2025 et développé conjointement par The Pokémon Company, Game Freak et Koei Tecmo, il est sorti en exclusivité absolue sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026.
Le gameplay détente, son argument différenciant face au reste du catalogue Pokémon
Là où Pokémon Pokopia surprend le plus, c'est en s'éloignant totalement des mécaniques RPG classiques de la licence pour proposer une expérience de simulation de vie et de terraforming. Là où Légendes Pokémon : Z-A ou Écarlate/Violet reposent sur des combats et la capture, Pokopia met l'accent sur la construction d'habitats, la gestion de ressources et l'observation des comportements Pokémon dans leur environnement reconstitué. Numerama, qui compte 650 heures dans Animal Crossing, parle d'une expérience "étonnamment riche et addictive". Gamergen résume en une phrase le sentiment général des testeurs : "Une bulle de douceur où bâtir un paradis pour Pokémon devient plus addictif qu'une chasse aux badges." Pour un public fan de jeux cosy, de construction ou simplement de l'univers Pokémon, c'est une proposition inédite dans la franchise.
Une Nintendo Switch 2 sinon rien !
Pokémon Pokopia est une exclusivité absolue Nintendo Switch 2 et ne fonctionne pas sur les modèles précédents de la gamme, ni sur la Switch originale de 2017, ni sur la Switch Lite, ni sur la Switch OLED. Si vous ne possédez pas encore la Switch 2, ce jeu ne sera pas jouable sur votre console actuelle. La Nintendo Switch 2 est disponible depuis juin 2025 à partir de 469,99 € en version standard. À noter que les cartouches Switch 2 ont une encoche différente des cartouches Switch première génération, ce qui rend toute confusion impossible à l'usage mais pas nécessairement à l'achat si vous n'avez pas encore sauté le pas vers la nouvelle console de Nintendo.
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