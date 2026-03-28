Pokémon Pokopia place le joueur dans la peau d'un Metamorph, une créature capable de transformer son environnement pour reconstruire des biomes abandonnés et convaincre les Pokémon d'y revenir s'installer. L'Habitadex recense les conditions requises pour attirer chaque espèce, des plus communes comme Roucool aux plus rares qui nécessitent des aménagements bien plus exigeants.

Le jeu propose des dizaines d'heures de progression solo, un mode multijoueur en ligne, une narration soignée pour le genre, et une réalisation technique solide qui exploite la puissance de la Switch 2. Annoncé en septembre 2025 et développé conjointement par The Pokémon Company, Game Freak et Koei Tecmo, il est sorti en exclusivité absolue sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026.