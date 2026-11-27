Les deux premiers produits de cette liste sont passés entre les mains de notre rédaction, la Nintendo Switch 2 et les AirPods Pro 3 ; les treize suivants, que nous n’avons pas testés, sont classés d’après vos achats. On y trouve de quoi équiper le salon, le bureau et l’entrée de la maison, avec des remises qui vont de 14 % à 66 % par rapport au prix barré. La plus forte économie revient à l’écran LG UltraGear OLED de 45 pouces, 800 € de moins que son prix conseillé, et la plus forte remise à la caméra Blink Outdoor 4, à -66 %.