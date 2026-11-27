Le Black Friday, c’est ce vendredi 27 novembre, et il conclut un mois de promotions dans lequel il est facile de perdre le fil. Pour aller à l’essentiel, nous sommes partis des produits que vous avez le plus achetés via Clubic depuis le 10 novembre et en avons retenu 15 encore en promotion, de la clé de streaming à l’écran OLED de 45 pouces, prix vérifiés un par un.
Les deux premiers produits de cette liste sont passés entre les mains de notre rédaction, la Nintendo Switch 2 et les AirPods Pro 3 ; les treize suivants, que nous n’avons pas testés, sont classés d’après vos achats. On y trouve de quoi équiper le salon, le bureau et l’entrée de la maison, avec des remises qui vont de 14 % à 66 % par rapport au prix barré. La plus forte économie revient à l’écran LG UltraGear OLED de 45 pouces, 800 € de moins que son prix conseillé, et la plus forte remise à la caméra Blink Outdoor 4, à -66 %.
- Nintendo Switch 2 à 429 € au lieu de 499,99 € (-14 %)
- AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 € (-24 %)
- Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € (-63 %)
- Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-53 %)
- Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € (-66 %)
- Dell 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go) à 529 € au lieu de 999 € (-47 %)
- Anker Soundcore 2 à 24,99 € au lieu de 39,99 € (-37 %)
- Nuki Smart Lock Go à 109 € au lieu de 149 € (-26 %)
- Écran LG UltraGear OLED 45 pouces à 799,99 € au lieu de 1 599,99 € (-50 %)
- Mini PC Windows 11 Pro 16 Go à 135 € au lieu de 171 € (-21 %)
- Huawei FreeBuds SE 5 Max à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-37 %)
- Dyson Airwrap Origin à 299 € au lieu de 449 € (-33 %)
- Logitech MX Vertical à 44,99 € au lieu de 99,99 € (-55 %)
- Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € (-45 %)
- MSI MAG 242CA à 85,49 € au lieu de 129,99 € (-34 %)
Nintendo Switch 2 : notée 8/10 par notre rédaction, à 429 €
Notre test de la Nintendo Switch 2 lui a attribué 8/10. Plus puissante et mieux finie que la première Switch, elle profite d’un écran LCD de 7,9 pouces que nous avons jugé convaincant, de la prise en charge du DLSS, d’un catalogue de lancement solide et de la rétrocompatibilité. Amazon vend ici la révision à batterie remplaçable par l’utilisateur.
✅ Points forts
- Un vrai saut de performances : performances et qualité d’image en nette hausse par rapport à la première Switch, avec la prise en charge du DLSS.
- Un écran de 7,9 pouces : une dalle LCD que notre test qualifie de presque irréprochable, même sans OLED.
- À savoir : l’autonomie recule par rapport aux modèles précédents, et il n’y a pas de véritable HDR en mode portable.
AirPods Pro 3 : 9/10 dans notre test, à 188 €
Notre test des AirPods Pro 3 leur a donné 9/10. Apple y repousse encore les limites de la réduction de bruit active et du mode transparence, et ajoute un capteur de fréquence cardiaque très précis ainsi que des fonctions liées à l’audition. Le son reste bon, mais un peu moins équilibré que celui des AirPods Pro 2.
✅ Points forts
- Réduction de bruit et transparence : isolation, mode transparence et micro jugés proches de la perfection lors de notre test.
- Un capteur cardiaque précis : les écouteurs mesurent la fréquence cardiaque, de quoi suivre une séance de sport sans montre.
- À savoir : leur format intra-auriculaire est plus intrusif que celui de la génération précédente.
Fire TV Stick HD : de quoi rendre une ancienne TV connectée, à 23,99 €
Le Fire TV Stick HD se branche sur un port HDMI sans bloquer les prises voisines, et s’alimente par le téléviseur grâce au câble USB-C fourni, sans adaptateur secteur. Il donne accès à Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Canal+ ou TF1+, avec la nouvelle interface Fire TV et la recherche vocale d’Alexa+. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une installation sans adaptateur : le câble USB-C fourni suffit à l’alimenter depuis le téléviseur.
- Les grandes applications de streaming : Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+, france.tv, TF1+ et M6+ sont au rendez-vous.
- À savoir : il se limite à la HD. Pour un téléviseur 4K, le Fire TV Stick 4K Max, juste en dessous, est plus adapté.
Fire TV Stick 4K Max : le plus puissant des sticks d’Amazon, à 52,99 €
Amazon présente le Fire TV Stick 4K Max comme le plus puissant de ses sticks de streaming. Il diffuse en 4K Ultra HD avec Dolby Vision, HDR10+ et son Dolby Atmos, et sa fonction Écran dynamique transforme le téléviseur en galerie de plus de 2 000 photographies ou œuvres d’art. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Tous les formats HDR : Dolby Vision, HDR et HDR10+ pour l’image, Dolby Atmos pour le son.
- La maison connectée à la télécommande : Alexa pilote les caméras et lumières compatibles depuis le canapé.
- À savoir : il faut un téléviseur 4K pour en profiter pleinement. Pour comparer, consultez notre test des Fire TV Stick 4K Plus et 4K Select.
Blink Outdoor 4 : la plus forte remise de la liste, à 24,99 €
La Blink Outdoor 4 est une caméra de surveillance sans fil qui fonctionne sur piles AA au lithium, fournies, avec une autonomie annoncée jusqu’à deux ans. Elle filme en HD 1080p, voit la nuit en infrarouge et permet de parler aux visiteurs depuis l’application Blink. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Aucun câble à tirer : jusqu’à deux ans d’autonomie annoncée sur piles, et jusqu’à quatre ans avec le module d’extension de piles.
- Des zones de confidentialité : deux zones à exclure du champ, pour ne pas filmer chez les voisins.
- À savoir : la détection des personnes demande l’abonnement Blink, vendu séparément.
Dell 15 : un PC portable de 16 Go avec écran 120 Hz, à 529 €
Ce Dell 15 associe un Intel Core i5-1334U de 13e génération, 16 Go de DDR5 et un SSD NVMe de 512 Go. Son écran IPS Full HD de 15,6 pouces monte à 120 Hz avec un traitement antireflet, et la connectique réunit USB-C avec Power Delivery, USB-A, HDMI, lecteur microSD, Wi-Fi 6 et Bluetooth. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 16 Go de DDR5 : de la marge pour le multitâche du quotidien, avec un SSD NVMe de 512 Go.
- Un écran fluide : dalle IPS Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz, avec traitement antireflet.
- À savoir : le Core i5-1334U est un processeur basse consommation pensé pour la bureautique, pas pour le jeu.
Anker Soundcore 2 : 24 heures d’autonomie et IPX7, à 24,99 €
Petite enceinte Bluetooth à emporter, la Soundcore 2 aligne deux haut-parleurs de 6 W, la technologie BassUp d’Anker pour renforcer les basses et une certification IPX7. Anker annonce jusqu’à 24 heures de lecture. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une journée d’écoute : jusqu’à 24 heures de lecture annoncées par Anker.
- Faite pour l’extérieur : la certification IPX7 la protège de la pluie et des éclaboussures au jardin.
- À savoir : elle se recharge encore en micro-USB, câble fourni.
Nuki Smart Lock Go : la serrure connectée qui s’installe sans percer, à 109 €
La Smart Lock Go se fixe à l’intérieur de la porte en quelques minutes, sans changer de cylindre ni percer. Elle transforme le smartphone en clé, permet de donner un accès aux visiteurs et fonctionne avec Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit et Homey. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Aucun travaux : pas de cylindre à changer ni de trou à percer.
- Compatible avec les assistants : Alexa, Google Home, Apple HomeKit et Homey.
- À savoir : elle fonctionne sur quatre piles AA fournies, et l’accès à distance passe par le Wi-Fi. Pour comparer, consultez notre test de la Nuki Smart Lock Ultra.
LG UltraGear OLED 45 pouces : 800 € de remise sur cet écran incurvé, à 799,99 €
Cet écran LG associe une dalle OLED incurvée (800R) de 45 pouces à une définition WQHD de 3 440 x 1 440 pixels et à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, compatible AMD FreeSync Premium. Les 240 Hz sont accessibles en HDMI 2.1 comme en DisplayPort. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 240 Hz en OLED : une image fluide et des noirs profonds pour le jeu.
- Un format ultra-large : 3 440 x 1 440 pixels sur 45 pouces, avec une courbure de 800R.
- À savoir : sur 45 pouces, la définition WQHD donne environ 83 pixels par pouce, une densité qui convient mieux au jeu qu’au travail de précision.
Mini PC Windows 11 Pro : une offre AliExpress valable jusqu’au 3 décembre, à 135 €
Vendu par la boutique DeEU Electronics Store, ce mini PC sous Windows 11 Pro existe en version Intel Core i9-10980HK ou Core i3-6100U, avec 16 Go de DDR4, un SSD de 1 ou 2 To, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Le prix dépend de la configuration choisie : vérifiez celle qui s’affiche à 135 € avant de commander. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une remise datée : l’offre court jusqu’au 3 décembre à 23 h 59.
- Windows 11 Pro inclus : avec 16 Go de DDR4, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.
- À savoir : les deux processeurs proposés datent de plusieurs générations, et le prix varie selon la configuration.
Huawei FreeBuds SE 5 Max : réduction de bruit et 80 heures d’autonomie, à 49,99 €
Ces écouteurs Huawei promettent jusqu’à 10 heures d’écoute par charge et 80 heures avec le boîtier, une réduction de bruit active jusqu’à 52 dB et la prise en charge du LDAC. Ils se connectent à deux appareils à la fois en Bluetooth 6.0, sous iOS comme sous Android. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une autonomie XXL : 80 heures avec le boîtier, et 4 heures d’écoute après 10 minutes de charge selon Huawei.
- Deux appareils à la fois : connexion simultanée à un smartphone et à un ordinateur, par exemple.
- À savoir : le codec LDAC ne sert qu’avec les smartphones Android compatibles ; il n’est pas disponible sur iPhone.
Dyson Airwrap Origin : le multi-styler à effet Coanda passe à 299 €
L’Airwrap Origin sèche, boucle et lisse les cheveux grâce à l’effet Coanda, qui enroule automatiquement les mèches autour du rouleau de 40 mm. Son moteur Dyson V9 tourne jusqu’à 110 000 tr/min, et la température de l’air est mesurée 40 fois par seconde pour rester sous 150 °C. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Sans chaleur extrême : la température de l’air reste sous 150 °C, selon Dyson.
- Trois usages : rouleau de 40 mm, brosse anti-accrochage et embout de séchage rapide.
- À savoir : le rouleau unique de 40 mm donne des boucles souples et des ondulations plutôt que des boucles serrées.
Logitech MX Vertical : la souris ergonomique à 57 degrés passe à 44,99 €
La MX Vertical place la main à 57 degrés pour soulager le poignet, et Logitech annonce une tension musculaire réduite de 10 % par rapport à une souris classique. Son capteur de 4 000 ppp limite les mouvements de la main, et elle bascule entre trois appareils. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Jusqu’à quatre mois d’autonomie : et trois heures d’utilisation après une minute de charge.
- Trois appareils : Easy-Switch et Logitech Flow pour passer d’un ordinateur à l’autre.
- À savoir : elle est conçue pour les droitiers.
Kindle Colorsoft : la liseuse couleur d’Amazon à 164,99 €
La Kindle Colorsoft affiche couvertures et surlignages en couleur sur un écran de 7 pouces, avec jusqu’à 8 semaines d’autonomie et une résistance à l’eau. Nous ne l’avons pas testée dans cette version : notre test de la Kindle Colorsoft portait sur la Signature Edition, qui a obtenu 6/10, avec une rémanence très faible et une liseuse très réactive.
✅ Points forts
- La couleur sans fatigue : écran Colorsoft de 7 pouces, réglable du blanc à l’ambre.
- Jusqu’à 8 semaines d’autonomie : par charge en USB-C, selon Amazon.
- À savoir : notre test relève les défauts habituels des écrans couleur Kaleido 3 et un verrouillage dans les services d’Amazon.
MSI MAG 242CA : un écran gaming incurvé 180 Hz, à 85,49 €
Cet écran MSI de 23,6 pouces associe une dalle VA Full HD incurvée (1000R) à un taux de 180 Hz et à un temps de réponse de 1 ms. Il couvre 105 % du sRGB, offre un contraste natif de 3 000:1 et se branche en DisplayPort 1.2a ou HDMI 2.0b. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 180 Hz pour jouer : avec Adaptive Sync, pour un affichage fluide.
- Un bon contraste : dalle Rapid VA à 3 000:1 de contraste natif.
- À savoir : la définition Full HD reste modeste pour travailler sur plusieurs fenêtres côte à côte.
Black Friday 2026 : ce qu’il faut savoir sur la journée du 27 novembre
Le Black Friday tombe ce vendredi 27 novembre, et les promotions se prolongent jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30 novembre. Les prix de cette sélection ont été relevés le 26 novembre et peuvent bouger dans la journée : celui qui compte est le prix affiché sur la fiche du marchand au moment de commander. Les autres offres que nous suivons sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment éviter les mauvaises surprises le jour du Black Friday ?
Vérifiez d’abord la référence exacte : une même fiche cache souvent plusieurs versions (stockage, processeur, pack), et le prix annoncé ne vaut parfois que pour l’une d’elles, comme sur le mini PC de cette liste. Regardez ensuite qui vend et expédie le produit, le marchand lui-même ou un vendeur tiers, car le service après-vente et les retours en dépendent. Enfin, pour un achat important, lisez notre test quand il existe : une remise ne dit rien de la qualité d’un produit.
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