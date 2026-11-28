Le Pixel 11 s'adresse à ceux qui veulent un smartphone fiable au quotidien, agréable en main et suivi longtemps, plutôt qu'une bête de course. Son écran OLED de 6,3 pouces monte à 3 000 nits en pointe et reste lisible en plein soleil, et sa finition lui a valu la note maximale en design dans notre test du Google Pixel 11. L'autonomie est son meilleur argument : avec une batterie qui tutoie les 5 000 mAh, il tient 17 h 43 sur PCMark, la meilleure performance de toute la gamme Pixel 11, et la recharge sans fil Qi2.2 grimpe à 25 W avec les accessoires Pixelsnap. Les 512 Go prennent tout leur sens sur un appareil que l'on garde plusieurs années, puisque le stockage n'est pas extensible.