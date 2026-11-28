Lancé fin août à un tarif difficile à défendre, le Google Pixel 11 devient nettement plus abordable avec le Black Friday. Amazon propose la version 512 Go à moins de 750 € ce week-end, pour un smartphone compact que nous avons noté 8/10, salué pour son autonomie, son appareil photo et ses sept ans de suivi logiciel.
Le Pixel 11 est le modèle standard de la gamme 2026 de Google, sous les Pixel 11 Pro et Pro XL. Il associe un écran OLED de 6,3 pouces, la puce Tensor G6, 12 Go de mémoire vive et Android 17, avec les fonctions Gemini intégrées au système. Amazon affiche la version 512 Go en coloris Noir Volcanique à 748,99 € au lieu de 1 129 €, soit 380,01 € d'économie sur le prix conseillé, sous le badge « Top Offre Black Friday » en Prix Flash. Le smartphone est vendu et expédié par Amazon, et la livraison est annoncée pour le jeudi 3 décembre.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Une autonomie de premier ordre : 17 h 43 sur PCMark dans notre test, soit environ deux heures de plus que le Pixel 10 et davantage que le Pixel 11 Pro XL.
- Un suivi logiciel de sept ans : livré sous Android 17, il recevra les mises à jour système, les correctifs de sécurité et les Pixel Drops pendant de longues années.
- Une photo polyvalente : un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle et un téléobjectif 5x stabilisé, avec de la vidéo 4K à 60 images par seconde.
- Un format agréable : 6,3 pouces pour 197 g, une certification IP68 et un module photo qui ne dépasse plus que d'un millimètre du châssis.
- 512 Go de stockage : de quoi garder photos et vidéos en local pendant des années, faute de port microSD.
Le Pixel qui mise sur l'endurance plutôt que sur la puissance brute
Le Pixel 11 s'adresse à ceux qui veulent un smartphone fiable au quotidien, agréable en main et suivi longtemps, plutôt qu'une bête de course. Son écran OLED de 6,3 pouces monte à 3 000 nits en pointe et reste lisible en plein soleil, et sa finition lui a valu la note maximale en design dans notre test du Google Pixel 11. L'autonomie est son meilleur argument : avec une batterie qui tutoie les 5 000 mAh, il tient 17 h 43 sur PCMark, la meilleure performance de toute la gamme Pixel 11, et la recharge sans fil Qi2.2 grimpe à 25 W avec les accessoires Pixelsnap. Les 512 Go prennent tout leur sens sur un appareil que l'on garde plusieurs années, puisque le stockage n'est pas extensible.
Ce choix a toutefois un prix côté performances. Le GPU du Tensor G6 peine dans les jeux 3D récents et perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de chauffe, ce qui en fait un mauvais choix pour les joueurs. L'écran se contente d'une définition Full HD+ sans technologie LTPO, le Wi-Fi 7 est réservé aux Pixel 11 Pro et Pro XL, et plusieurs fonctions d'IA agentiques présentées par Google ne sont pas encore disponibles en France. La recharge filaire reste lente, avec environ 1 h 20 pour un plein, et aucun chargeur n'est fourni dans la boîte.
Photo et Gemini, là où Google fait encore la différence
Un photophone qui ne demande aucun effort
Le Pixel 11 conserve ce qui fait la réputation de la gamme : un traitement photo soigné qui donne de bons résultats sans toucher aux réglages. Nous avions salué ses clichés de jour, des portraits au détourage précis et aux couleurs naturelles, ainsi qu'une stabilisation vidéo impeccable, tandis que les photos de nuit restaient simplement correctes. Le téléobjectif 5x stabilisé et la vidéo 4K à 60 images par seconde, aussi bien sur le grand-angle que sur le téléobjectif, le placent au-dessus de nombreux modèles de sa catégorie, même si son capteur principal reste plus petit que celui des modèles Pro.
Une IA utile au quotidien
Gemini est intégré au cœur d'Android 17, et le Pixel 11 profite d'outils qui servent réellement au quotidien. La dictée Rambler, intégrée au clavier Gboard, nettoie automatiquement les hésitations et la ponctuation des messages vocaux, et la retouche photo se pilote désormais par simple description, pas toujours du premier coup. Comme Google déploie ses nouveautés en priorité sur ses propres smartphones, le Pixel 11 continuera à recevoir de nouvelles fonctions pendant toute la durée de son suivi logiciel.
✅ Les points forts
- Autonomie de 17 h 43 sur PCMark dans notre test
- Sept ans de mises à jour, livré sous Android 17
- Téléobjectif 5x stabilisé et vidéo 4K à 60 images par seconde
- Format compact, certifié IP68, pour 197 g
❌ Les limites
- GPU faible et forte baisse de performances en jeu
- Pas d'écran LTPO, définition Full HD+
- Wi-Fi 6E seulement, pas de Wi-Fi 7
- Chargeur non fourni, stockage non extensible
Le Pixel 11 n'est pas le smartphone le plus puissant de sa catégorie, mais il compense par son endurance, son appareil photo et un suivi logiciel que peu de concurrents égalent. À 748,99 € en 512 Go, il devient bien plus facile à défendre qu'à son lancement, pour qui photographie beaucoup, filme en 4K et compte garder son téléphone plusieurs années. Les joueurs, eux, passeront leur chemin.
Si 256 Go vous suffisent, gardez un œil sur la version de base, que nous avions relayée à 599 € chez Amazon la semaine dernière. Pour situer le Pixel 11 face à ses concurrents, notre comparatif des meilleurs smartphones donne un bon aperçu de l'offre actuelle.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
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